Tổng kiểm toán Nhà nước: Phúc Sơn, Thuận An không thuộc đối tượng bị kiểm toán

9h10 67.000 tỷ đồng Kiểm toán kiến nghị chưa thể thu hồi

Đại biểu Ma Thị Thúy (Phó đoàn Tuyên Quang) nói số tiền kiến nghị chưa thu được nguyên nhân do đơn vị được kiểm toán chiếm tỷ lệ còn cao (59%), cho thấy việc chưa thực hiện nghiêm túc kết luận của kiểm toán. "Đề nghị Kiểm toán Nhà nước cho biết lý do, có phải do không có điều kiện khắc phục, chây ỳ hay cơ chế. Trách nhiệm và giải pháp là gì?", nữ đại biểu nói.

Đại biểu Ma Thị Thúy (Phó đoàn Tuyên Quang). Ảnh: Media Quốc hội

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho rằng việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được các cơ quan quan tâm. Tiến độ, ý thức chấp hành của các cơ quan đã cao hơn, song còn 67.000 tỷ đồng kiến nghị theo kết luận Kiểm toán Nhà nước chậm được thu hồi.

Trong đó nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán là hơn 59%. Ông Tuấn cho rằng việc này do ý thức, trách nhiệm của đơn vị chưa tổ chức thực hiện. Về khách quan, đơn vị khó khăn về tài chính, phụ thuộc hướng dẫn của cấp trên. Thậm chí có đơn vị đã giải thể, phá sản những vẫn đưa vào diện phải theo dõi. Bên cạnh đó, Nghị quyết 74 của Quốc hội đã nêu 6 nhóm nguyên nhân cụ thể là ý thức, năng lực, đùn đẩy trách nhiệm, vai trò người đứng đầu và công tác phối hợp.

Với Kiểm toán Nhà nước, ông Tuấn cho biết sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để kết luận được thực hiện nhanh hơn, tốt hơn.