Chàng trai Gen Z 'lột xác' sau giảm 25 kg

TP HCMNghiệp 23 tuổi, nặng 95 kg, quyết tâm thay đổi sau khi phát hiện dấu hiệu sức khỏe đáng báo động.

Năm 21 tuổi, Nguyễn Huỳnh Nghiệp, sinh viên tại TP HCM, nặng gần 95 kg với chiều cao 1,7 m. Những ký ức của cậu xoay quanh tủ đồ ngoại cỡ, trà sữa, đồ ăn nhiều dầu mỡ và tình trạng thể chất suy giảm khiến cuộc sống trở thành "cơn ác mộng". Ngoại hình ục ịch không chỉ lấy đi sự tự tin mà còn khiến Nghiệp mắc nhiều bệnh nền như gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa và giấc ngủ kém.

Đỉnh điểm là khi Nghiệp nhận thấy tình trạng đi tiêu ra váng mỡ kéo dài nhiều tháng. "Đó là lúc tôi thật sự sợ hãi, lo mình có thể mắc bệnh nan y. Lần đầu tiên, tôi nghĩ đến sức khỏe quan trọng hơn mọi thứ và quyết định thay đổi ngay lập tức", Nghiệp chia sẻ.

Nghiệp trước giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 10/2023, hành trình lột xác của Nghiệp bắt đầu. Với sự hướng dẫn từ huấn luyện viên cá nhân, Nghiệp học cách kết hợp giữa việc giảm lượng calo nạp vào và tăng lượng calo tiêu hao. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc phổ biến: thâm hụt calo. Hằng ngày, Nghiệp đặt mục tiêu thâm hụt 200 calo, tương ứng giảm một kg sau khoảng 1.000 calo bị tiêu hao.

Quy tắc thâm hụt calo yêu cầu lượng calo nạp vào cơ thể (calo in) thông qua chế độ ăn luôn thấp hơn lượng calo đốt cháy (calo out). Theo WebMD, có hai cách để tăng mức thâm hụt calo, gồm thay đổi những gì bạn ăn và vận động. Tuy nhiên, có thể kết hợp cả hai để giảm cân lành mạnh, an toàn và hiệu quả cao hơn. Thâm hụt calo là yếu tố quan trọng nhất của việc giảm cân, khác với cưỡng ép bản thân ăn kiêng dẫn đến thiếu hụt năng lượng.

Trong chế độ ăn uống, Nghiệp xây dựng thực đơn theo tỷ lệ: 30% tinh bột, 40% đạm và 30% chất xơ. Các món ăn chủ đạo bao gồm thịt gà, cá, tôm, lòng trắng trứng - những nguồn protein chất lượng cao - kết hợp rau củ hấp hoặc luộc. Nghiệp ưu tiên ăn hoa quả giàu chất xơ như chuối, táo, bưởi để tạo cảm giác no, tránh tình trạng "thèm ăn điên cuồng".

Tuy nhiên, hành trình thay đổi không hề dễ dàng. "Tháng đầu tiên cực kỳ khó khăn, tôi thường xuyên stress vì thèm đồ ngọt và cảm giác nhanh đói. Nhiều lần đứng trước mâm cơm, tôi chỉ muốn bỏ tất cả mà ăn thỏa thích", Nghiệp nhớ lại.

Nghiệp sau giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để duy trì động lực, Nghiệp tự đặt quy tắc: mỗi tuần chỉ có một ngày "xả", cho phép bản thân ăn các món yêu thích như phần thưởng. Cách làm này giúp Nghiệp giữ vững kỷ luật mà vẫn thoải mái tinh thần để tiếp tục nỗ lực.

Bên cạnh chế độ ăn, tập luyện đóng vai trò không nhỏ trong hành trình giảm cân của Nghiệp. Anh bắt đầu từ những bài tập đơn giản như nhảy dây 100-200 cái mỗi ngày, rồi tăng lên 500 cái với thời gian nghỉ ngắn. Dù ban đầu đau mỏi khắp cơ thể, Nghiệp dần thích nghi nhờ kiểm soát nhịp thở và lắng nghe cơ thể. Theo các chuyên gia, chỉ 15 phút nhảy dây có thể đốt cháy 150 calo - tương đương với một giờ đi bộ chậm. Từ tháng thứ hai, Nghiệp chuyển sang tập chạy bộ, gập bụng, hít đất và nâng tạ với tần suất tăng theo từng tuần. Mỗi ngày, khoảng 30 phút đến một tiếng được dành riêng để vận động, giúp tiêu hao mỡ thừa và cải thiện thể lực.

Sau 6 tháng kiên trì, thành quả mà Nghiệp đạt được thật ấn tượng từ 95 kg xuống 70 kg, không còn là chàng trai tự ti, né tránh ánh mắt người khác hay ngại chụp hình. Giờ đây, Nghiệp tự tin tham gia vào các hoạt động phong trào ở trường, chia sẻ kinh nghiệm giảm cân an toàn và bền vững với những người xung quanh.

"Giảm cân không còn là cuộc chiến khi bạn hiểu rằng điều này tốt cho sức khỏe thay vì chỉ để đẹp. Đó chính là động lực quan trọng nhất", Nghiệp đúc kết.

Sau giảm cân, Nghiệp vẫn duy trì thói quen chạy bộ để giữ thân hình khỏe mạnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thùy An