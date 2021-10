Chặng đường lập nghiệp tại Australia của du học sinh Việt

Bùi Huy Hiệp từng làm nhiều công việc tay chân như rửa bát, xe… để thêm trải nghiệm, thu nhập và lập nghiệp tại xứ người bới hai bàn tay trắng.

Tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán tại Australia, hiện, Bùi Huy Hiệp (Ady) điều hành PTE Master - trung tâm luyện thi PTE hàng đầu cho người Việt tại Australia. Trong đó, phần mềm luyện tự luyện thi online masterpte.com.au đang có lượng truy cập hơn 25.000 người một ngày, trở thành một trong những phần mềm phổ biến cho sinh viên quốc tế tại Australia. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu nhiều bất động sản.

Bùi Huy Hiệp - Nhà sáng lập, điều hành PTE Master.

Ady cho biết, bản thân từng trải qua nhiều vất vả, thách thức khi học tập, lập nghiệp tại xứ người từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, anh luôn biết cách vực lại tinh thần để hoàn thành mục tiêu.

"Du học không phải để hưởng thụ"

Khi vừa đến Australia vào khoảng năm 2008, thông qua một người bạn, Huy Hiệp bắt đầu với công việc rửa xe. Đôi khi, anh phải đứng gần 40 phút ngoài trời nắng để làm việc. Sau đó, Ady rửa chén và lau dọn vệ sinh cho nhà hàng Yumcha ở Cabramatta. Anh làm liên tục từ 15h đến 3h ngày hôm sau với mức lương chỉ 80 đô một ngày. Anh kể lại: "Cuối tuần cao điểm, tôi phải rửa 4000-5000 bát đĩa một ngày và đã không biết bao lần bị đứt tay chảy máu, nhiễm trùng móng chân do ẩm ướt nhưng vẫn phải cố gắng vì mưu sinh".

Anh cho biết, bản thân đôi khi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn những người bạn đồng trang lứa tới sử dụng dịch vụ tại nơi làm việc. Tuy nhiên, theo Ady, tâm lý này không phải là cảm xúc tiêu cực mà là yếu tố để anh duy trì động lực theo đuổi mục tiêu to lớn hơn.

Trong suốt khoảng thời gian du học, Ady còn trải nghiệm nhiều công việc khác như chạy bàn, bốc vác... Theo anh, mỗi công việc đều có khó khăn riêng, đời sống của du học sinh có thể không thanh nhàn như nhiều người vẫn nghĩ.

Đến nay, anh đã sinh sống tại Australia hơn 12 năm và trong suốt 7 năm đầu, Ady chỉ về Việt Nam đúng một lần. Dù rất nhớ gia đình nhưng khoản chi phí để về nước không nhỏ, anh phải vay mượn bạn bè. "Từ lần đó, tôi quyết tâm là sẽ không trở về cho đến khi đạt được một thành tựu nhất định để ba mẹ không phải lo lắng nữa", anh nói thêm.

Động lực và bén duyên với PTE

Huy Hiệp cho biết, càng khó khăn, anh càng có nhiều quyết tâm phải vượt qua và thay đổi số phận. Những suy nghĩ đó lớn dần khi anh bắt đầu biết yêu thương gia đình nhiều hơn và dần chuyển thành hành động, ý chí theo đuổi thành công. Anh kể lại, bản thân từng gặp áp lực rất lớn khi xin tiền học phí từ bố mẹ bởi thời điểm đó, tỷ giá AUD tăng cao hơn cả USD. "Tuy nhiên, bố mẹ không than thở nửa lời. Từ đó, mình càng có động lực để lập nghiệp tại đây, không phụ lòng họ", anh nói thêm.

Ady cùng ba mẹ và chị gái.

Sau khi tốt nghiệp, Ady làm việc tại một công ty đúng chuyên ngành kế toán. Ngoài giờ làm, anh không ngừng nghiên cứu nhiều cách khác để tăng thêm thu nhập như bán điện thoại, đồ ăn cho cộng đồng người Việt, kinh doanh online trên ebay... Nhờ vậy, anh nhanh chóng chi trả được những khoản nợ trong suốt quá trình còn đi học, đồng thời, có cái nhìn tổng quan hơn về kinh doanh và cuộc sống.

Sau một thời gian, anh nảy ra ý tưởng thành lập trung tâm luyện thi PTE. Thời gian đầu, Ady chỉ dạy bán thời gian ở thư viện để có thêm kinh nghiệm và tên tuổi. Sau này, khi được nhiều người giới thiệu và đông khách hơn, anh mở lớp dạy tại nhà và mở trung tâm.

Nhờ quá trình làm việc độc lập và quan sát thị trường, anh nhận thấy phần mềm để học sinh có thể thực hành và tự làm bài kiểm tra sau giờ học chưa phổ biến tại các trung tâm luyện thi PTE. Theo đó, anh bắt tay vào làm và thuê đội ngũ IT chuyên nghiệp để phát triển giấc mơ của mình - xây dựng platform tự động chấm điểm cho việc học PTE. "Thời gian đầu, tôi đã mất tiền oan hai lần do thuê phải đội ngũ IT không chuyên nghiệp và đến lần thứ ba, tôi mới tìm được người phù hợp để làm việc cho tới bây giờ", anh chia sẻ.

Ra mắt phần mềm luyện thi PTE

Ady quan niệm phải chấp nhận hy sinh 2-3 năm nếu muốn startup thành công. Anh chấp nhận trong một thời gian rất dài, bản thân không có thu nhập cao và thời gian hưởng thụ. Anh dành số tiền tiết kiệm suốt gần 1,5 năm đi dạy mình để đầu tư hệ thống tự học online PTE Master. Trung tâm đã ở tình trạng lỗ hoặc chỉ hòa vốn cho đến tháng 5/2020, khi phần mềm hoàn thiện. "Mức tăng trưởng nền tảng đạt được từ 2020 đến giữa năm 2021 đã giúp mình xây dựng cuộc sống trong mơ cho gia đỉnh nhỏ của mình, đồng thời giảm gánh nặng cho cha mẹ", anh chia sẻ.

Ady chấp nhận đánh đổi thời gian tiền bạc, thời gian hưởng thụ để khởi nghiệp.

Chia sẻ về cách sử dụng tiền thông minh để có đủ nguồn vốn lập nghiệp, Huy Hiệp cho biết bản thân không dành tiền cho những đồ dùng xa xỉ hay xe cộ. Thay vào đó, anh đầu tư vào nhà đất và chỉ chi tiền cho những thứ quan trọng trong công việc, sức khỏe.

Hiện tại, anh sở hữu nhiều bất động sản và PTE Master cũng có nguồn doanh thu ổn định. Theo đó, anh đầu tư vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Dành lời khuyên cho các bạn trẻ nói chung, du học sinh Việt nói riêng, anh nói: "Tôi có thể bứt phá được trong cuộc sống chỉ bằng sự quyết tâm, nỗ lực và cần cù. Bạn cũng vậy, chỉ cần có niềm tin không có khó khăn nào là mãi mãi".

Thiên Minh

Ảnh: Nhân vật cung cấp