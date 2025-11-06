Chàng béo 170 kg có cơ bụng 8 múi

Trung QuốcNặng 170 kg, mỡ 15% nhưng vẫn sở hữu cơ bụng 8 múi, Hứa Minh Triệt được gọi bằng biệt danh "Hứa Chử hiện đại" với thân hình phá vỡ mọi định kiến về thể hình.

Tại một phòng gym ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Hứa Minh Triệt 22 tuổi, thường bắt đầu buổi tập bằng việc khởi động với mức tạ mà nhiều người coi là giới hạn của họ. Cao 1,83 m nặng 170 kg, những khối cơ bụng 8 múi của anh vẫn hiện lên sắc nét, vóc dáng tưởng chừng như chỉ có ở nhân vật trò chơi điện tử.

Gần đây, Triệt trở thành một hiện tượng mạng xã hội Trung Quốc. Những video quay cảnh anh khoác lên mình bộ chiến giáp cổ đại, tay lăm lăm đại đao, lan truyền chóng mặt trên Weibo và Douyin. Cộng đồng mạng gọi anh là "Hứa Chử hiện đại", một biệt danh lấy cảm hứng từ vị mãnh tướng thời Tam Quốc, người được mô tả là "vừa béo vừa khỏe". Đối với nhiều người, vóc dáng của Hứa là sự tái hiện hoàn hảo của những nhân vật game đầy sức mạnh mà họ ngưỡng mộ.

Hứa trong một video khoe cơ bắp. Ảnh chụp màn hình

Hành trình của Hứa Minh Triệt bắt đầu từ năm 17 tuổi, không phải với mục tiêu trở thành một lực sĩ, mà đơn giản chỉ để giảm cân. Khi đó, anh nặng 125 kg. "Để giảm cân, tôi đã chạy bộ mỗi ngày và chỉ ăn ức gà luộc", anh kể lại. Nỗ lực khắc khổ đó giúp anh giảm xuống còn 95 kg, nhưng thành quả không duy trì được lâu và anh cảm thấy phương pháp này không bền vững.

Bước ngoặt đến khi anh gặp một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Thay vì tiếp tục con đường giảm cân đơn thuần, anh được khuyên nên chuyển sang powerlifting, hay cử tạ sức mạnh. Triệt từ bỏ ám ảnh về việc "phải gầy đi" và lao vào một mục tiêu mới: chinh phục sức mạnh tuyệt đối. Trong suốt 6 năm, cơ thể anh trải qua một sự biến đổi phi thường. Cân nặng tăng vọt lên 170 kg, nhưng đó là sự gia tăng của cả cơ bắp lẫn mỡ một cách có kiểm soát. Các khối cơ của anh, đặc biệt là cơ bụng, ngày càng trở nên rõ nét, thách thức định kiến phổ biến rằng tỷ lệ mỡ cao đồng nghĩa với việc không thể có múi.

Thực tế, các nghiên cứu về thể hình đã chỉ ra rằng việc sở hữu cơ bụng có thể nhìn thấy được phụ thuộc vào hai yếu tố: kích thước của cơ bụng (rectus abdominis) và độ dày của lớp mỡ dưới da che phủ chúng. Bằng cách tập trung vào các bài tập sức mạnh tổng hợp cực nặng, Triệt phát triển khối cơ bụng dày và khỏe đến mức chúng vẫn nổi bật ngay cả khi tỷ lệ mỡ cơ thể cao hơn mức lý tưởng của các vận động viên thể hình.

Thành quả của sự khổ luyện được đền đáp vào năm 2023. Tại Giải vô địch Cử tạ Sức mạnh châu Á (IPF), Hứa Minh Triệt đạt tổng thành tích 855 kg, phá vỡ kỷ lục châu Á ở hạng cân trên 120 kg dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Anh thực hiện cú gánh tạ (squat) ở mức 335 kg, đẩy ngực (bench press) 235 kg và kéo tạ (deadlift) 285 kg.

Vóc dáng và sức mạnh phi thường của anh cũng đi kèm với những lời đồn đoán về việc sử dụng chất cấm. Đối mặt với nghi ngờ, Triệt khẳng định cơ thể anh là kết quả của sự "phát triển tự nhiên". Anh cho biết mình phải vượt qua nhiều bài kiểm tra doping nghiêm ngặt khi tham gia các giải đấu quốc gia và chưa bao giờ sử dụng thuốc để tăng cường hiệu suất.

Hứa bắt đầu tập tạ cách đây 5 năm, hiện là chủ một phòng gym ở tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: QQ

Để trang trải cho đam mê, Hứa Minh Triệt hiện điều hành một phòng gym và là một blogger về thể hình. "Cử tạ chuyên nghiệp không mang lại nhiều thu nhập", anh chia sẻ. "Tôi dùng thu nhập từ hai công việc này để nuôi dưỡng ước mơ thi đấu". Việc mặc chiến giáp ban đầu chỉ là một sở thích cá nhân, xuất phát từ niềm tin rằng "chiến giáp gợi lên cảm giác lãng mạn cho đàn ông". Anh không ngờ rằng chính hình ảnh đó lại giúp anh gây sốt và mang lại nguồn cảm hứng cho hàng triệu người.

Mỗi tuần, chàng trai dành 4 buổi, mỗi buổi kéo dài 4 tiếng, cho việc tập luyện. Anh không chỉ là một hiện tượng mạng, mà còn là một vận động viên nghiêm túc với một mục tiêu rõ ràng: trở thành nhà vô địch thế giới tại Giải vô địch IPF 2026.

Bình Minh (Theo QQ, Liberty Times)