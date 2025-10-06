Thứ hai, 6/10/2025
Thứ hai, 6/10/2025, 06:55 (GMT+7)

Châu Á áp đảo top đại học dạy Khoa học máy tính toàn cầu 2025

8 trong top 10 trường dạy Khoa học máy tính tốt nhất thế giới năm 2025 nằm ở châu Á, dẫn đầu là Đại học Thanh Hoa, theo xếp hạng của CS Rankings.

CS Rangkings cập nhật bảng xếp hạng hồi tháng 9. Ngôi trường số 1 Trung Quốc - Đại học Thanh Hoa vượt qua trường dẫn đầu lâu năm là Đại học Carnegie Mellon (Mỹ).

Các trường còn lại trong top 5 gồm Đại học Giao thông Thượng Hải, Chiết Giang, Khoa học và Công nghệ Hong Kong, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Bắc Kinh.

Nếu tính top 20, Trung Quốc và Mỹ cùng có 11 trường được xếp hạng. Singapore và Hàn Quốc có hai đại diện, Anh và Canada đều có một trường.

Xếp hạng

Trường

Quốc gia

Trung bình nhân số bài báo trong mỗi lĩnh vực

Số giảng viên đã xuất bản bài báo

1

Đại học Thanh Hoa

Trung Quốc

2.3

108

2

Đại học Carnegie Mellon

Mỹ

2.2

104

Đại học Giao thông Thượng Hải

Trung Quốc

2.2

113

4

Đại học Chiết Giang

Trung Quốc

2.1

101

5

Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong

Trung Quốc

1.9

52

Đại học Quốc gia Singapore

Singapore

1.9

53

Đại học Bắc Kinh

Trung Quốc

1.9

101

Đại học Illinois, Urbana-Champaign

Mỹ

1.9

67

9

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

Trung Quốc

1.8

73

Viện Công nghệ Georgia

Mỹ

1.8

71

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc

Hàn Quốc

1.8

72

12

Đại học Phục Đán

Trung Quốc

1.7

58

Đại học Nam Kinh

Trung Quốc

1.7

70

Đại học Công nghệ Nanyang

Singapore

1.7

46

Đại học New York

Mỹ

1.7

56

Đại học California, Berkeley

Mỹ

1.7

54

Đại học California, San Diego

Mỹ

1.7

61

Đại học Maryland, College Park

Mỹ

1.7

50

Đại học Michigan

Mỹ

1.7

58

20

Đại học Trung văn Hồng Kông

Trung Quốc

1.6

36

Đại học Cornell

Mỹ

1.6

58

Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân

Trung Quốc

1.6

67

Đại học Northeastern

Mỹ

1.6

50

Đại học Nhân dân Trung Quốc

Trung Quốc

1.6

45

Đại học Quốc gia Seoul

Hàn Quốc

1.6

57

Đại học Stanford

Mỹ

1.6

39

Đại học Edinburgh

Anh

1.6

50

Đại học Toronto

Canada

1.6

49

Đại học Washington

Mỹ

1.6

54

CS Rankings là bảng xếp hạng các trường dạy khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới, căn cứ dữ liệu. Thay vì dựa vào danh tiếng và đánh giá chéo của giảng viên các trường, hệ thống này đo lường bằng số lượng bài báo khoa học và số giảng viên có bài xuất bản tại các hội nghị và tạp chí khoa học uy tín nhất trong ngành.

Các bài báo được tính nằm trong số 4 lĩnh vực nghiên cứu của ngành khoa học máy tính. Đó là Trí tuệ nhân tạo (AI), Hệ thống, Lý thuyết và Các lĩnh vực liên ngành.

Gần 300 trường được xếp hạng năm nay. Việt Nam có hai đại diện đồng hạng 298 là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Vin Uni.

Khuôn viên Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, giữa tháng 9. Ảnh: Tsinghua University Fanpage

Khánh Linh (Theo CS Rankings)

