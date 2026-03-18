Chàng trai vàng Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Nguyễn Thế Quân, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025, trúng tuyển Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ.

Nam sinh cho biết nhận thư báo trúng tuyển hôm 14/3 và đang đợi kết quả vòng xét học bổng trước khi quyết định có theo học hay không.

Theo thông báo của trường, Quân được nhận vào ngành Vật lý, chuyên ngành Kỹ sư cơ khí. Hội đồng tuyển sinh của MIT đánh giá nam sinh "nổi bật", "là một trong những học sinh tài năng và triển vọng nhất trong một nhóm ứng viên vô cùng cạnh tranh".

MIT nhiều năm liên tiếp là đại học số 1 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Trường nổi tiếng về nghiên cứu và đào tạo STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán). Năm ngoái, tỷ lệ trúng tuyển vào trường là 4,6% trong tổng số hơn 29.200 đơn ứng tuyển.

Nguyễn Thế Quân. Ảnh: Fanpage trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Quân là cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Nam sinh từng giành huy chương vàng tại Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và Vật lý châu Á năm 2025, hai năm liên tiếp giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Trước Quân, một số học sinh từng giành huy chương vàng IPhO của Việt Nam giành học bổng của MIT, như Nguyễn Mạnh Quân (2021), Võ Hoàng Hải (2024)...

Doãn Hùng