Chàng trai 8 lần 'đốt' mặt xóa xăm

TP HCMNhìn gương mặt sáng với vài vết mực mờ còn sót lại của Trương Hạnh Phúc hôm nay, ít ai hình dung trước đây anh từng phủ kín hình xăm trên trán, mí mắt, má, cằm và cổ.

Là nghệ sĩ xăm hình với hơn 10 năm kinh nghiệm, Phúc - tên thường gọi Happy Trương, từng xem chúng như "món trang sức" giúp nổi bật trong cộng đồng. "Tôi xăm lên mặt để buộc mình phải giỏi nghề, phải sống được bằng nghề này", Phúc chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Bắc, Phúc chuyển vào TP HCM khởi nghiệp từ năm 15 tuổi. Hình xăm trên mặt trở thành "lá chắn bảo vệ", tạo sự khác biệt, thu hút khách hàng và giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. "Nó cảnh báo người khác đừng gây chuyện với tôi, cho họ biết tôi là thợ xăm", anh kể. Với Phúc, khi xăm, anh không gặp kỳ thị lớn, chúng mang lại nhiều kỷ niệm đẹp và không cản trở công việc hàng ngày.

Khi trưởng thành, Phúc nhận ra hình xăm không còn phù hợp. "Mỗi vết mực nhắc nhở tôi điều gì đó, nhưng giờ chúng đã in sâu vào tiềm thức, không cần in lên mặt nữa", anh nói. Là giáo viên dạy nghề xăm, anh muốn làm gương cho học viên, quyết định xóa để trở thành "người bình thường", nổi tiếng bằng tài năng.

Phúc trong quá trình xóa xăm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành trình xóa xăm bắt đầu cách đây 2 năm, với 8 buổi laser, chi phí 60 triệu đồng cho phần mặt, cộng hơn 10 triệu tiền kem dưỡng. Không chỉ tốn kém, xóa xăm còn là quá trình đau đớn, mất nhiều thời gian. Sau buổi xóa thứ hai, gương mặt anh nổi nhiều mụn nước lớn. "Khi đó tôi hoảng loạn, tự hỏi liệu mặt mình có bị hủy hoại vĩnh viễn hay không, có phải mình đã sai lầm khi xóa xăm", anh nhớ lại. May mắn, nhờ tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, da anh phục hồi sau vài ngày.

Dù đau, Phúc thấy "kích thích" vì quen với nỗi đau từ xăm hình và thể thao. Anh kiêng khem nghiêm ngặt: ăn bổ dưỡng, uống nhiều nước, bôi kem 3 lần/ngày, vệ sinh da bằng nước muối sinh lý.

Sau xóa, công việc anh "phất lên như diều gặp gió", khách hàng đa dạng hơn, họ bớt e ngại, mở lòng chia sẻ giúp anh thiết kế hình xăm đẹp. Anh nhận nhiều hợp đồng quảng cáo từ các bệnh viện chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ viện - cơ hội từng bị bỏ lỡ vì hình xăm.

"Bố mẹ vui nhất, vì nhìn thấy khuôn mặt thật của con sau hơn 10 năm", anh nói. Trước kia, bố mẹ buồn nhưng không can thiệp vì tính anh "khó bảo". Nay, họ mừng rỡ, và Phúc trở thành "siêu nhân" trong mắt mọi người. Theo lộ trình, Phúc sẽ còn ít nhất 4 buổi điều trị nữa để xóa sạch hoàn toàn.

Sau nhiều năm gắn bó và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ yêu xăm, Phúc tự nhận thức rằng những hình xăm nổi bật trên mặt anh có thể vô tình cổ vũ những quyết định bồng bột, chẳng hạn xăm lên mặt để chứng tỏ đam mê. Vì thế, anh đã chia sẻ hành trình xóa xăm lên mạng xã hội, với mong muốn nhắn nhủ "đam mê không nhất thiết phải xăm lên mặt".

