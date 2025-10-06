Châu Á áp đảo top đại học dạy Khoa học máy tính toàn cầu 2025

CS Rangkings cập nhật bảng xếp hạng hồi tháng 9. Ngôi trường số 1 Trung Quốc - Đại học Thanh Hoa vượt qua trường dẫn đầu lâu năm là Đại học Carnegie Mellon (Mỹ).
Các trường còn lại trong top 5 gồm Đại học Giao thông Thượng Hải, Chiết Giang, Khoa học và Công nghệ Hong Kong, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Bắc Kinh.
Nếu tính top 20, Trung Quốc và Mỹ cùng có 11 trường được xếp hạng. Singapore và Hàn Quốc có hai đại diện, Anh và Canada đều có một trường.
|
Xếp hạng
|
Trường
|
Quốc gia
|
Trung bình nhân số bài báo trong mỗi lĩnh vực
|
Số giảng viên đã xuất bản bài báo
|
1
|
Đại học Thanh Hoa
|
Trung Quốc
|
2.3
|
108
|
2
|
Đại học Carnegie Mellon
|
Mỹ
|
2.2
|
104
|
Đại học Giao thông Thượng Hải
|
Trung Quốc
|
2.2
|
113
|
4
|
Đại học Chiết Giang
|
Trung Quốc
|
2.1
|
101
|
5
|
Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong
|
Trung Quốc
|
1.9
|
52
|
Đại học Quốc gia Singapore
|
Singapore
|
1.9
|
53
|
Đại học Bắc Kinh
|
Trung Quốc
|
1.9
|
101
|
Đại học Illinois, Urbana-Champaign
|
Mỹ
|
1.9
|
67
|
9
|
Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc
|
Trung Quốc
|
1.8
|
73
|
Viện Công nghệ Georgia
|
Mỹ
|
1.8
|
71
|
Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc
|
Hàn Quốc
|
1.8
|
72
|
12
|
Đại học Phục Đán
|
Trung Quốc
|
1.7
|
58
|
Đại học Nam Kinh
|
Trung Quốc
|
1.7
|
70
|
Đại học Công nghệ Nanyang
|
Singapore
|
1.7
|
46
|
Đại học New York
|
Mỹ
|
1.7
|
56
|
Đại học California, Berkeley
|
Mỹ
|
1.7
|
54
|
Đại học California, San Diego
|
Mỹ
|
1.7
|
61
|
Đại học Maryland, College Park
|
Mỹ
|
1.7
|
50
|
Đại học Michigan
|
Mỹ
|
1.7
|
58
|
20
|
Đại học Trung văn Hồng Kông
|
Trung Quốc
|
1.6
|
36
|
Đại học Cornell
|
Mỹ
|
1.6
|
58
|
Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
|
Trung Quốc
|
1.6
|
67
|
Đại học Northeastern
|
Mỹ
|
1.6
|
50
|
Đại học Nhân dân Trung Quốc
|
Trung Quốc
|
1.6
|
45
|
Đại học Quốc gia Seoul
|
Hàn Quốc
|
1.6
|
57
|
Đại học Stanford
|
Mỹ
|
1.6
|
39
|
Đại học Edinburgh
|
Anh
|
1.6
|
50
|
Đại học Toronto
|
Canada
|
1.6
|
49
|
Đại học Washington
|
Mỹ
|
1.6
|
54
CS Rankings là bảng xếp hạng các trường dạy khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới, căn cứ dữ liệu. Thay vì dựa vào danh tiếng và đánh giá chéo của giảng viên các trường, hệ thống này đo lường bằng số lượng bài báo khoa học và số giảng viên có bài xuất bản tại các hội nghị và tạp chí khoa học uy tín nhất trong ngành.
Các bài báo được tính nằm trong số 4 lĩnh vực nghiên cứu của ngành khoa học máy tính. Đó là Trí tuệ nhân tạo (AI), Hệ thống, Lý thuyết và Các lĩnh vực liên ngành.
Gần 300 trường được xếp hạng năm nay. Việt Nam có hai đại diện đồng hạng 298 là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Vin Uni.
Khánh Linh (Theo CS Rankings)