Châu Á mất ngôi vương 'khu vực du lịch lớn nhất thế giới'

Sự mở cửa chậm chạp của Trung Quốc, Nhật Bản được xem là một trong những lý do khiến châu Á - Thái Bình Dương tụt lùi so với châu Âu.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là nơi có những điểm đến được yêu thích trên thế giới lâu nay: từ vẻ đẹp tự nhiên của Bali, đô thị náo nhiệt Singapore, truyền thống của Trung Quốc hay Nhật Bản... theo CNN. Những điểm nóng du lịch này, kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ trong giao thương, đã đảm bảo cho APAC giữ vững danh hiệu "khu vực du lịch lớn nhất thế giới" trong nhiều thập kỷ.

Nhật Bản mở cửa hoàn toàn với du lịch từ 11/10. Dù vậy, các chuyên gia đánh giá rằng sự mở cửa này là "chậm chạp". Ảnh: Adobe Stock

Nhưng báo cáo mới nhất vào đầu tháng 10 của Trung tâm Hàng không (CAPA) có mạng lưới toàn cầu dự đoán cuối năm nay, APAC sẽ mất vị trí số một này. Các dữ liệu chỉ ra rằng APAC từng chiếm một phần ba tổng hành trình trên toàn cầu trước dịch, với gần 3,4 tỷ lượt hành khách. Tính đến cuối năm 2022, con số này chỉ còn 1,8 tỷ lượt, giảm 45%. Tại từng nước, số lượng các chuyến đi cũng thấp hơn 50% so với cùng kỳ 2019. Ấn Độ là một trong số các trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, khi phục hồi nhanh hơn và chỉ thấp hơn 11% so với 2019.

Nguyên nhân một phần được cho là việc mở cửa chậm chạp của Trung Quốc, Nhật Bản. Điều đó khiến lưu lượng di chuyển bằng đường hàng không đến APAC trong năm nay giảm đáng kể.

"Yếu tố quan trọng dẫn đến sự phục hồi chậm chạp này là chính sách biên giới nghiêm ngặt của Trung Quốc, và việc Nhật Bản chậm nới lỏng các hạn chế đi lại. Trong khi đó, hai quốc gia này là thị trường du lịch hàng đầu khu vực. Điều này tác động lớn đến ngành du lịch của các nước còn lại", theo đánh giá từ CAPA tại hai quốc gia này.

Du lịch quốc tế hồi phục chậm, nhưng du lịch nội địa phục hồi nhanh hơn. Một ví dụ là Trung Quốc, du lịch nội địa chỉ giảm 5,4% so với mức năm 2019. Dù vậy, CAPA không đánh giá cao về tương lai APAC sẽ giữ vững được vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới trong năm nay. Ít nhất, nếu có hồi phục du lịch trở lại, phải đợi đến cuối 2023 hoặc đầu 2024.

Trong khi đó, châu Âu đang là "ngôi sao sáng" trong việc phục hồi du lịch sau dịch, khi việc đi lại bằng đường hàng không phục hồi tới 85%, bất chấp tác động từ cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine, cũng theo CAPA. Một trong những lý do khiến châu Âu phục hồi du lịch nhanh là do sớm mở cửa. Các hạn chế về phòng chống dịch bệnh cũng sớm được gỡ bỏ so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều đó thúc đẩy du khách sớm quay trở lại lục địa này nhiều và nhanh hơn các nơi khác.

Anh Minh (Theo CNN)