Chàng trai gốc Việt gây chú ý ở show truyền hình Thái Lan

Lincoln Bùi, 27 tuổi, vào top 15 thí sinh xuất sắc ở The Face Men Thailand 2026 nhờ ngoại hình rắn rỏi, điển trai.

Anh được hai huấn luyện viên Pancake Khemanit - Ananda Everingham chọn về đội trong tập đầu, lên sóng ngày 7/3. Lincoln Bùi là thí sinh người Việt duy nhất vượt qua hàng nghìn ứng viên, đi sâu tại chương trình.

Chàng trai Việt gây chú ý tại show truyền hình thực tế Thái Lan Lincoln Bùi trong vòng đầu của show. Video: Channel 3HD

Khi tháo mặt nạ, anh khiến giám khảo bất ngờ với dung mạo nam tính, nụ cười sáng. Lincoln Bùi còn được đánh giá tốt về khả năng catwalk, tạo dáng trước ống kính. Diễn viên Pancake Khemanit nói: "Khi cậu ấy ngẩng mặt lên, trông rất quyến rũ. Với ngoại hình sáng, tiềm năng phát triển, tôi tin thí sinh còn làm được nhiều thứ khác".

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều diễn đàn, fanpage sắc đẹp trong nước chia sẻ thông tin về Lincoln. Trên TikTok, các đoạn cắt video của anh ở tập một thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Huấn luyện viên Ananda Everingham (phải) chào mừng Lincoln Bùi về đội. Ảnh: The Face Thailand

Anh cao 1,83 m, nặng 74 kg, làm công việc tự do ở nước ngoài trong nhiều năm qua. Anh sinh ra và lớn lên ở Đức, bố mẹ đều là người Việt. "Tôi vui khi nhận được sự quan tâm của khán giả quê nhà. Cảm giác ấy thật đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn. Tôi thật sự rất biết ơn", anh nói.

Theo Lincoln Bùi, sinh ra ở nước ngoài nhưng anh luôn được gia đình dạy không được quên gốc gác. Anh vẫn thường xuyên về Việt Nam chơi, thăm hỏi người thân, họ hàng.

Với anh, quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Thái Lan là bước ngoặt. "Tôi luôn tò mò về ngành giải trí, xem đây là cơ hội tốt để học hỏi, thử thách và phát triển bản thân", Lincoln Bùi cho hay.

Lincoln Bùi tạo dáng ở họp báo ra mắt The Face Men Thailand 4 Lincoln Bùi tạo dáng tại buổi họp báo ra mắt chương trình cuối tháng 2. Video: Bankssensations Pageant

Truyền thông Thái Lan dành sự quan tâm cho Lincoln Bùi, gọi anh là "thí sinh tiềm năng" hay "góp phần giúp show thêm màu sắc" bởi nằm trong nhóm thí sinh ngoại quốc. Trên Thread, loạt ảnh của Lincoln tại cuộc thi lẫn đời thường được chia sẻ kèm bình luận khen ngoại hình cao ráo, gương mặt phù hợp với thời trang.

Lincoln Bùi trong các chuyến du lịch. Ảnh: Instagram Lincoln

The Face Men Thailand là series tìm kiếm người mẫu, diễn viên thuộc The Face - show truyền hình thực tế nổi tiếng tại quốc gia này. Thí sinh tham gia cao tối thiểu 1,75 m, dưới 29 tuổi, có tiềm năng hoạt động trong ngành giải trí. Những năm qua, ban tổ chức mở rộng đối tượng, cho phép thí sinh đến từ nhiều quốc gia đăng ký.

Theo TrueID, trong mùa bốn, từ 2.000 thí sinh, ban tổ chức chọn 44 người đi tiếp. Đến vòng lập nhóm, top 15 chia đều cho ba đội do Mile Phakphum, Off Jumpol, Pancake Khemanit - Ananda Everingham huấn luyện. Họ lần lượt tham gia các thử thách, loại trừ dần qua từng tập. Quán quân giành phần thưởng là gương mặt đại sứ loạt nhãn hàng, hợp đồng diễn xuất.

Tân Cao