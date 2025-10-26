Chanathip bị đuổi vì giật chỏ vào mặt đối thủ ở Thai League 1

Thái LanChanathip Songkrasin nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận BG Pathum United thua Sukhothai 1-3 ở vòng 9 Thai League 1 2025-2026, tối 26/10.

Phút 90, khi đội nhà đang thua 1-2, Chanathip bị Chaiyaphon Otton theo kèm quyết liệt ở cánh trái, thậm chí bị ôm rồi leo lên lưng. Không giữ được bình tĩnh, Chanathip đánh chỏ tay trái vào mặt hậu vệ của Sukhothai.

Sau khi xem lại video, trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp cho Chanathip và thẻ vàng cho Chaiyaphon. Tiền vệ sinh năm 1993 phân trần với trọng tài nhưng không thể thay đổi quyết định.

Theo truyền thông Thái Lan, đây là thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ được đánh giá là hay bậc nhất bóng đá Đông Nam Á.

Chanathip bị đuổi vì giật chỏ vào mặt đối thủ Tình huống Chanathip Songkrasin giật chỏ vào mặt đối thủ ở trận BG Pathum United thua Sukhothai 1-3 ở vòng 9 Thai League 1 2025-2026, trên sân Thalay Luang, Thái Lan ngày 26/10/2025. Nguồn: AIS

Trận này, Chanathip vào sân đầu hiệp hai thay cho Warinthon Jamnongwat, khi tỷ số là 1-1. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Chanathip không giúp đội nhà tạo ra được lợi thế. Phút 77, Ratchanat Aranpiroj đưa Sukhothai lần thứ hai dẫn trước. Sau đó, Chanathip nhận thẻ đỏ khiến đội phải chơi với 10 người, tạo điều kiện cho Elias hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù thứ tư.

Thất bại khiến BG Pathum United tụt xuống thứ năm trên bảng Thai League 1. Họ có 14 điểm, kém đội đầu bảng Buriram tám điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Chanathip (áo trắng) đối đầu với Chaiyaphon Otton. Ảnh: BG Pathum United

Ở tuổi 32, Chanathip vẫn thể hiện phẩm chất kỹ thuật tốt, nhưng thể lực đã suy giảm. Mùa này, anh gây ấn tượng khi lập cú đúp đẳng cấp giúp BG Pathum United ngược dòng thắng Công an Hà Nội 2-1 tại vòng bảng Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Chanathip, sinh năm 1993, có chiều cao khiêm tốn 1,63m nhưng bù lại bằng kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan bóng đá sắc sảo. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" này được xem là tiền vệ tấn công hay bậc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan.

Chanathip khởi nghiệp ở BEC Tero Sansana năm 2012 trước khi chuyển sang Muangthong United từ 2016. Anh đá120 trận và ghi 14 bàn tại Thai League 1. Dấu ấn lớn nhất của Chanathip là vô địch Thai League 1 và cùng Muangthong United vào tứ kết AFC Champions League năm 2016.

Trong 7 năm thi đấu ở Nhật Bản, Chanathip không đạt thành tích tập thể, nhưng được vinh danh vào đội hình tiêu biểu J-League 1 và nhận giải Cầu thủ hay nhất Consadole Sapporo năm 2018.

Chanathip gia nhập Frontale đầu năm 2022 với giá 3,8 triệu USD (khoảng 88,5 tỷ đồng khi ấy) - kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ giữa các CLB Nhật Bản lúc đó. Tuy nhiên, chấn thương khiến tiền vệ 29 tuổi đóng góp hạn chế sau hai mùa, khi chỉ thi đấu 24 trận, gồm 18 trận tại J-League 1 và ghi một bàn.

Ở cấp đội tuyển, Chanathip sở hữu trọn bộ danh hiệu cấp Đông Nam Á từ vô địch AFF U19 năm 2011, giành HC vàng SEA Games 2013 và 2015, ba lần vô địch AFF Cup 2014, 2016 và 2020.

Trung Thu