Châu Âu công bố kế hoạch quốc phòng 866 tỷ USD

EU công bố sách trắng quốc phòng, vạch kế hoạch chi 866 tỷ USD để giúp châu Âu mạnh hơn, sẵn sàng đối phó "tình huống xấu nhất".

Kaja Kallas, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ngày 19/3 công bố sách trắng quốc phòng châu Âu và kế hoạch tái vũ trang châu Âu đến năm 2030.

Trong sách trắng quốc phòng, EU vạch kế hoạch chi hơn 866 tỷ USD đến năm 2030 để tái vũ trang, trong đó 162 tỷ USD sẽ được huy động trực tiếp từ thị trường vốn, hướng đến mục tiêu "củng cố sức mạnh châu Âu trước các mối đe dọa và hỗ trợ Ukraine cùng các nước ngoài châu lục".

Sách trắng sẽ nới trần chi tiêu quốc phòng trong 4 năm, tối đa 1,5% GDP mỗi năm, mở rộng vai trò của Ngân hàng Đầu tư châu Âu, đơn giản hóa quy định để mở rộng thị trường quốc phòng. Châu Âu cũng tập trung vào việc tăng tốc chuyển đổi quốc phòng nhờ các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử.

Lính Pháp khai hỏa trong cuộc tập trận pháo binh của NATO tại vùng Lapland, Phần Lan ngày 17/11/2024. Ảnh: AFP

EU sẽ hỗ trợ các nước thành viên bổ sung kho vũ khí, duy trì và đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có kế hoạch cấp ít nhất hai triệu viên đạn pháo cỡ lớn mỗi năm cùng các thiết bị phòng không cho Kiev.

Giới chức EU nhận định trật tự quốc tế đang chứng kiến những thay đổi ở quy mô chưa từng thấy kể từ năm 1945.

"Đây là thời điểm then chốt để hành động đối với an ninh châu Âu", bà Kallas nói. "Chúng tôi làm điều này không mong muốn gây chiến, mà là để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, để bảo vệ nền hòa bình châu Âu và để vững lập trường vì một thế giới nơi chân lý không phải do kẻ mạnh định đoạt".

Bà Kallas lưu ý Brussels không thay thế vai trò quốc phòng của các nước thành viên. "Các quốc gia phải chủ động trong vấn đề quốc phòng. Đây là vấn đề chủ quyền", bà nói.

Tham vọng tái vũ trang của châu Âu được công bố khi quan hệ với Mỹ đang xuất hiện nhiều rạn nứt. Các chính sách hiện nay từ Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến giới lãnh đạo châu Âu suy giảm niềm tin về chiếc ô an ninh của Washington.

Nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, đã kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng ngay lập tức, thiết lập đồng thuận chính trị và sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương lâu nay có thể bị phá vỡ mà không thể cứu vãn.

Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)