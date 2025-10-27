Chanathip phủ nhận cố tình đánh nguội ở Thai League 1

Tiền vệ huyền thoại của Thái Lan Chanathip Songkrasin quả quyết không phải mẫu cầu thủ chơi xấu, sau khi nhận thẻ đỏ ở vòng 9 Thai League 1 2025-2026.

Chanathip bị đuổi sau khi trọng tài xem lại video ở phút 90 trận BG Pathum United thua Sukhothai 1-3. Anh bị Chaiyaphon Otton theo kèm quyết liệt ở cánh trái, thậm chí bị ôm rồi leo lên lưng. Không giữ được bình tĩnh, Chanathip vung chỏ tay trái vào mặt hậu vệ của Sukhothai.

Sau trận, Chanathip giải thích tình huống bằng bài đăng trên Instagram. "Tôi không cố ý thúc chỏ mà chỉ cố gắng gạt Chaiyaphon ra. Tôi không nổi nóng, chỉ tập trung chơi bóng", tiền vệ sinh năm 1993 viết. "Nhưng vì hình ảnh chiếu lại được nhìn nhận theo hướng phạm lỗi, nên tôi chấp nhận hình phạt. Cá nhân tôi không ủng hộ bạo lực vì tất cả là đồng nghiệp của nhau".

Chanathip bị đuổi vì giật chỏ vào mặt đối thủ Chanathip Songkrasin giật chỏ vào mặt Chaiyaphon Otton ở phút 90 trận BG Pathum United thua Sukhothai 1-3. Video: AIS

Bên cạnh đó, Chanathip cũng ngầm nhắc đến vấn đề chất lượng trọng tài ở Thai League 1. "Sự phát triển của bóng đá Thái Lan đòi hỏi sự phát triển ở nhiều khía cạnh, bao gồm cả cầu thủ và trọng tài", anh nói thêm.

Chanathip và Chaiyaphon cũng làm hòa ngay sau trận, đổi áo rồi chụp ảnh cùng nhau. Hậu vệ 22 tuổi đăng ảnh lên trang mạng xã hội cá nhân kèm chú thích "Cảm ơn anh. Em xin lỗi anh".

Ban đầu, truyền thông Thái Lan xác định đây là thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của Chanathip. Tuy nhiên, đến sáng nay, báo Siam Sport cho biết tiền vệ 32 tuổi từng nhận thẻ đỏ ở mùa 2013. Khi ấy, anh khoác áo BEC Tero Sasana (nay là Police Tero) và va chạm với đàn anh danh tiếng Teeratep Winothai của Bangkok Glass FC.

Hồi tháng 9, Chanathip từng bị phạm lỗi thô bạo, ở cuối trận chung kết King’s Cup 2025 khi Thái Lan thua Iraq 0-1. Anh bị tiền đạo Mohanad Ali sút mạnh vào chân từ phía sau ở giữa sân, dẫn đến màn xô xát giữa đôi bên.

Chanathip Songkrasin (áo trắng) va chạm với Chaiyaphon Otton, rồi đổi áo sau trận BG Pathum United thua Sukhothai 1-3, ở vòng 9 Thai League 1 2025-2026 tên sân Thalay Luang, Thái Lan ngày 26/10/2025. Ảnh: Instagram/jaychanathip

Thất bại 1-3 trước Sukhothai khiến BG Pathum United tụt xuống thứ năm trên bảng Thai League 1 2025-2026. Họ có 14 điểm, kém đội đầu bảng Buriram 8 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Chanathip chỉ cao 1,63 m, nhưng bù lại, có kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan bóng đá sắc sảo với biệt danh "Messi Thái". Anh được xem là tiền vệ công hay bậc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan.

Ở cấp CLB, Chanathip từng vô địch Thai League 1 và cùng Muangthong United vào tứ kết AFC Champions League (nay là ACL Elite) năm 2016. Trong 7 năm thi đấu ở Nhật Bản, Chanathip không đạt thành tích tập thể, nhưng được vinh danh vào đội hình tiêu biểu J-League 1 và nhận giải Cầu thủ hay nhất Consadole Sapporo năm 2018.

Chanathip gia nhập Frontale đầu năm 2022 với giá 3,8 triệu USD (khoảng 88,5 tỷ đồng khi ấy) - kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ giữa các CLB Nhật Bản lúc đó. Tuy nhiên, chấn thương khiến tiền vệ 29 tuổi đóng góp hạn chế sau hai mùa, khi chỉ thi đấu 24 trận, gồm 18 trận tại J-League 1 và ghi một bàn.

Ở cấp đội tuyển, Chanathip sở hữu trọn bộ danh hiệu cấp Đông Nam Á từ vô địch AFF U19 năm 2011, giành HC vàng SEA Games 2013 và 2015, ba lần vô địch AFF Cup 2014, 2016 và 2020.

Hiếu Lương