Chàng trai Việt chia sẻ hành trình học tập tại Philippines

Loki Trần cho rằng, chọn du học Philippines có nhiều ưu điểm như mức học phí rẻ, có cơ hội phát triển ngoại ngữ.

Trần Việt Hưng, 26 tuổi, Thái Nguyên (nickname Loki Trần) thành lập và phát triển 2 công ty về du học, thương mại điện tử (cung cấp dịch vụ vận hành và logistic tại Philippines). Chàng thanh niên trẻ sở hữu 2 trung tâm tiếng Anh tại Manila (Philippines) và Thái Nguyên (Việt Nam).

Với mong muốn trau dồi ngoại ngữ, trở thành thực tập sinh tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp đai học, Loki giành được học bổng du học tiếng Anh và quyết định sang Philippines để tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh. Đây được xem là bước khởi đầu cần thiết cho hành trình trở thành thực tập sinh tại Mỹ mà anh lên kế hoạch.

Bằng nỗ lực của bản thân, cuối 2017, Loki đỗ chương trình thực tập tại Mỹ. Tuy nhiên chính khoảng thời gian sống, học tập tại Philippines đã giúp anh nhận ra mình có thể tìm thấy nhiều cơ hội phát triển công việc phù hợp với bản thân ngay tại đất nước Đông Nam Á xinh đẹp này. Anh bảo, quyết định chọn gắn bó với Philippines cho đến hôm nay vẫn luôn là sự lựa chọn đúng đắn vì chàng thanh niên trẻ biết mình đang đi đúng hành trình.

Loki tại khuôn viên trường đại học University of Philippines.

- Vì sao Loki lại chọn Philippines là nơi để du học và phát triển tiếng Anh?

- Tôi lựa chọn du học Philippines dựa vào 2 yếu tố. Thứ nhất, Philippines là một trong những nước hàng đầu châu Á sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông trong hành chính, sinh hoạt đời thường. Tôi bất ngờ vì người Philippines có chất giọng rất hay, chuẩn. Bản thân ấn tượng với môi trường học tại đây.

Lý do thứ hai là chi phí. Du học tiếng Anh tại Philippines được xem là bước đệm để học viên trau dồi ngoại ngữ, thuận lợi hơn khi nộp hồ sơ du học tại các nước khác. Thời điểm đó tôi muốn chọn một chương trình có mức học phí hợp lý, cân đối chi phí cho chặn đường du học kế tiếp. Sau khi so sánh giữa các nước láng giềng như Singapore thì thấy Philippines có mức chi phí khá rẻ, du học tại đây sẽ tiết kiệm được nhiều.

- Anh chia sẻ kinh nghiệm để chọn các Academy phù hợp tại Philippines?

- Dựa trên kinh nghiệm 4 năm làm việc trong lĩnh vực này, tôi thấy đa phần các Academy tại Philippines đều có chất lượng rất tốt. Tôi ấn tượng với chất lượng giáo viên, bộ giáo trình đa dạng. Tuy nhiên, mỗi trường vẫn có những khác biệt về cơ sở vật chất dẫn đến giá cả cũng chênh lệch nhau. Nhìn chung mình cảm thấy mô hình du học nội trú tại các học viện ở Philippines rất phù hợp với học viên Việt Nam.

- Sau khi kết thúc khoá học tại Philippines thì Loki có kế hoạch như thế nào?

- Theo kế hoạch thì cuối năm 2017 tôi tiếp tục nộp hồ sơ vào chương trình thực tập tại Mỹ. Nhưng có lẽ Philippines cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời và cơ hội phát triển sự nghiệp tại đây nên tôi bắt đầu tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân.

Ngay thời điểm kết thúc khoá học, tôi may mắn được làm quản lý cho một Công ty thương mại điện tử tại Manila. Tới đầu năm 2018 song song với công việc quản lý, tô mở trung tâm tiếng Anh đầu tiên tại Manila.

Năm 2019 tôi quyết định quay trở về Việt Nam mở công ty GIP và một trung tâm Tiếng Anh tại Thái Nguyên. Hiện tại thì công ty GIP đang điều hành 7 công ty thương mại điện tử, dự tính đến cuối năm nay con số này sẽ nâng lên 10.

Văn phòng GIP tại Việt Nam.

- Những ưu điểm của GIP là gì?

- Tôi tự tin cho rằng GIP là một đơn vị tư vấn chất lượng cho các bạn có nguyện vọng du học tiếng Anh tại Philippines. Bởi có rất nhiều lý do nhưng nổi bật nhất đó là đội ngũ tư vấn của GIP đa số đều là cựu học sinh du học tại Philippines. Vì vậy, chúng tôi có thể chia sẻ cho các bạn bằng tất cả những trải nghiệm của chính bản thân có thể chọn trường phù hợp, khoá học hiệu quả.

Bên cạnh đó, GIP cũng là công ty ghé thăm các Academy tại Philippines làm những video review về lớp học, ký túc xá, chương trình dạy học,... giúp học viên có cái nhìn trực quan nhất khi chọn trường.

Khuôn viên trường Academy BECI.

- Thị trường du học Philippines trở nên phổ biến và được khá nhiều bạn quan tâm. Nhưng trong tình hình dịch bệnh Covid diễn ra khá phức tạp thì hầu như việc cấp visa rất khó. Vậy GIP có những phương án hỗ trợ học viên có mong muốn học tập tiếng Anh tại Philippines như thế nào?

- Với tình hình như hiện nay thì hầu như tất cả các nước đều rất khó khăn, cũng giống như Việt Nam, Covid-19 tại Philippines khá phức tạp, học viên tại không thể bay sang. Điều duy nhất GIP đang làm, vẫn duy trì hoạt động tốt là công ty tập trung vào các đối tượng học viên là người Việt Nam tại Philippines có nhu cầu muốn phát triển tiếng Anh của bản thân.

Với tiêu chí đảm bảo an toàn cho học viên, các Academy tuân thủ các biện pháp an toàn như yêu cầu học viên test Covid-19 khi lên trường, hoàn thành cách ly 2 tuần trước khi nhập học. Hơn nữa, quá trình học tập, các học viên sẽ được tổ chức lớp học, sinh hoạt nội trú trong khuôn viên trường, đảm bảo tuân theo các quy định giãn cách nghiêm ngặt từ nhà trường nhờ vậy mà có thể duy trì môi trường học tập an toàn tối đa.

- Anh dành lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang quan tâm đến việc học tiếng Anh?

- Tiếng Anh hiện nay mang tầm quan trọng rất lớn, riêng cơ hội được du học tiếng Anh tại Philippines đã mang lại cho tôi một cuộc sống, trải nghiệm và góc nhìn mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới.

Các bạn hãy thử thách bản thân bằng cách ra khỏi vùng an toàn của chính mình, cố gắng tìm tòi, học hỏi cải thiện bản thân. Bạn hãy cho bản thân đi thật nhiều, chắc chắn các bạn sẽ học được rất nhiều, từ đó nâng cao tầm nhìn, chất lượng cuộc sống.

Lê Nguyễn

Ảnh: Nhân vật cung cấp