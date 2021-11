Chàng trai quyến rũ nhất TikTok 2021

William White hát 'Mandy'

William White nhép bản "Mandy" của Barry Manilow. Video: TikTok William White

Anh sinh năm 2000 tại Canada, hiện là người mẫu, nổi tiếng trên TikTok với những bản nhép các ca khúc nổi tiếng ở thập niên 1980, trong đó có "Mandy" của Barry Manilow và "Into the Night" của Benny Mardones. Tờ New York Times ghi nhận các video của anh thường thu hút những phụ nữ lớn tuổi, khiến họ nhớ về những năm tháng tuổi trẻ. White bắt đầu chơi mạng xã hội này khi chờ đi qua dòng người xếp hàng trước tiệm Starbucks. Anh nói: "Trong lúc chờ đợi, tôi vào TikTok và làm thử một video. Tôi bắt đầu chọn các bản nhạc cũ và cảm thấy trái tim mình thuộc về những năm 1980".