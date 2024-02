Chatbot Bard của Google cho tạo ảnh miễn phí

Người dùng Bard có thể ra lệnh cho chatbot tạo ảnh, tương tự thao tác trên ChatGPT Plus hay Midjourney nhưng chưa hỗ trợ tiếng Việt.

Theo The Verge, với tính năng tạo ảnh, Bard đã trở thành đối thủ xứng tầm của ChatGPT Plus. Bard được phát triển trên mô hình ngôn ngữ lớn Gemini Pro, còn ChatGPT Plus chạy trên nền tảng GPT-4 và Dall-E 3. Trước đó chatbot của Google thiếu khả năng tạo ảnh, khiến đối thủ chiếm lợi thế lớn. Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Bard để tạo ảnh miễn phí, trong khi chatbot của OpenAI đang thu phí 20 USD/tháng.

Động thái mới của Google diễn ra chỉ sau một tuần sau khi ảnh deepfake khiêu dâm của Taylor Swift xuất hiện, gây nhiều tranh cãi về các công cụ AI. Google tuyên bố Bard được "thiết kế có trách nhiệm". Tính năng tạo hình mờ được công ty đưa vào từng pixel, giúp phân biệt đâu là ảnh thật, đâu là ảnh được làm bởi trí tuệ nhân tạo. Công ty cũng tuyên bố đã tích hợp biện pháp bảo vệ an toàn và kỹ thuật để tránh tạo ảnh liên quan đến người nổi tiếng, hạn chế nội dung bạo lực hoặc khiêu dâm.

Dùng thử tính năng tạo ảnh trên Google Bard. Ảnh chụp màn hình

Google không giới hạn số lần tạo ảnh của người dùng. Công nghệ ImageFX cho phép người dùng tạo ảnh bằng câu lệnh đơn giản. Tất cả ảnh được tạo thông qua ImageFX sẽ được SynthID đánh dấu và tuân thủ các nguyên tắc AI cũng như bộ lọc kỹ thuật của Google.

Dù Google đã mở rộng khả năng tương tác của Bard sang hơn 40 ngôn ngữ ở trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tính năng mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh và có sẵn ở 170 quốc gia. Khi tương tác bằng tiếng Việt, ứng dụng nói "chưa tạo được hình ảnh".

Google ra mắt Bard ngày 6/2/2023. Tuy nhiên, ngay khi vừa trình làng, chatbot được xem là đối thủ của ChatGPT đã trả lời sai câu hỏi về kiến thức, khiến Google mất 100 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường khi đó. Ngoài ChatGPT, Bard còn có một đối thủ nặng ký khác là Grok của xAI do Elon Musk sáng lập. Trong một số thử nghiệm khi Grok mới ra mắt, Bard từng nói "sợ Grok một chút".

Khương Nha