Gần đây, nhu cầu xăm những hình nghệ thuật, cá tính ngày càng tăng trong xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Tuy nhiên, khảo sát của Statista (Mỹ) năm 2021 cho thấy 12% hối hận về quyết định xăm hình. Một cuộc thăm dò khác ghi nhận gần một nửa số người 18-35 tuổi từng xăm hình. Trong số đó, 1/4 cảm thấy hối tiếc.

Ngành công nghiệp xóa hình xăm được dự báo sẽ đạt giá trị 800 triệu USD toàn cầu vào năm 2027. Tại Việt Nam, hàng chục hội nhóm tư vấn xóa xăm trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn thành viên. Những lý do phổ biến: ảnh hưởng đến sự nghiệp, bị gia đình người yêu phản đối, thay đổi phong cách sống hoặc có tên người yêu cũ.

ThS.BS Phan Ngọc Huy, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP HCM cho biết trong phần lớn trường hợp, xóa xăm đúng cách rất an toàn. Khi xóa xăm, bác sĩ dựa trên các đặc điểm của hình xăm cũng như cơ địa bệnh nhân để tư vấn liệu trình xóa xăm như số lần điều trị, khoảng cách giữa các lần, tác dụng phụ có thể xảy ra và hiệu quả đạt được.

Mức độ đáp ứng điều trị xóa xăm khác nhau, tùy theo mỗi người. Hiệu quả phụ thuộc vào các yếu tố chính như màu da của người xăm, vị trí hình, màu sắc hình và thành phần hạt mực xăm. Ví dụ, các màu xanh lá cây, xanh dương khó điều trị hơn so với màu đen, xanh đen. Hoặc, các màu như hồng, nâu nhạt, đỏ tươi... có thể bị phản ứng sậm lại do chất sắt oxy bị oxy hóa khử. Thông thường số lần xóa xăm trung bình để đạt hiệu quả tốt là 6-8 lần điều trị.

Phúc hiện tại với khuôn mặt chỉ còn những vết mực mờ nhạt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi xóa xăm, vùng da đó sẽ bị đỏ, có thể hơi rát. Trong một số ít trường hợp, vùng da xóa xăm có thể bị rộp nhẹ. Vì vậy, sau khi điều trị, bệnh nhân cần tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ như thoa các loại kem dưỡng ẩm giúp nhanh chóng phục hồi da, giảm tác dụng phụ. Bệnh nhân cũng cần che chắn vùng da xóa xăm thật kỹ trước ánh nắng mặt trời, sử dụng kem chống nắng để hạn chế tình trạng thâm sạm tại vùng da đó.

Một số hình xăm diện tích quá lớn, hoặc chứa các màu mực dễ gây dị ứng như màu đỏ, thì có thể gây các triệu chứng như đau nhức nhiều, phù nề nơi xóa xăm, hình thành bóng nước. Một số hiếm trường hợp có thể bị dị ứng với mực xăm gây sốc phản vệ.

Nhiều trường hợp dùng phương pháp cũ như bào mòn da hoặc sử dụng các loại axit nồng độ cao xóa được hình xăm nhưng để lại vết sẹo rất mất thẩm mỹ. Ngoài ra, điều trị bằng laser hiện đại như pico giây vẫn có thể bị các tác dụng phụ như tăng hay giảm sắc tố, sẹo xấu.

"Hình xăm tồn tại rất lâu trong da. Vì vậy, tốt nhất hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xăm hình", bác sĩ nói.

Với Phúc, dù tiếc vì chịu đau hai lần, xăm rồi lại xóa, anh khẳng định: "Nên xóa từ lâu rồi". Đây không phải thỏa hiệp với định kiến, mà là bước tiến để trở thành phiên bản tốt nhất, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng yêu xăm.

Phúc học hỏi không ngừng, từ thiết kế đồ họa đến quản lý kinh doanh, chứng minh tài năng vượt qua ngoại hình. Anh cho rằng xóa xăm là hành trình để mọi người thấy rõ giá trị thật của mình, đồng thời khuyến khích những ai có hình xăm không phù hợp mạnh dạn thay đổi, vì một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Phúc thời điểm chưa xóa xăm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Ý