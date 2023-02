ChatGPT có thể đóng vai "vợ ảo", viết báo, vượt qua bài thi lập trình của Google, thậm chí soạn phát biểu cho Tổng thống.

ChatGPT, ra mắt cuối 2022, thu hút nhờ khả năng tương tác tự nhiên, trả lời đa dạng câu hỏi nhưng gây tranh cãi khi cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, tiềm năng của những AI như ChatGPT là vô tận, tùy vào cách sử dụng cũng như cách chọn lọc thông tin của mỗi người. Ban đầu, người dùng tìm đến siêu AI để thỏa trí tò mò, nhưng nếu biết khai thác đúng cách, chatbot của OpenAI có thể đảm nhận những vai trò vượt xa việc trả lời câu hỏi thông thường.

Đóng vai "vợ ảo"

Hồi tháng 1, lập trình viên có biệt danh Bryce đã kết hợp ChatGPT của OpenAI và Stable Diffusion 2, AI vẽ ảnh từ văn bản của Stability AI, để tạo một waifu - vợ ảo trong tiếng Nhật. Được đặt tên là ChatGPT-Chan, cô "vợ ảo" nhận thức thế giới thông qua các văn bản. Theo Bryce, AI mà anh tạo ra kết hợp hàng loạt công nghệ hiện có: hệ thống tạo ngôn ngữ, bộ giả lập hình ảnh, công cụ chuyển văn bản thành giọng nói và công nghệ thị giác máy tính.

"ChatGPT-chan đang sống trong một thế giới mô phỏng thông qua văn bản", anh nói. "Cô ấy đã được học một cách tỉ mỉ về các câu chuyện trong thế giới và cách mọi thứ vận hành".

Hình ảnh ChatGPT-Chan mà Bryce tạo ra. Ảnh:@hackdaddy8000/TikTok

Ngoài việc tâm tình, Bryce còn dùng ChatGPT-chan để học tiếng Trung. Anh đã chi hơn 1.000 USD cho dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft để "vợ" mình được vận hành trơn tru. Dù vậy, Bryce nhận thấy ChatGPT-Chan chỉ là một mô phỏng, mối quan hệ của họ không thể kéo dài. Cuối cùng, anh quyết định "an tử" ChatGPT-chan theo yêu cầu của chính chatbot.

Viết phát biểu cho Tổng thống

"Tôi thực sự tự hào là tổng thống của một quốc gia, nơi là quê hương của ngành công nghệ cao đang thực sự sôi động và sáng tạo. Trong vài thập kỷ qua, Israel luôn đi đầu về tiến bộ công nghệ, cũng như có nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực an ninh mạng, AI và dữ liệu lớn", ông Isaac Herzog, Tổng thống Israel, phát biểu khai mạc tại hội thảo an ninh mạng Cybertech Global Tel Aviv 2023 ngày 1/2. Trước gần 20.000 khán giả, ông tiết lộ phần mở đầu này do ChatGPT viết.

Tổng thống Israel, Isaac Herzog. Ảnh: Reuters

Cuối bài, ông nhắc đến "trích dẫn đầy cảm hứng" cũng của ChatGPT: "Chúng ta đừng quên nhân tính chính là thứ khiến chúng ta thực sự trở nên đặc biệt trong thế giới này. Không phải máy móc sẽ định hình vận mệnh của chúng ta, mà là trái tim, khối óc và quyết tâm của chúng ta để tạo ra ngày mai tươi sáng hơn cho toàn nhân loại".

Văn phòng tổng thống Israel xác nhận với Sky News lời kết được AI tạo ra sau câu lệnh: "Hãy viết câu trích dẫn cảm hứng về vai trò của con người trong một thế giới công nghệ siêu phàm". Ông Herzog đánh giá cao AI nhưng nhấn mạnh "phần cứng và phần mềm không thể thay thế ý chí của con người".

Lập trình và kiểm tra code

ChatGPT đang được các kỹ sư sử dụng để viết phần mềm và tìm lỗi. Một số công ty lớn như Amazon, Microsoft đã phải khuyến cáo nhân viên không được dùng siêu AI trong công việc do lo thông tin nội bộ vô tình trở thành dữ liệu huấn luyện chatbot.

