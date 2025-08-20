Chàng shipper lấy được vợ từ một bát mỳ

Trung QuốcTrong cái lạnh của mùa đông 2024 ở Thẩm Dương, Liu, 27 tuổi, nhận một đơn giao hàng "may mắn nhất đời".

Vị khách đặt mua một bát mỳ là Hannah, 30 tuổi, người Mỹ, đang dạy tiếng Anh tại thành phố. Cửa vừa mở, anh Liu thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái nên buột miệng thốt lên: "You are beautiful! I love you!" (Em đẹp quá! Tôi yêu em!)

Hannah bật cười. Với cô, lời tỏ tình ngốc nghếch nhưng chân thành ấy lại đáng nhớ hơn mọi màn tán tỉnh hoa mỹ.

Tối đó, họ bắt đầu trò chuyện trên WeChat bằng chức năng dịch tự động. Liu cho Hannah xem hai chú mèo mình nuôi, những món ăn tự nấu, video anh trượt patin. Họ phát hiện có chung nhiều sở thích như yêu động vật, ẩm thực, thể thao.

Ngay lần đầu gặp Liu Hao đã nói: "I love you" với Hannah. Ảnh: World Journal

Với Hannah, Liu Hao không phải ứng viên lý tưởng nhưng cô lại rung động bởi sự nhiệt tình và chân thật của anh.

Anh chàng khéo léo tán tỉnh cô gái Mỹ bằng ứng dụng dịch, gửi những câu đùa bằng tiếng địa phương Đông Bắc khiến Hannah cười ngặt nghẽo. Họ đã có những cuộc trò chuyện không dứt, đôi khi là những câu hỏi tầm phào như "Em có thích ăn thịt kho tàu không?" đến "Ở quê anh, sao sáng hơn thành phố".

Anh dẫn đi ăn bánh nướng ở chợ sáng nhưng cô thấy ngon hơn cả bữa steak ở nhà hàng Tây. Mùa đông, Hannah đòi theo anh đi giao hàng. Hai người co ro trên chiếc xe máy điện, trong gương chiếu hậu, mũi ai cũng đỏ vì lạnh. "Anh ấy cho tôi thấy, niềm vui không cần phải là đồ hiệu, chỉ cần một người cùng mình cười ngốc nghếch là đủ", Hannah chia sẻ.

Tháng 1/2025, Liu lấy hết dũng khí cầu hôn: "Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, anh cảm thấy em nhân hậu, chính là người anh tìm kiếm". Hannah gật đầu.

Cuối tháng 3, đám cưới tổ chức ở quê của Liu. Cha mẹ Hannah không đến được nhưng gửi lời chúc qua video.

Chàng shipper lấy được vợ xinh, không mất sính lễ. Ảnh: World journal

Hôm cưới, Hannah mặc áo dài đỏ thêu phượng, ngồi trên xe hoa tiến vào làng. Người dân xôn xao "con nhà họ Liu đi ship hàng mà rước được dâu ngoại quốc, chắc do tích phúc từ ngàn đơn giao".

Sau hôn nhân, cả hai vẫn dùng app dịch để giao tiếp, đồng thời học ngôn ngữ của nhau. Mỗi tối Hannah học năm câu tiếng Trung, còn Liu học năm từ tiếng Anh.

Cuộc sống vợ chồng cũng đầy tình huống hài hước. Hannah tập giặt bằng bàn giặt, lỡ làm rách áo shipper của chồng. Cô lại ngồi trong căn phòng trọ nhỏ khâu áo. Liu dạy vợ hát tình ca Trung Quốc bằng tiếng Anh nhưng vẫn đậm giọng Đông Bắc.

Câu chuyện tình yêu của họ đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc. "Khi người ta mải tính toán sính lễ, nhà cửa, thì thứ hiếm hoi chính là khả năng 'ở bên nhau và những câu chuyện cười đến đau bụng'", một người bình luận.

Liu tiết lộ bí quyết chinh phục được Hannah là sự chân thành. "Tôi thường gửi cô ất ảnh bảng xếp hạng shipper kèm lời nhắn 'Hôm nay anh đứng nhất khu giao hàng, xứng với em rồi chứ?'". Nhờ sự bạo dạn ngay từ đầu, anh tin mình mới có cơ hội: "Yêu một người thì phải dũng cảm nói ra, đừng ngại ngùng".

Hiện tại, hai vợ chồng dự định mở một quán ăn nhỏ với món "Lẩu tình yêu", ngụ ý chua, ngọt, cay, đắng đều là hương vị thật của cuộc đời.

Bảo Nhiên (Theo World Journal)