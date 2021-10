Hiện tượng TikTok khuấy động Rap Việt

Mai Âm Nhạc - cô gái có hơn 800.000 người theo dõi trên ứng dụng TikTok - xuất hiện trong tập đầu Rap Việt, phát sóng tối 16/10.

Thí sinh trình diễn bản rap Vòng suy nghĩ, dựa trên nền nhạc ca khúc Think of You của Thu Thủy, được hai huấn luyện viên là Karik, Rhymastic chọn. Cô được các huấn luyện viên khen làm chủ sân khấu, trình diễn sôi động. Karik nhận xét cô dành nhiều năng lượng cho tiết mục. Điểm trừ là bài rap có quá nhiều từ và thông điệp, khiến khán giả khó tiếp nhận. Binz nhận xét khuyết điểm của cô là rap quá nhanh. Hai giám khảo - LK và JustaTee - đánh giá Mai Âm Nhạc phù hợp với cá tính, tư duy âm nhạc của Rhymastic. Tuy nhiên, họ quyết định đưa thí sinh về đội Karik để cô có những trải nghiệm mới mẻ.

Mai Âm Nhạc biểu diễn ở Rap Việt Trích đoạn tiết mục của Mai Âm Nhạc. Video: Vie

Mai Âm Nhạc tên thật là Quỳnh Mai, sinh năm 1997, nổi tiếng qua các video cover hài hước trên TikTok. Cô cho biết nhiều năm theo đuổi dòng nhạc R&B nhưng vài năm trở lại đây hứng thú với rap.

Mai Âm Nhạc có ngoại hình ưa nhìn, cao 1,65 mét. Ảnh: Facebook Mai Âm Nhạc

Một thí sinh khác cũng về đội Karik là Seachains, sinh năm 1995. Anh trình diễn bài rap pha chất liệu rock - Cảm nhận, dựa trên nền nhạc ca khúc Suy nghĩ trong anh (Khắc Việt). Thể hiện kỹ thuật tốt, Seachains được ba huấn luyện viên là Karik, Binz, Rhymastic quăng nón vàng lựa chọn. Trong chương trình, hai giám khảo JustaTee, LK là người quyết định các rapper về đội nào. Tuy nhiên, khi huấn luyện viên sử dụng nón, quyền lưa chọn thuộc về thí sinh.

Chương trình còn tạo bất ngờ khi công bố vai trò của Rhymastic. Theo thông tin ban tổ chức, LK là huấn luyện viên mới, thay thế vị trí của Suboi. Tuy nhiên, trong tập mở màn, Rhymastic nói anh khao khát được chinh phục cúp vàng, giúp đỡ nhiều thí sinh hơn. Rapper đổi vị trí với LK, trở thành huấn luyện viên cùng Binz, Karik và Wowy. LK và JustaTee giữ vai trò giám khảo.

Trên cương vị mới, Rhymastic thu nhận hai thí sinh là 16 BrT, Vsoul. 16 BrT từng tham gia vòng đầu Rap Việt nhưng không được giám khảo nào bấm chọn. Vsoul vào top 20 cuộc thi King of Rap năm ngoái.

Rap Việt là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng nhạc Rap, phát sóng mùa một tháng 8 năm ngoái, tạo ra cơn sốt với vài chục triệu lượt xem mỗi tập trên Youtube. Quán quân mùa một của chương trình là Dế Choắt. Năm nay, gameshow giữ nguyên format, do MC Trấn Thành dẫn dắt.

Hà Thu