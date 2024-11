Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Sẽ xử lý tiếp ngân hàng 0 đồng

14h15 Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Sẽ xử lý tiếp hai ngân hàng 0 đồng

"Chia lửa" với Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá chính sách tiền tệ, tài khóa vừa qua đã được điều hành hiệu quả, hợp lý.

Chính sách tiền tệ đã giữ được tỷ giá ngoại tệ, xử lý được hai ngân hàng 0 đồng. "Chúng ta chuẩn bị xử lý tiếp hai ngân hàng 0 đồng nữa, ổn định hệ thống", ông Phớc nói.

Nhờ đó, năm nay GDP ước đạt gần 7%, CPI khoảng 3,88%, nợ công 37% GDP. Thu ngân sách đã đạt 99,4% so với dự toán Quốc hội giao và 17,78% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, thu ngân sách tăng 255. 216 tỷ đồng so với năm trước, tức là năm nay có thể vượt năm ngoái 300.000 tỷ đồng. Số này dùng để đầu tư hạ tầng cơ sở như đường cao tốc và các công trình khác.