Chàng trai vàng Tin học quốc tế được thưởng 100 triệu đồng

Gia LaiLê Kiến Thành, học sinh Việt duy nhất giành huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025, được thưởng 100 triệu đồng, là mức cao nhất của tỉnh nhiều năm qua.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Gia Lai tuyên dương Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Tại Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 ở Bolivia, Thành dẫn đầu đội tuyển Việt Nam, xếp hạng 12 trong 334 thí sinh tham dự.

Trước đó, nam sinh giành huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, nhiều lần đạt giải nhất, nhì tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia... Thầy hiệu trưởng trường Huỳnh Lê Minh cho biết Thành có kết quả học tập xuất sắc ở cả ba năm học. Em còn sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 với hai kỹ năng Nghe và Đọc đạt điểm tuyệt đối.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai (gồm Bình Định, Gia Lai cũ) có học sinh giành huy chương vàng IOI. Mức tiền thưởng của Thành cũng cao nhất ở tỉnh trong nhiều năm qua.

Lê Kiến Thành tại buổi khen thưởng của UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Hóa

Tại lễ khen thưởng, Lê Kiến Thành nhìn nhận quan tâm, thành viên của Lãnh đạo Tỉnh, nhà trường, gia đình và bạn bè đã truyền cảm hứng cho em trong học tập.

"Cảm ơn ba mẹ luôn ở bên con, dù là những đêm em thức khuya viết mã hay những lúc em mệt mỏi vì bài toán khó", Thành chia sẻ thêm.

Nam sinh thử thách lớn nhất khi đến Bolivia là chênh lệch múi giờ và cái lạnh khắc nghiệt, gây mất ngủ, cơ mệt mỏi. Trong phòng này, em còn căng thẳng vì gõ bàn phím đấm mạnh. Vì thế, nam sinh cho rằng đường đến với tấm huy chương vàng không chỉ là những giờ luyện tập mài giũa mà còn là bài học về sự hiển thị và sự tập trung cao độ.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Gia Lai, nói thành tích của Thành truyền cảm xúc, giật phây các bạn trẻ nuôi đam mê, chinh phục những thành tích ở tầm thế giới.

"Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để bứt phá", ông Giang nói.

IOI 2025 diễn ra ở Bolivia, từ ngày 27/7 đến ngày 8/3. Bốn thành viên đội tuyển Việt Nam đã giành được huy chương vàng, 2 bạc, một đồng, xếp thứ 8 tại 90 quốc gia và lãnh thổ.

Trần Hóa