Chàng trai Thụy Sĩ nổi tiếng khi cover các bản hit bằng cello

Nghệ sĩ Jodok Vuille, 36 tuổi, thu hút hàng triệu lượt xem với các màn cover nhạc bằng đàn cello trên sườn núi, đi chân đất khi biểu diễn.

Trên TikTok và Instagram, Jodok Vuille hiện có hơn năm triệu người theo dõi, thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem cho mỗi video. Hôm 17/6, tiết mục anh trình diễn ca khúc Die With a Smile của Bruno Mars và Lady Gaga đạt hơn 200.000 lượt xem từ Instagram. Nhiều khán giả bình luận tiếng đàn của Jodok "chạm trái tim" của họ, làm cuộc sống ấm áp hơn.

Hiện Jodok Vuille lưu diễn vòng quanh thế giới, bắt đầu từ chặng Zurich, Thụy Sĩ, hôm 26/3. Mỗi ngày, anh đăng video chơi nhạc ngoài trời, đôi khi kết hợp các ca sĩ khác trên phố. Những tên tuổi từng góp mặt là nghệ sĩ Mỹ Teddy Swims, giọng ca opera Ricardo Marinello, ban nhạc đa quốc gia Il Divo, quán quân Eurovision 2024 Nemo.

Một số bản hit anh từng thực hiện là Shape of You của Ed Sheeran, Memories (Marron 5), My Heart Will Go On (Celine Dion), Believer (Imagine Dragons) và các bài hát của nhiều quốc gia.

Jodok Vuille kéo đàn bài "Die with a smile" Jodok Vuille biểu diễn ca khúc "Die With a Smile". Video: Instagram/ Jodok Cello

Theo blue News, Jodok Vuille bắt đầu nổi tiếng với video để chân trần khi biểu diễn nhạc của Ludovico Einaudi trên dãy núi Alpstein năm 2023. Từ đó, hình ảnh nghệ sĩ chân đất trở thành thương hiệu của anh. Trong cuộc phỏng vấn tháng 3, anh cho biết khi đó không mang giày vì chúng quá bẩn sau khi leo núi, không cố tình tháo ra. Cuối cùng, dáng vẻ chơi đàn với đôi chân trần thu hút nhiều chú ý nên anh quyết định giữ hình tượng này.

Trang tin nhận xét sự kết hợp của nhạc nền hoành tráng, phong cảnh đẹp và ánh sáng hoàn hảo làm khán giả rung động. Trước đó, anh có nhiều màn trình diễn giữa thiên nhiên như rừng cây, hồ nước hay nơi đầy tuyết.

Sự nghiệp Jodok "bùng nổ" sau khi "cựu điệp viên 007" Pierce Brosnan đăng lại video anh biểu diễn nhạc phim James Bond trên Instagram Story. Trong một đêm, tài khoản Instagram của Jodok tăng hơn 200.000 người theo dõi. Sau đó, DJ Alan Walker bình luận trong một video, mời anh đến Na Uy để quay MV Who I Am (2024). Tháng 5/2024, Jodok có cơ hội biểu diễn trước Hoàng gia Quatar.

Jodok Vuille trình diễn bài hát chủ đề phim James Bond Nghệ sĩ trình diễn ca khúc chủ đề phim James Bond trên núi thuộc vùng Appenzell, Thụy Sĩ, năm 2022. Video: YouTube/ Jodok Cello

blue News nhận xét con đường thành danh của Jodok Vuille tựa cổ tích. Anh sinh ra và lớn lên vùng núi Emmental, từng là giáo viên dạy thể thao, âm nhạc và đàn cello tại trường học. Anh chơi nhạc cụ này từ năm bảy tuổi, được truyền cảm hứng từ một chàng trai trẻ người thành phố từng ghé trang trại của gia đình anh.

Jodok thích vị khách từ lần đầu gặp mặt, mô tả người này "năng động, ngầu, trẻ trung" và biết chơi cello. "Tôi từng muốn trở thành người như anh ấy", anh nói. Theo trang SWI swissinfo, DJ Bobo - một trong những DJ nổi tiếng của Thụy Sĩ - là anh họ của Jodok và là người hướng dẫn anh.

Mẹ là người thuê cây đàn đầu tiên cho anh cũng như giúp con trai giữ vững đam mê. Jodok từng trải qua khủng hoảng thời niên thiếu, suýt bỏ cuộc vì còn nhiều mối bận tâm khác. Dẫu vậy, mẹ luôn khuyến khích anh tiếp tục ước mơ. "Có lúc, tôi gần như từ bỏ nhưng mẹ lại nói: 'Con chơi đàn rất hay, cả nhà đã đầu tư rất nhiều cho con. Sở thích này tốt với con và con cũng thích nó, vì vậy hãy cố gắng thêm một chút'", Jodok nói.

Chân dung nghệ sĩ đàn cello Jodok Vuille, 36 tuổi. Ảnh: zVg

Jodok Vuille không có êkíp hỗ trợ, tự quay video trừ lúc biểu diễn đường phố. "Dù là khán giả thưởng thức nhạc trong khán phòng, trước điện thoại hay xem tôi chơi đàn qua màn hình ở nhà, thiết bị nào cũng không quan trọng. Tôi cảm thấy rất xúc động khi mọi người có thể nghe nhạc của tôi trên điện thoại miễn phí và tận hưởng chúng", anh nói.

Bên cạnh các cơ hội, anh cho rằng thành công luôn đi kèm thử thách. Càng nhiều người yêu thích, anh càng gặp áp lực khi phải cố gắng tạo ra các tiết mục hay hơn. Jodok từng có khoảng thời gian ngừng đăng video, sau đó nhiều người đã nhắn tin hỏi thăm. "Thật tốt khi hàng triệu người hâm mộ luôn nghĩ đến tôi, nhưng điều này cũng làm tôi căng thẳng một chút", anh nói thêm.

Danh tiếng đến quá nhanh cũng khiến nghệ sĩ không còn thoải mái. "Tôi sợ một lúc nào đó, mọi thứ trở nên quá tải", Jodok nói. Do đó, anh muốn có một chuyên gia tâm lý đi cùng khi lưu diễn thế giới để giúp tìm sự cân bằng. Jodok còn bị giả mạo tài khoản trên mạng xã hội, từng nhận nhiều đơn tố cáo sai, Interpol đang xử lý sự việc.

Cũng trên blue News, nghệ sĩ sinh năm 1989 bày tỏ mong muốn đứng cùng sân khấu ban nhạc Coldplay, kéo đàn trên đỉnh một kim tự tháp ở Ai Cập. Anh dự định quay video khi đang bay dù lượn nhưng chưa có kế hoạch rõ ràng. Ngoài ra, anh có mục tiêu mua một trang trại tại quê nhà.

Phương Thảo (theo SWI swissinfo, blue News)