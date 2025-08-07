Chàng trai cần 4 ca phẫu thuật cắt da thừa sau giảm cân

Từ mức cân nặng 230 kg xuống 98 kg, Trọng Nhân (sinh năm 1996) sắp bước vào giai đoạn tái tạo vóc dáng với 4 ca phẫu thuật cắt da thừa kéo dài hơn một năm.

Sau khi giảm hơn 100 kg, chàng trai 29 tuổi đang sống tại TP HCM phải đối mặt với tình trạng da chùng nhão nghiêm trọng ở nhiều vùng cơ thể. Phần da thừa chùng xuống tại bụng, tay và đùi khiến anh di chuyển chậm và bất tiện trong sinh hoạt. "Giảm cân giúp tôi khỏe hơn, nhưng để cơ thể gọn gàng và vận động thuận tiện hơn, tôi cần thực hiện phẫu thuật cắt da", Nhân chia sẻ.

Trọng Nhân trước khi giảm cân và hiện tại. Ảnh: NVCC

Trong quá trình Nhân chuẩn bị cho loạt phẫu thuật, đội ngũ chuyên gia đồng hành với anh từ giai đoạn giảm cân đã dành hơn nửa năm tìm kiếm, đối chiếu và làm việc với nhiều cơ sở y tế khác nhau. Thực tế, không ít đơn vị từ chối tiếp nhận Nhân do đánh giá đây là ca phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro và đòi hỏi theo dõi hậu phẫu đặc biệt. Sau quá trình đánh giá chuyên môn và năng lực xử lý các ca tạo hình phức tạp, nhóm lựa chọn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam vì tin tưởng kinh nghiệm xử lý ca tạo hình phức tạp và cam kết đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đã thăm khám và xây dựng kế hoạch gồm 4 ca mổ, thực hiện từ tháng 8 năm nay đến tháng 4/2026, lần lượt xử lý các vùng cổ - gáy, cánh tay, ngực, bụng trước - eo, lưng - hông và đùi. Trong đó, ca phẫu thuật vùng bụng và eo, dự kiến thực hiện tháng 12 tới được đánh giá là phức tạp nhất do ảnh hưởng trực tiếp đến vùng lõi cơ thể. Các ca mổ sẽ do bác sĩ Richard Huy và ekip bác sĩ Việt Nam thực hiện, phối hợp cùng chuyên gia tạo hình người Mỹ - bác sĩ Peterson.

Trọng Nhân kiểm soát chỉ số sinh học bằng các sản phẩm hỗ trợ đã có chứng nhận. Ảnh: NVCC

Kế hoạch kéo dài gần 12 tháng đòi hỏi chuyên môn cao về tạo hình vóc dáng, cũng như sự chuẩn bị kỹ càng về thể trạng, tâm lý và dinh dưỡng cho bệnh nhân để đảm bảo phục hồi an toàn giữa các đợt mổ.

Trọng Nhân từng có chỉ số men gan mức độ 3 và mỡ nội tạng cấp độ 20, với tình trạng gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa và tiểu đường. Trong quá trình điều chỉnh cân nặng và theo dõi sức khỏe, anh được tư vấn sử dụng kết hợp các sản phẩm hỗ trợ đã có chứng nhận để kiểm soát chỉ số sinh học. Trong đó, sản phẩm Hydrodol Liver Health là viên uống hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ gan, chứa thành phần từ kế sữa, trà xanh, kha tử và củ cải ngọt. Nhân cũng kết hợp sử dụng song song thực phẩm bảo vệ sức khỏe Maxi Organ Fat Detox chiết xuất từ lô hội, sâm Siberi, hoàng cầm, sài hồ (bupleurum), kỷ tử và vitamin nhóm B hỗ trợ cải thiện chỉ số lipid máu, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cải thiện tình trạng mệt mỏi trong giai đoạn giảm cân.

Về chế độ dinh dưỡng hậu phẫu, Trọng Nhân được thiết kế sẵn thực đơn cá nhân hóa theo từng giai đoạn hồi phục. Khẩu phần ưu tiên các thực phẩm lành mạnh, không béo, dễ tiêu như bún gạo lứt, cà phê cold brew, hạt nêm và tương ớt Bye Béo... Dinh dưỡng được theo dõi sát sao nhằm đảm bảo thể trạng ổn định và giảm nguy cơ biến chứng sau mổ.

Trọng Nhân kết hợp sử dụng song song các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ảnh: NVCC

Trước khi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, Trọng Nhân thừa nhận không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Anh hiểu rõ mỗi ca cắt da thừa đều tiềm ẩn rủi ro nhất định, đặc biệt ở các vùng can thiệp sâu như bụng và eo. Tuy vậy, sau nhiều tháng chuẩn bị, Nhân cho biết mình đã sẵn sàng đối diện: "Tôi xem đây là hành trình tự cứu lấy chính mình, gỡ bỏ tự ti về ngoại hình và mạnh mẽ thay đổi bản thân tốt hơn mỗi ngày". Câu chuyện của Trọng Nhân nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả theo dõi hành trình giảm cân của anh bày tỏ sự đồng cảm và kỳ vọng anh sẽ phẫu thuật thành công.

Trọng Nhân mong muốn sau loạt phẫu thuật sẽ dành thời gian cho các dự án cộng đồng, nhất là chiến dịch nhận biết sớm nguy cơ béo phì ở trẻ em. Anh hy vọng có thể lan tỏa nhận thức đúng đắn về béo phì, để từ đó nhiều người có thể chủ động phòng ngừa, thay vì điều trị.

Kim Anh