Chàng trai cõng mẹ khi nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc

TP HCMTrí Dũng, 34 tuổi, cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình.

Khoảnh khắc Phạm Trung Trí Dũng cõng mẹ lên sân khấu lễ tốt nghiệp của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày 24/1 khiến cả hội trường lặng đi. Anh cúi người để mẹ vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng xốc mẹ vững vàng trên lưng. Từ hàng ghế ngồi lên sân khấu chỉ mấy chục bước nhưng khiến Dũng nhớ lại cả một hành trình dài với nhiều biến cố mà hai mẹ con đã đi qua.

"Được nhìn thấy con trở thành dược sĩ là mong mỏi mấy chục năm qua nên mẹ rất xúc động", Dũng cho hay. "Mẹ bệnh nặng nên làm được gì cho mẹ vui, mình đều cố gắng".

Dũng tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình 3.8/4. Anh cho hay trở lại giảng đường đại học ở tuổi 29, đã chạy đua với thời gian để bố mẹ được chứng kiến ngày mình nhận bằng Dược sĩ. Nhưng "trời không chiều lòng người", bố Dũng mất chỉ cách ngày bảo vệ khóa luận một tháng.

"Lúc đó mình cảm giác không còn gì nghiệt ngã hơn. Nhưng nghĩ lại thì bố ra đi thì không phải chịu đau đớn nữa, mình cũng đã làm hết sức", Dũng chia sẻ.

Trí Dũng cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp Dược sĩ loại xuất sắc, ngày 24/1. Ảnh: NTTU

Dũng kể thi đỗ vào ngành Kỹ thuật điện của trường Đại học Tôn Đức Thắng sau khi tốt nghiệp THPT năm 2010. Ra trường đi làm vài năm thì bố bị tai biến, suy giảm trí nhớ, sức khỏe của mẹ cũng dần yếu. Dũng chấp nhận bỏ công việc để ở gần bố mẹ và quán xuyến hiệu thuốc nhỏ của gia đình.

Năm 2020, Dũng thi vào ngành Dược của trường Đại học Nguyễn Tất Thành để có thêm kiến thức chăm sóc bố mẹ, cũng để thực hiện nguyện vọng của mẹ. Anh đỗ bằng phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực với 700/1.200 điểm.

Từ đó, cuộc sống chia làm hai nửa. Những ngày trong tuần, Dũng ở TP HCM học và thực hành. Đến chiều thứ sáu, anh chạy xe máy về Gò Công (Đồng Tháp), tranh thủ đi chợ, nấu đồ ăn sẵn cho cả tuần, đưa bố đi trị liệu.

Những ngày mới vào học, Dũng từng tự ti vì hơn bạn bè trong lớp cả chục tuổi, tốc độ tiếp thu chậm hơn. Để cải thiện, anh luôn soạn bài trước để nắm ý chính, tập trung nghe, ghi chép, thậm chí ghi âm lại bài giảng của thầy cô để nghe lại. Những buổi làm thí nghiệm, Dũng quan sát kỹ các phản ứng hóa học, ghi nhớ từng quy trình bào chế, kiểm nghiệm thuốc. Tranh thủ lúc nấu cơm, di chuyển, anh nhẩm lại bài vở để ghi nhớ sâu hơn.

"Vào lớp nhiều bạn gọi mình bằng chú, chú mà học tệ hơn các cháu thì xấu hổ quá. Nên các bạn học 1 thì mình phải học 10", Dũng tâm niệm.

Dũng và mẹ trong khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NTTU

Hai năm trước, mẹ của Dũng phát hiện bị ung thư phổi. Quá trình điều trị khiến sức khỏe bà suy kiệt, không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Áp lực của Dũng tăng gấp đôi.

"Có những lúc cả bố và mẹ cùng nhập viện, chỉ khác tầng. Mình phải chạy lên chạy xuống nhưng không xuể, phải nhờ người nhà của bệnh nhân chung phòng hỗ trợ".

Căng thẳng nhất là giai đoạn thực tập hồi đầu năm ngoái, Dũng hàng ngày đi về hơn 60 km giữa TP HCM và Gò Công. Nhiều lúc "thèm" một giấc ngủ ngon, Dũng từng định xin dời hạn thực tập, khóa luận nhưng lại cố gắng vì "sợ bố mẹ không chờ được".

Qua giai đoạn này, anh bắt đầu làm khóa luận tốt nghiệp, dự kiến bảo vệ vào tháng 12. Dũng nhờ vợ chồng anh trai hỗ trợ chăm sóc bố mẹ để tập trung làm thí nghiệm và viết luận văn. Bất ngờ, bố trở bệnh nặng rồi mất hồi đầu tháng 11. Dũng vừa lo tang bố, chăm sóc mẹ nhưng vẫn quyết tâm lấy bằng theo tiến độ đã đặt ra.

"Trong nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, tôi hiếm khi gặp một sinh viên nào có nghị lực và ý thức kỷ luật như Dũng", cô Nguyễn Thị Xuân Liễu, Trưởng bộ môn Quản lý Dược, chia sẻ.

Cô Liễu cho hay Dũng không chỉ học giỏi mà còn sống rất trách nhiệm với gia đình và tương lai của mình. Ngay cả khi phải vừa chạy giữa bệnh viện và giảng đường, chàng trai vẫn chưa từng buông lơi việc học.

Dũng nói hành trình 5 năm có sự hỗ trợ và động viên rất lớn từ bạn bè, thầy cô. Từ ngày đầu, giảng viên linh động trong việc sắp xếp lớp để anh thuận tiện về quê mỗi cuối tuần. Những khi bố mẹ cùng nằm viện, không thể đến trường, Dũng được bạn bè hỗ trợ, ghi chép lại bài vở.

"Con đường phía trước còn dài và khó nhưng điều quan trọng nhất với mình lúc này là tập trung chăm sóc, ở gần mẹ", Dũng chia sẻ.

Lệ Nguyễn