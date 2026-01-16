Chàng trai khổ luyện 300 ngày để 'sở hữu' cơ thể dị dạng

MỹĐi ngược chuẩn mực thẩm mỹ, một thanh niên 20 tuổi dành hơn 300 ngày chỉ rèn luyện nhóm cơ vai trái nhằm khiến cơ thể trở nên bất đối xứng, bất chấp cảnh báo y khoa về tình trạng lệch cột sống.

Trong khi nam giới toàn cầu đang chạy đua với trào lưu "looksmaxing", nỗ lực tối đa hóa sự cuốn hút ngoại hình thông qua tập luyện và thẩm mỹ, thanh niên 20 tuổi tự xưng là "The Crooked Man" (Người đàn ông vẹo) lại gây "bão" mạng xã hội khi làm điều ngược lại. Anh đã dành hơn 300 ngày thực hiện cuộc thử nghiệm kỳ quặc khi chỉ tập duy nhất một bên cơ thể để trở nên bất đối xứng nhất có thể.

"The Crooked Man" với một bên vai gồ lên sau thời gian dài chỉ tập luyện một bên. Ảnh: thecrookedman10

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nam thanh niên áp dụng chế độ tập luyện cực đoan suốt gần một năm qua. Anh dồn toàn lực vào nhóm cơ cầu vai và vai trái, trong khi bỏ mặc hoàn toàn bên phải. Song song với cường độ vận động lệch, "The Crooked Man" duy trì thực đơn giàu protein gồm thịt bò băm, trứng, cá mòi, sữa chua dê và bột bổ sung. Kết quả sau 300 ngày, cơ thể anh biến đổi dị dạng với một bên vai nhô cao, cơ bắp cuồn cuộn, tương phản hoàn toàn với trạng thái bình thường của bên còn lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lo ngại về thử thách này. Suhail Hussain, một bác sĩ đa khoa tại Anh, lưu ý: "Dù có thể mang lại một số thay đổi tích cực trong ngắn hạn như tăng cơ, nhìn chung, rủi ro vẫn lớn hơn lợi ích".

Ông đặc biệt lo lắng khi thấy các nhóm cơ và xương khớp bị phát triển lệch lạc, mất đi sự cân bằng tự nhiên. Bác sĩ giải thích việc phát triển quá mức một nhóm cơ có thể dẫn đến lệch cột sống; gây áp lực quá mức lên các khớp cụ thể; chấn thương do các nhóm cơ khác phải gánh tải bù và các cơn đau mạn tính.

"Cơ thể con người vốn dĩ được thiết kế để đối xứng và cân bằng. Việc cố tình phá vỡ sự cân đối này bằng cách ép cơ phát triển quá mức sẽ để lại những hệ lụy lâu dài cho xương khớp, trong khi chẳng mang lại lợi ích thực tế nào cho sức khỏe", ông nói.

Mặc dù thử thách của người đàn ông này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, các chuyên gia khuyên mọi người không nên học theo. Việc tập luyện sức bền, vốn tập trung vào sự cân bằng và khả năng phối hợp toàn thân, có vai trò quan trọng hơn cả mục đích thẩm mỹ, giúp bảo vệ khớp, ngăn ngừa chấn thương và duy trì các chức năng sinh hoạt hàng ngày.

Bình Minh (Theo Kormedi, Times of India)