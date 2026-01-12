Châu Âu cân nhắc 'đưa lực lượng NATO đến Greenland'

Một số nước châu Âu, dẫn đầu bởi Anh và Đức, dường như đang thảo luận đề xuất đưa lực lượng NATO đến Greenland để tăng giám sát Bắc Cực.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này để thảo luận vai trò của NATO đối với ổn định tại Greenland.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Berlin sẽ đề xuất với Washington kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự chung của NATO tại Greenland để đảm bảo an ninh Bắc Cực. Kế hoạch được mang tên "Người canh gác Bắc Cực", tương tự chiến dịch "Người canh gác Baltic" mà NATO triển khai nhằm bảo vệ hạ tầng chiến lược tại vùng biển này cách đây một năm.

Các nguồn tin tiết lộ ý tưởng đang nhận được ủng hộ từ Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông cho rằng cách tốt nhất cho châu Âu là chứng tỏ "sự hữu ích về quyền lực mềm lẫn quyền lực cứng" đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ vấn đề Ukraine đến các vấn đề an ninh Mỹ.

Căn cứ Vũ trụ Pituffik của Mỹ ở Greenland hồi tháng 10/2023. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo ngày 11/1 tại Iceland, ông Wadephul khẳng định an ninh Bắc Cực đang ngày càng quan trọng đối với toàn bộ thành viên NATO, nhưng nhấn mạnh tương lai của Greenland cần được quyết định bởi người dân Greenland và Đan Mạch.

"Nếu Tổng thống Mỹ lo ngại những rủi ro từ tàu chiến Nga và Trung Quốc tại khu vực, chúng ta có thể cùng ngồi lại tìm giải pháp", Ngoại trưởng Đức nói, đồng thời tuyên bố Berlin sẵn sàng "nhận thêm trách nhiệm" cho đảm bảo an ninh tại Bắc Cực.

Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich xác nhận các nước thành viên liên minh đang thảo luận về quy chế của Greenland. Ông cho rằng "chưa có mối đe dọa tức thì" đối với lãnh thổ NATO, song tầm quan trọng chiến lược của khu vực Bắc Cực đang gia tăng nhanh chóng.

Các nước châu Âu tăng cường phối hợp sau khi Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump muốn mua Greenland và không loại trừ khả năng dùng vũ lực. Tuy nhiên, Mỹ nhấn mạnh mục tiêu là đàm phán mua lại, không phải can thiệp quân sự.

Vị trí Mỹ, Greenland và Đan Mạch. Đồ họa: CNN

Trong khi đó, Đan Mạch vẫn kỳ vọng các chuyến thăm ngoại giao tới Washington trong tuần này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết sẽ phản bác những gì Copenhagen coi là "các sai sót thực tế và lập luận an ninh bị thổi phồng".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo nước này đang đứng trước "thời khắc quyết định" trong cuộc đối đầu ngoại giao với Mỹ về Greenland, khẳng định Copenhagen sẵn sàng bảo vệ các giá trị, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân. Đức, Thụy Điển cùng nhiều quốc gia châu Âu khác đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Bloomberg)