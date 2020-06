Chàng trai Việt chinh phục 50 tiểu bang Mỹ trong 80 ngày

Tự lái xe thực hiện hành trình ghé thăm 50 tiểu bang Mỹ trong vòng 80 ngày, thời điểm Lê Sa trở về Việt Nam cũng là lúc Covid-19 bùng phát.

Lê Sa đang là Giám đốc điều hành công ty LESA Digital. Điều khiến mọi người bất ngờ là anh đã một mình tự lái xe trên suốt chặng đường kéo dài đến 80 ngày, với quyết tâm đi hết 50 tiểu bang của Mỹ.

Mỗi nơi dừng chân, Lê Sa đều đứng lại tham quan và không quên chụp ảnh.

Theo Lê Sa, do công ty của anh và một công ty bên Mỹ là đối tác dài lâu nên đã được họ đầu tư toàn bộ chuyến đi. Mục đích chuyến đi là để anh có cơ hội trải nghiệm thực tiễn nhất đất Mỹ - nơi khởi nguồn sáng tạo những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất mà công ty anh đang kinh doanh.

"Nhờ nhân duyên này, tôi chớp lấy cơ hội và quyết định biến giấc mơ của mình thành hiện thực - giấc mơ đặt chân đến tất cả 50 tiểu bang nước Mỹ để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây", anh nói.

Tổng chi phí mà công đối tác đã tài trợ cho anh bao gồm: một chiếc xe Corvette trị giá 65.000 USD làm phương tiện đi lại trong thời gian anh ở Mỹ, do anh toàn quyền quản lý và sở hữu; 60.000 USD cho chi phí xăng xe, khách sạn, ăn uống; vé máy bay di chuyển qua 2 tiểu bang Alaska và Hawaii (do 2 tiểu bang này là đảo và nằm cạnh biên giới Canada).

Anh cho biết thêm, tổng hành trình mà anh đã đi qua dài 33.244 dặm, tương đương với 53.190 km. Hao tốn 1.662 gallon tương đương với 6.149 lít xăng. Với số nhiên liệu này, người Mỹ có thể lái xe đi làm hàng ngày trong suốt 3 năm, bằng gần 30 lần lái xuyên Việt. Sau chuyến đi dài khủng khiếp này, vỏ xe đã hỏng hoàn toàn.

Những cảnh đẹp hùng vĩ mà anh đã đặt chân đến.

Hành trình khám phá đã bắt đầu từ quận Houston - tiểu bang Texas và được chia làm 2 vòng đúng như kế hoạch đã được vạch sẵn. Trong cả chuyến đi xuyên Texas, không một ổ gà hay trạm thu phí nào xuất hiện.

Đặc biệt, hiếm nơi nào có cảnh hươu nai chạy thong dong trên đường ngoại ô như ở Mỹ, chứng tỏ sự thân thiện giữa con người với môi trường, sự hòa quyện giữa con người với động vật, thiên nhiên vô cùng gần gũi. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến 10.000 vụ tai nạn hàng năm khiến người Mỹ lo sợ. Vì đây là nước mới lạ, nên Lê Sa cũng không thoát khỏi một số tình huống oái oăm khi gặp phải những con vật này trong hành trình.

Anh Lê Sa bên siêu xe Corvette Tại tiểu bang Utah.

Dù có rành đường đến mấy vẫn có lúc lạc, chứ nói gì với một vị khách mới như Lê Sa. Anh đã 2 lần lạc vào rừng do chạy nhầm đường và mất toàn bộ tín hiệu vệ tinh, mất 10 tiếng để tìm được lối ra. Đây cũng là một trải nghiệm quý báu về việc tự thân sinh tồn nơi rừng núi hẻo lánh, đầy rẫy thách thức và mạo hiểm. Ngoài ra, anh đã phải nhận gần 20 vé phạt đỗ xe sai quy định và 6 lần bị cảnh sát giữ lại vì đi quá tốc độ do chưa hiểu rõ luật lệ nơi đây.

Trong suốt hành trình, không chỉ có đi và nhận, anh còn chia sẻ đến những ai chưa có cơ hội đặt chân tới Mỹ qua những video do chính anh tự quay, cách làm thế nào để đi du lịch nước ngoài bằng xe thuê tự lái, làm sao để lên lịch trình cụ thể cho cả chuyến đi chỉ trong vài phút. Theo anh Lê Sa, tạo giá trị và cho đi mới thực sự là một cuộc sống ý nghĩa, việc anh tự nắm tay lái sẽ đưa đến kinh nghiệm thiết thực nhất cho những ai muốn chinh phục toàn thế giới, không riêng gì nước Mỹ, bằng chính đôi chân và khả năng của mình.

Lê Sa cho biết thêm, mỗi nơi dừng chân, anh đều đứng lại tham quan và không quên chụp ảnh. Và để chinh phục được 50 tiểu bang, cần một sự nỗ lực vô cùng lớn. Nhiều lúc, anh quá mệt mỏi và muốn từ bỏ để quay về Việt Nam, tiếp tục công việc.

Xem thêm những bức hình của Lê Sa tại Haiwai.

"Nghĩ lại, đó quả là một chặng đường kinh khủng và mình thật sự may mắn vì đã có một chuyến đi vô cùng ấn tượng và an toàn trở về. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể hoàn thành trọn vẹn chuyến đi", Lê Sa chia sẻ.

Ngay sau thời điểm tôi trở về Việt Nam, cũng là lúc Covid-19 bắt đầu bùng phát và lan ra toàn thế giới. Theo dõi cuộc hành trình của anh Lê Sa tại đây.

Thư Kỳ