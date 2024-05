Thụy ĐiểnNemo, 25 tuổi, rapper phi giới tính đến từ Thụy Sĩ, giành chiến thắng tại chung kết Eurovision 2024, ngày 11/5.

Nemo trình diễn ca khúc The Code trong tiết mục đại diện quốc gia tại chung kết cuộc thi nổi tiếng châu Âu. Diện áo khoác bèo nhún và váy, rapper liên tục được tán thưởng khi vừa hát vừa rap trên nền nhạc sôi động. Nghệ sĩ cũng thể hiện các quãng cao giả thanh trong lúc giữ thăng bằng trên đạo cụ.

Giọng ca phi giới tính thắng Eurovision 2024 Tiết mục "The Code" của Nemo. Video: YouTube Eurovision

Tiết mục đạt hơn 3,2 triệu lượt xem trên kênh YouTube của Eurovision. MV ca khúc cũng đạt hơn sáu triệu lượt xem sau hai tháng ra mắt. Nemo đoạt quán quân kỳ giải lần thứ 68 với số điểm 591, vượt qua đại diện Croatia (547), Ukraine (453), Pháp (445). Thụy Sĩ lần thứ ba lên ngôi trong lịch sử cuộc thi, sau chiến thắng của Lys Assia năm 1956 và Céline Dion năm 1988.

Trên The Independent, Nemo cho biết giai điệu cổ điển trong The Code được lấy cảm hứng từ thời ấu thơ, khi rapper mới chín tuổi, bắt đầu học hát opera. Nemo gặp thách thức khi trình bày tiết mục trong khoảng thời gian ngắn (ba phút), song sau đó cảm thấy phấn khích vì có thể thoải mái thể hiện tính nghệ sĩ. Chất nhạc trong The Code là định hướng sắp tới của Nemo, với những ca khúc "không tuân theo bất kỳ quy tắc nào".

Neomo đoạt quán quân tại cuộc thi. Ảnh: Eurovision

Nemo tên đầy đủ là Nemo Mettler, sinh tại thị trấn Biel, Thụy Sĩ, được biết đến với khả năng rap, chơi đàn violin, piano và trống. Năm 2015, đĩa EP Clownfisch của nghệ sĩ đạt thứ hạng 95 trên bảng xếp hạng âm nhạc Thụy Sĩ. Năm 2017, Nemo ra mắt đĩa đơn Du, leo lên vị trí thứ tư. Ở mùa hai The Masked Singer của Thụy Sĩ năm 2021-2022, nghệ sĩ tham gia với trang phục gấu trúc, dừng chân ở vị trí thứ năm.

Tháng 11/2023, Nemo công khai là phi nhị nguyên giới (non-binary) - những người nhận định bản thân không là nam hay nữ mà thuộc về một giới tính khác. Nghệ sĩ cho biết muốn được gọi bằng tên hơn là đại từ nhân xưng, và thích dùng "they/them" trong tiếng Anh.

Giải Eurovision do Liên hiệp phát sóng châu Âu (EBU) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1956, là một trong những cuộc thi âm nhạc lớn nhất thế giới. Khán giả bình chọn thí sinh yêu thích qua điện thoại, tin nhắn hoặc Internet. Nhiều tên tuổi như ABBA, Julio Iglesias từng đoạt giải tại cuộc thi. Theo truyền thống của Eurovision, quốc gia chiến thắng sẽ đăng cai mùa giải năm kế tiếp.

Mai Nhật