Châu Âu dẫn đầu tăng trưởng xe điện

Châu Âu ghi nhận 3,8 triệu xe điện bán ra trong 11 tháng năm 2025, tăng 33% so với cùng kỳ 2024, mức tăng cao nhất toàn cầu, theo Benchmark Mineral Intelligence.

Theo Benchmark Mineral Intelligence, tính chung 11 tháng năm 2025, doanh số xe điện toàn cầu đạt 18,5 triệu xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, châu Âu tăng trưởng cao nhất với 3,8 triệu xe, tương ứng 33%; Trung Quốc dù bán ra 11,6 triệu xe nhưng chỉ tăng trưởng 19%; trong khi các thị trường còn lại đạt khoảng 1,5 triệu xe, tăng tới 48%.

Riêng tháng 11, thị trường xe điện châu Âu tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh số xe thuần điện (BEV) tăng 35%.

Tại Pháp, thị trường xe điện đã quay trở lại đà tăng trưởng trong tháng 11, sau phần lớn năm 2025 chịu tác động từ việc cắt giảm trợ cấp. Đà phục hồi được thúc đẩy bởi việc mở rộng danh mục sản phẩm của các hãng như Volkswagen Group, Renault, cùng chương trình trợ giá mua, thuê xe điện nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp tiếp cận xe điện.

Một trạm sạc xe điện tại Pháp. Ảnh: Syspeo

Italy ghi nhận tháng bán hàng cao kỷ lục với gần 25.000 xe điện được tiêu thụ trong tháng 11. Kết quả này đến sau khi Chính phủ nước này triển khai chương trình ưu đãi mới nhằm thay thế các xe động cơ đốt trong cũ, với tổng ngân sách khoảng 597 triệu euro, hướng tới việc thay thế khoảng 39.000 xe chạy xăng.

Tại Anh, chương trình trợ cấp xe điện trị giá 3.750 bảng Anh cũng được mở rộng khi bổ sung thêm năm mẫu xe đủ điều kiện, bao gồm Nissan Leaf, MINI Countryman, Renault 4, Renault 5 và Alpine A290.

Tính đến tháng 11/ 2025, Anh có 87.168 trạm sạc xe điện công cộng. Ảnh: InstaVolt

Trong khi châu Âu dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, trọng tâm mở rộng của thị trường xe điện toàn cầu đang dần dịch chuyển sang Đông Nam Á. Theo Viện nghiên cứu năng lượng Ember, các thị trường mới nổi như Việt Nam, Singapore được dự báo đạt thị phần doanh số bán xe điện khoảng 40%, vượt cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) về mức độ thâm nhập phương tiện xanh. Indonesia và Thái Lan cũng ghi nhận tốc độ thâm nhập nhanh, lần lượt đạt 15% và 20%, cao hơn nhiều thị trường phát triển.

Nhiều báo cáo quốc tế cũng ghi nhận Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất kể từ khi xe điện xuất hiện. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam đạt khoảng 3,12 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng lên 7,41 tỷ USD vào năm 2030. Trong khi đó, IMARC Group dự báo riêng mảng ôtô điện tại Việt Nam có thể đạt 12,23 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 16,8% mỗi năm.

Tốc độ tăng trưởng này cũng được thể hiện qua doanh số kỷ lục 147.450 xe của VinFast trong 11 tháng năm 2025. Trước đó, hãng xe Việt cũng đã vượt mốc 100.000 xe chỉ sau 9 tháng, con số chưa từng ghi nhận trên thị trường ôtô Việt Nam. Với đà tăng trưởng này, Việt Nam được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm xe điện của châu Á.

Xe ô tô điện VinFast hiện là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Vũ

Ember nhận định các nền kinh tế mới nổi không còn ở thế "đuổi theo", mà đang trở thành động lực thúc đẩy làn sóng chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện trên phạm vi toàn cầu.

Theo các chuyên gia, nhu cầu xe điện toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tăng trong năm tới, song sự khác biệt về chính sách hỗ trợ đang quyết định tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực.

"Việc mở rộng danh mục sản phẩm cùng các chính sách ưu đãi ổn định, dài hạn là yếu tố then chốt thúc đẩy thị trường xe điện", ông Charles Lester, quản lý dữ liệu tại Rho Motion, nhận định.

Minh Ngọc