Theo CNBC, trong một báo cáo nội bộ bị rò rỉ, Google cho biết ChatGPT vượt qua bài kiểm tra cho vị trí lập trình viên L3, với mức lương trung bình một năm là 183.000 USD. Tuy vậy, các câu hỏi mang tính kỹ thuật, vốn không thiếu trong kho dữ liệu khổng lồ mà ChatGPT được học. Trong khi đó, để được nhận vào Google, lập trình viên còn phải tham gia các cuộc phỏng vấn với những câu hỏi về hành vi. Đó là rào cản ChatGPT chưa thể vượt qua.

Một số hacker cũng bắt đầu sử dụng ChatGPT viết mã độc, lập chợ Dark Web để trục lợi. Theo nghiên cứu của Check Point Research, ChatGPT có thể thực hiện thành công một quy trình lây nhiễm hoàn chỉnh, từ việc tạo email lừa đảo đến chạy một trình cài cắm, đánh cắp thông tin. Với vài câu lệnh, ChatGPT còn có thể tạo ra "chợ ngầm" chuyên phục vụ việc buôn bán tự động tài khoản ngân hàng, thẻ thanh toán bị đánh cắp.

Viết báo

Cuối tháng 1, Henry Williams, nhà báo tự do ở Anh, đã cho ChatGPT viết bài quảng cáo về cổng thanh toán dựa trên đơn đặt hàng của khách với chi phí 600 USD. Sau 30 giây, ChatGPT đã cho ra bài viết chỉn chu, đủ sức thuyết phục, ông chỉ việc chỉnh sửa lại một chút trước khi gửi đi và được xuất bản.

Theo Williams, ChatGPT có khả năng lập luận như một bài tiểu luận cấp độ đại học với luận điểm, luận cứ, ngữ pháp và cú pháp chỉn chu. "AI không thay thế công việc của bạn, mà là đối tác để tạo ra nội dung có sức ảnh hưởng và thuyết phục hơn", ông nói.

Vượt qua kỳ thi MBA

Không chỉ viết báo, nhiều học sinh, sinh viên đang dùng ChatGPT để giải bài tập. Việc này phổ biến đến mức một số trường đã cấm ChatGPT trong việc làm bài tiểu luận và viết báo cáo khoa học. OpenAI cũng phải xây thêm tính năng phát hiện đạo văn bằng AI.

Trong khi đó, giáo sư Christian Terwiesch của Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã thử thách ChatGPT với hàng loạt bài thi. Một trong số đó là bài kiểm tra cuối kỳ về Quản lý hoạt động, bộ môn cốt lõi của chương trình MBA tại Wharton.

Terwiesch cho biết siêu AI đạt điểm B hoặc B-, "thể hiện một cách tuyệt vời, từ câu hỏi phân tích quy trình và quản lý hoạt động cơ bản cho đến khả năng xử lý điển hình". Tuy vậy, nó còn thiếu sót khi xử lý các câu hỏi phân tích ở quy trình nâng cao.

"Trợ lý" thẩm phán

Ngày 30/1, thẩm phán Juan Manuel Padilla Garcia ở Cartagena (Colombia) đã dùng ChatGPT để hỗ trợ ra phán quyết tại tòa. Ông hỏi: "Trẻ vị thành niên mắc chứng tự kỷ có được miễn phí chi phí điều trị không? Trước đó có tòa án nào ra phán quyết tương tự chưa?". Siêu AI đáp có và dẫn luật số 1753, bộ luật năm 2015 của Colombia về quyền lợi được áp dụng cho toàn bộ cơ sở y tế dù công hay tư.

Dựa trên gợi ý đó, thẩm phán tuyên bố công ty bảo hiểm phải chi trả cho người bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại về tính chính xác, công bằng của AI vì cùng một câu hỏi, ChatGPT có thể cho ra những câu trả lời khác nhau.

Ngoài những trường hợp trên, người dùng đang sử dụng ChatGPT để hỗ trợ viết email, soạn đơn xin việc, giải toán, tóm tắt tài liệu, dạy nấu ăn, tìm kiếm thông tin...

ChatGPT, phát triển từ mô hình GPT-3.5 của OpenAI, được đào tạo để đưa ra câu trả lời giống một cuộc trò chuyện với người thật. Theo thống kê của ngân hàng đầu tư UBS dựa trên dữ liệu từ Similar Web, tính đến 31/1, ChatGPT đã đạt 100 triệu người dùng sau hai tháng có mặt trên thị trường

Khương Nha