Chàng trai Việt trong nhóm Kpop tự hào khi hát ở quê nhà

TP HCMHanbin (Ngô Ngọc Hưng), 25 tuổi, bày tỏ hạnh phúc khi cùng các thành viên nhóm nhạc thần tượng Hàn TEMPEST lần đầu diễn ở Việt Nam.

Tối 23/12, Hanbin cùng các thành viên dự họp báo trước show của nhóm thuộc khuôn khổ lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo. "Xin chào, chúng mình là TEMPEST", nhóm nhạc nam nói bằng tiếng Việt trước truyền thông.

Trong sự kiện giao lưu khoảng 20 phút, Hanbin cho biết tự hào khi tham gia show diễn đầu tiên tại quê nhà với vai trò một ca sĩ Kpop. "Tôi đã đạt được ước mơ nhưng vẫn muốn thành công hơn nữa, và không ngừng rèn luyện bản thân để phát triển", Hanbin nói.

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) nói về lần đầu được hát ở quê nhà với tư cách ca sĩ thần tượng Hàn.

Ca sĩ cho biết rất thích khoe ẩm thực Việt với các thành viên Hàn, do đó muốn dẫn cả nhóm khám phá các món ăn đặc trưng trong thời gian ở TP HCM. Sau một ngày đến Việt Nam, nhóm được chiêu đãi nhiều đặc sản, thích món bún chả, bánh xèo và mong được thưởng thức nhiều hơn đồ ăn nơi đây.

Các giọng ca còn lại của nhóm bày tỏ háo hức khi lần đầu biểu diễn tại Việt Nam. Lew cho biết dù tập dượt kỹ, anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất hôm 22/12, Lew bất ngờ khi thấy hàng trăm fan chờ sẵn, reo hò tên họ. Nhóm cũng chứng kiến nhiều poster, xe buýt dán hình ảnh của họ - nằm trong hoạt động chào đón TEMPEST do fan Việt chuẩn bị. "Tôi không biết ở Việt Nam nhóm lại được yêu thương như vậy. Chúng tôi sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực nhất cho khán giả", đại diện nhóm cho biết.

Các chàng trai tiếc vì thành viên thứ bảy - Hwarang - gặp chấn thương, phải tập vật lý trị liệu nên không thể sang tham gia. Trong làn sóng nhiều nghệ sĩ Kpop đến Việt Nam biểu diễn gần đây, nhóm kỳ vọng có thể tổ chức một concert để đáp lại tình cảm các fan.

Nhóm TEMPEST ở sự kiện, Hanbin đứng thứ ba từ phải sang. Ảnh: Mai Nhật

Nhạc sĩ Huy Tuấn - tổng đạo diễn chương trình - cho biết mất bốn tháng thương thảo mới mời được TEMPEST, do lịch trình nhóm bận rộn dù mới ra mắt. Nhóm nhạc là lựa chọn đầu tiên của ban tổ chức vì có thành viên là người Việt. "Tôi muốn giới thiệu các nghệ sĩ Việt hoặc gốc Việt thành danh trên thế giới. TEMPEST đáp ứng được tiêu chí đó", nhạc sĩ nói.

Hanbin sinh tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại. Trước khi debut, Hanbin có tiếng trong giới dancer Kpop Việt Nam với nghệ danh Hưng Bin, có fandom (cộng đồng người hâm mộ) mạnh. Anh từng đảm nhận vị trí leader của nhóm C.A.C, giành chiến thắng cuộc thi Vietnam Kpop random dance in public 2018.

Năm 2020, ca sĩ gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS. Giọng ca trẻ liên tục nằm trong top thí sinh có lượng bình chọn cao, gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai, vũ đạo tốt. Hanbin bị loại trước thềm chung kết, vuột cơ hội gia nhập nhóm nhạc nam Enhypen - ra mắt hồi tháng 11/2020. Sau đó, ca sĩ đầu quân làm thực tập sinh ở Yuehua Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ Choi Ye Na, Cho Seung Youn, Everglow, nam diễn viên Lee Do Hyun.

Hanbin trình diễn "DNA" trong chương trình "I-land" Hanbin trình diễn "DNA" trong chương trình "I-land". Video: Mnet

Đầu năm 2022, thông tin Hanbin là một trong bảy thành viên nhóm nhạc nam TEMPEST được Yuehua Entertainment công bố, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Từ khóa "Hanbin" vào top thịnh hành của Twitter tại Việt Nam và nhiều quốc gia như Mỹ, Philippines, Mexico, Peru. Đa phần khán giả chúc mừng chàng trai Việt đã biến ước mơ thành hiện thực, trở thành ca sĩ trong nhóm nhạc Hàn.

Năm 2022, nhóm ra mắt và phát hành EP đầu tay It's Me, It’s We, được Billboard bình chọn là một trong 25 album K-pop tiêu biểu của năm. Hồi tháng 9, nhóm giới thiệu single album Into the Storm tại Seoul.

MV Vroom Vroom của TEMPEST MV "Vroom Vroom" của TEMPEST (Hanbin áo đỏ ở 0:10). Video: Yuehua Entertainment

Festival năm nay kéo dài từ ngày 22-24/12, mang tên From Ho Chi Minh City with love, gửi gắm hình ảnh TP HCM là mảnh đất của tình yêu và sức sáng tạo. Như hai lần trước, chuỗi sự kiện mang tính cộng đồng, không bán vé để tạo điều kiện tiếp cận cho người dân. Thông điệp chính của sự kiện là "More music, less plastic" (Thêm âm nhạc, bớt rác thải nhựa). Suốt ba ngày, nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong nước biểu diễn, như ca sĩ Charlie Lim, nhóm nhạc Otyken, rapper Binz, ca sĩ GreyD, nhóm nhạc Chillies, dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pops Orchestra.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo bắt đầu từ năm 2019, với dàn ngôi sao trong nước như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh cùng nhiều nghệ sĩ nước ngoài. Sau hai năm gián đoạn vì dịch, năm 2022, sự kiện trở lại với quy mô lớn, thu hút 500.000 khán giả ở hai địa điểm - phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (Thủ Đức).

