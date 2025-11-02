Châu Âu hấp dẫn du học sinh Việt vì học phí rẻ

Các đại học ở châu Âu hấp dẫn sinh viên Việt Nam nhờ học phí rẻ, cùng cơ hội việc làm ngành công nghệ-kỹ thuật, theo đại diện tuyển sinh của nhiều trường.

Ngày hội Giáo dục châu Âu do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ngày 2/11 tại Hà Nội, có đại diện hơn 60 đại học. Dù thời tiết mưa lạnh, hàng nghìn học sinh, phụ huynh tới tìm hiểu thông tin.

Chị Ngọc đưa em trai đang học lớp 12 trường THPT Quang Trung, Đống Đa, tới tham khảo các chương trình đào tạo về công nghệ của Ba Lan.

"Đầu năm học, em tôi bắt đầu tìm hiểu về du học. Em nhanh chóng chọn Ba Lan vì chi phí học và sinh hoạt rẻ hơn nhiều nước khác, ngay cả trong châu Âu, phù hợp với kinh tế gia đình", chị Hoa cho biết.

Ngọc Diệp, học sinh lớp 11 trường THPT Vinschool, cùng nhóm bạn để ý đến các chương trình đào tạo đại học ngành Mỹ thuật và Thiết kế tại Italy và Thụy Điển. Diệp cho biết muốn du học Mỹ, nhưng vẫn quan tâm về học phí và học bổng các trường ở EU.

"Hiện tại các chương trình ở Mỹ có phần rộng hơn, nhưng em cũng phải tính tới học bổng và chi phí vì còn phụ thuộc kinh tế của bố mẹ", Diệp nói.

Nhiều quầy thông tin cũng liên tục đón học sinh, sinh viên và phụ huynh tới nghe tư vấn về học phí và chương trình.

Học sinh, sinh viên đến tìm hiểu thông tin du học châu Âu, ngày 2/11 ở Hà Nội. Ảnh: Khánh Linh

Ông Rafael de Bustamante, Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, nhìn nhận khu vực này hấp dẫn du học sinh nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ. Sinh viên quốc tế có thể hưởng mức học phí rất thấp, thậm chí miễn phí.

Chẳng hạn, Đức miễn học phí trường công cho sinh viên nước ngoài, dù trong hay ngoài EU; Italy có mức học phí chỉ từ 4-7 triệu đồng cho sinh viên các nước ngoài khối OECD,...

Ngoài ra, mỗi trường và quốc gia có nhiều học bổng đa dạng, dành cho sinh viên cần hỗ trợ tài chính hoặc có thành tích học xuất sắc. Ví dụ, học bổng của chính phủ Ba Lan - Banach NAWA - gồm khoản trợ cấp 2.500 PLN hàng tháng (18 triệu đồng), trợ cấp du lịch và miễn toàn bộ học phí tại các trường công lập.

Ngoài chi phí, định hướng và phong cách học thuật cũng là yếu tố mà các học sinh, sinh viên cân nhắc. Mai An, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, cho biết nếu không phải lo về tài chính, em vẫn muốn đi học tại châu Âu vì thấy hợp với cách học kỷ luật, thiên về tự nghiên cứu tại đây.

Năm nay là lần thứ hai ngày hội Giáo dục châu Âu được tổ chức. Danh sách trường tham dự có thêm một số gương mặt mới, do mong muốn mở rộng tìm kiếm nhân lực quốc tế, đồng thời thúc đẩy trao đổi văn hóa, theo ông Bustamante.

"Sinh viên quốc tế hiện có nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại châu Âu. Sinh viên Việt Nam có tính bền bỉ và đem lại sự năng động - đó là yếu tố mà châu Âu đang mất", ông Bustamante nhận định.

Nhiều trường cũng nhận định châu Âu đang cần nhân lực trẻ nước ngoài trong các ngành như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học hay công nghệ tài chính), kỹ thuật và y tế. Đại diện Đại học Galway (Ireland), Đại học Khoa học Ứng dụng Erfurt (Đức) có mặt tại ngày hội đánh giá cao năng lượng tích cực và tầm quan trọng của sinh viên Việt Nam đối với môi trường học thuật và làm việc của EU.

"Các bạn chăm chỉ và tham vọng hơn nhiều sinh viên bản địa. Chúng tôi mong đợi thêm nhiều sinh viên Việt Nam để đem lại những màu sắc đa dạng cho lớp học và thúc đẩy học hỏi lẫn nhau", đại diện Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển), nói.

Hiện, khoảng 1,76 triệu sinh viên nước ngoài đang học đại học ở các nước EU, đông nhất tại Đức và Pháp (khoảng 450.000 người). Trong đó, riêng Đức ghi nhận số sinh viên Việt Nam tăng hơn 30% so với trước đại dịch Covid-19.

Trung bình, du học sinh đến châu Âu cần khoảng 1.000-1.600 euro sinh hoạt phí mỗi tháng, bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các chi phí khác.

Khánh Linh