Chất lượng không khí ở Hà Nội, Hưng Yên ở mức rất xấu

Sáng 9/12, nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội và Hưng Yên ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng rất xấu, có nơi vượt 240.

Lúc 7h, trạm quan trắc của Cục Môi trường tại Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI đạt 204, tương đương mức rất xấu. Chất lượng không khí tại trạm này trở lại ngưỡng rất xấu từ 5h, sau khi giảm về mức kém và xấu từ rạng sáng 8/12. Trạm 556 Nguyễn Văn Cừ thời điểm rạng sáng duy trì AQI khoảng 190, trạm khu vực Khuất Duy Tiến trên 150.

Bầu trời Hà Nội có nắng nhưng không trong xanh. Ảnh: Hoàng Giang

Hệ thống quan trắc của thành phố Hà Nội sáng nay hiển thị ba trạm nhưng trùng địa chỉ và chỉ số với hệ thống của Cục Môi trường.

Không chỉ Hà Nội, tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, chất lượng không khí cũng lên mức rất xấu từ sáng sớm, đến 8h chỉ số AQI đạt 246. Một số địa phương như Ninh Bình, Thái Nguyên ghi nhận không khí ở mức xấu.

Theo trang tổng hợp dữ liệu IQAir, sáng nay Hà Nội đứng thứ 9 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới với chỉ số 199, đứng đầu là Kolkata của Ấn Độ với chỉ số 262. Trên hệ thống này, nhiều khu vực nội thành Hà Nội ở mức rất xấu như Tây Hồ 227, Trấn Vũ 204, Hoàng Quốc Việt 203.

Cục Môi trường dự báo trong ngày mai, chất lượng không khí tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng có thể ở mức rất xấu. Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ ở mức xấu.

Theo hệ thống dự báo chất lượng không khí của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), miền Bắc đang trong đợt ô nhiễm kéo dài từ ngày 8 đến 14/12, đỉnh ô nhiễm rơi vào khoảng ngày 11 đến 12/12 trước khi giảm dần khi không khí lạnh tăng cường.

Trước diễn biến ô nhiễm nghiêm trọng, ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách ứng phó tại Hà Nội và vùng lân cận. Bộ Công Thương được đề nghị chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón vận hành nghiêm hệ thống xử lý khí thải, tuyệt đối không xả thải chưa xử lý, đồng thời giảm công suất khi chỉ số ô nhiễm vượt 200.

Bộ Xây dựng yêu cầu các công trình che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi, thậm chí tạm dừng các hạng mục gây bụi lớn. Các địa phương phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu để hạn chế ùn tắc làm gia tăng ô nhiễm. Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép.

Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với nhóm nhạy cảm, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ở mức xấu.

Gia Chính