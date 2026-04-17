Châu Âu có thể hết nhiên liệu máy bay trong 6 tuần

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo châu Âu chỉ còn đủ nhiên liệu máy bay cho vài tuần, có thể gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

"Một số nước châu Âu có thể bắt đầu ghi nhận thiếu nhiên liệu máy bay trong 6 tuần nữa, tùy vào việc họ có thể nhập khẩu thêm bao nhiêu để thay thế nguồn cung bị mất từ Trung Đông. Khu vực này từng chiếm 75% nhập khẩu ròng nhiên liệu máy bay của châu Âu", đại diện IEA trả lời CNBC ngày 16/4.

Các nhà phân tích cũng đưa ra nhận định tương tự đầu tuần này. Claudio Galimberti, kinh tế trưởng tại Rystad Energy, cho biết hôm 14/4 rằng tình hình của các hãng hàng không "chủ yếu phụ thuộc vào việc có bao nhiêu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz".

Rico Luman, nhà kinh tế cấp cao tại ING, nói rằng nhiều tàu dừng đi qua đây. "Vì vậy, nguồn cung từ Trung Đông đã cạn, và chúng ta cần nguồn thay thế", ông nói.

Một máy bay của easyJet cất cánh từ Pháp tháng 4/2026. Ảnh: Reuters

Hiệp hội ACI Europe - đại diện cho các sân bay thuộc Liên minh châu Âu cho biết vận tải hàng không tạo ra 851 tỷ euro (gần 1.000 tỷ USD) GDP cho các nền kinh tế châu Âu mỗi năm, đồng thời hỗ trợ 14 triệu việc làm. Hãng hàng không châu Âu EasyJet cho biết xung đột Trung Đông và chi phí nhiên liệu tăng đang ảnh hưởng đến lượng đặt vé của họ. Số vé đặt mua cho các chuyến bay cuối năm giảm 2% so với 2025.

EasyJet cho biết chi phí nhiên liệu trong tháng 3 tăng thêm khoảng 25 triệu bảng Anh (34 triệu USD). Họ phải phòng trừ rủi ro biến động với ít nhất 70% số nhiên liệu mùa hè.

ACI Europe tuần trước cho biết đợt cao điểm du lịch mùa hè sẽ bị gián đoạn, gây ra "tác động kinh tế nghiêm trọng" với một số quốc gia thành viên phụ thuộc vào cú hích tăng trưởng này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên AP, Giám đốc IEA Fatih Birol nhận định việc eo biển Hormuz bị phong tỏa gây ra "cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất" mà thế giới từng đối mặt. Ông cho rằng tác động kinh tế mở rộng gồm giá xăng, khí đốt và điện tăng cao và một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng hơn các nơi khác.

Birol cũng từng lưu ý khủng hoảng năng lượng sẽ tác động mạnh hơn trong tháng 4, do nguồn cung dầu ngày càng bị siết chặt. "Số dầu thiếu hụt tháng này dự kiến gấp đôi tháng 3, và phản ánh vào lạm phát. Tôi nghĩ tăng trưởng kinh tế của nhiều nước sẽ đi xuống, đặc biệt là các nước mới nổi. Ở nhiều nước, việc kiểm soát năng lượng có thể đến sớm hơn", ông nói.

Hà Thu (theo CNBC)