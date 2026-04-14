Chàng trai gốc Việt bị loại khỏi The Face Men Thái Lan

Lincoln Bùi - thí sinh người Việt duy nhất của The Face Men Thailand 2026 - bị loại ở chặng cuối show.

Trong tập sáu của chương trình, cặp huấn luyện viên Pancake Khemanit, Ananda Everingham đưa Lincoln Bùi cùng thí sinh của đội là Donut vào vòng loại. Trước đó, đội của họ thực hiện phần thử thách quay hình không tốt. Trong phòng đánh giá còn có thêm học trò Leo của đội Mile Phakphum.

Lincoln Bùi trong giây phút nói lời chia tay chương trình.

Huấn luyện viên chiến thắng là Off Jumpol ra quyết định chưa từng có trong mùa thi - cùng lúc loại ba thí sinh. Hành động của anh khiến đối thủ, người chơi và khán giả sốc, theo TrueID.

Lincoln Bùi - chàng trai gốc Việt hút fan tại sân chơi - nói lời chia tay. Chia sẻ về kết quả: "Tôi đã có trải nghiệm đẹp tại cuộc thi. Hẹn sớm gặp lại các khán giả", anh nói.

Lincoln là một trong ít thí sinh ngoại quốc vào top 15. Ở vòng lập đội, anh từng khiến các huấn luyện viên tranh giành bởi có ngoại hình thu hút, cao 1,83 m, gương mặt điển trai. Loạt video chào sân của Lincoln Bùi được fan chia sẻ trên TikTok hút hàng trăm nghìn đến triệu lượt xem. Anh từng tỏa sáng trong các nội dung ở chặng đầu, được nhận xét là "ngựa chiến" của đội.

Chàng trai gốc Việt gây chú ý tại The Face Men Thailand Người mẫu Lincoln Bùi dự thảm đỏ sự kiện ở Thái Lan cùng huấn luyện viên Pancake Khemanit hồi tháng 3.

Từ chàng trai vô danh, ít người theo dõi, sau một tháng, Lincoln Bùi hút gần 40.000 fan. Các video hậu trường của anh nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ vẻ trẻ trung, tính cách hài hước.

Dung mạo Lincoln Bùi tại show truyền hình nổi tiếng của Thái Lan.

Lincoln Bùi sinh ra và lớn lên ở Đức, bố mẹ đều là người Việt. Sống xa quê hương nhưng anh cho biết luôn được gia đình dạy không được quên gốc gác. Thỉnh thoảng, anh về Việt Nam chơi, thăm hỏi người thân, họ hàng.

Anh làm công việc tự do tại nhiều quốc gia trong nhiều năm nhưng ít liên quan đến nghệ thuật, giải trí. Khi được gợi ý tham gia The Face Men Thailand 2026, anh muốn cho bản thân cơ hội để thử sức, học hỏi kinh nghiệm.

Lincoln Bùi chào fan Việt.

The Face Men Thailand là series tìm kiếm người mẫu, diễn viên thuộc The Face - show truyền hình thực tế nổi tiếng tại Thái Lan. Thí sinh tham gia cao tối thiểu 1,75 m, dưới 29 tuổi, có tiềm năng hoạt động trong ngành giải trí. Những năm qua, ban tổ chức mở rộng tiêu chí, cho phép thí sinh của nhiều quốc gia đăng ký.

Trong mùa bốn, từ 2.000 thí sinh, ban tổ chức chọn 44 người đi tiếp. Đến vòng lập nhóm, top 15 chia đều cho ba đội do Mile Phakphum, Off Jumpol, Pancake Khemanit - Ananda Everingham huấn luyện. Họ lần lượt tham gia các thử thách, loại trừ dần qua từng tập. Cuộc thi đang đi đến chặng nước rút để tìm ra quán quân giành phần thưởng trở thành gương mặt đại sứ loạt nhãn hàng, hợp đồng diễn xuất.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp