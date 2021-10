Trọng tâm hạ thấp 10 mm so với phiên bản trước nhằm mang lại sự ổn định cho thân xe. Phiên bản RS có thêm tấm nhựa giả carbon ở cản trước, tấm khuếch tán gió ở cản sau. Hốc đèn sương mù phía trước, miếng phản quang ở đuôi xe cũng được tạo hình cánh khuếch tán gió. Thân xe có điểm nhấn thể thao hơn với đường gân dập nổi, kéo dài từ cụm đèn trước đến phía sau. Mặt ca-lăng, gương chiếu hậu, ăng-ten vây cá mập và cánh gió thể thao phía sau đều được sơn đen mang lại nét thể thao. Bộ la-zăng 16 inch, thiết kế 5 chấu kép hai tông màu.

Tiện nghi giải trí được Honda tăng cường hơn so với phiên bản cũ với màn hình giải trí 8 inch, tương thích kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phiên bản RS có 8 loa, nhiều nhất trong phân khúc. Phía dưới là khu vực tinh chỉnh điều hòa, chức năng lấy gió được thiết kế lại, dạng núm xoay, tạo âm thanh "click click" thú vị mỗi khi sử dụng.

Mảnh ghép cuối cùng trong sự nhất quán thể thao của City RS là cảm giác lái.



Mới lần đầu cầm lái City RS, người dùng sẽ không quá bỡ ngỡ khi phải căn chỉnh góc đặt bánh sao cho vừa đúng, vào cua hay di chuyển trong môi trường chật hẹp. Người lái không mất nhiều thời gian để làm quen với chiếc xe, bởi City được tạo ra dành cho người ưa cảm giác lái, điều mà Honda chú trọng hơn các đối thủ. Truyền thông quốc tế cũng từng dành cho các mẫu xe của Honda một đặc ân, coi là "BMW bình dân" của người châu Á.

Vô-lăng trợ lực điện tử của City RS nặng hơn đôi chút chứ không bồng bềnh, giả lập như các đối thủ, điều này giúp việc cầm lái thật tay hơn, phản hồi từ mặt đường cũng dễ cảm nhận hơn. Honda phân biệt hai cá tính khá rõ rệt của City bằng việc gạt cần số. Ở cấp số D với ECON Mode được kích hoạt, xe di chuyển nhẹ nhàng trong đô thị, nhàn nhã như bản chất dòng sedan hạng B. Hộp số vô cấp CVT mượt mà, không có bước chuyển số giật cục như loại 4 cấp. Khi bắt tốc, vô-lăng trợ lực điện tử xoay chuyển nhẹ nhàng trên phố đông.

Gạt cần số sang S, sử dụng lẫy chuyển số sau vô-lăng, màu xanh ECON Mode tắt ngúm. City RS lột xác với động cơ gằn hơn ngay tắp lự và tua máy được đẩy cao. Chân ga nhạy cảm hơn mỗi lần nhấp nhả. City RS có những cú bứt tốc, vượt xe với tiếng động cơ vang vọng tạo cảm giác thể thao. Sự chuẩn xác khi điều hướng vô-lăng và cảm nhận mặt đường là điểm ấn tượng nhất trên City RS, trên một bậc khi so với các đối thủ cùng phân khúc.

An toàn là một trong những yếu tố mà hãng này chú trọng trong thiết kế sản phẩm. Trên phiên bản mới, gương chiếu hậu của City thay đổi vị trí, tạo tầm nhìn thoáng hơn cho người lái. Đồng thời, City thế hệ mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP, với hàng loạt trang bị an toàn: 6 túi khí (bản RS), hệ thống phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA. Xe cũng có hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, camera lùi ba góc nhìn.