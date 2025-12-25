Chần rau làm mất hết chất dinh dưỡng?

Nhiều người e ngại chần rau qua nước sôi sẽ làm thất thoát dưỡng chất, nhưng các chuyên gia y tế Đài Loan lại khẳng định điều ngược lại.

Nếu thực hiện đúng cách, phương pháp này không chỉ bảo toàn vitamin mà còn loại bỏ hiệu quả hóa chất cùng các tác nhân gây hại. Bác sĩ Trương Thích Hằng, chuyên gia y học dự phòng tại Đài Bắc, dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy giá trị dinh dưỡng của rau chần thực tế cao hơn lầm tưởng.

Lợi ích đầu tiên nằm ở khía cạnh an toàn vệ sinh. Do phần lớn thuốc bảo vệ thực vật tan trong nước, nhiệt độ cao khi đun nấu sẽ giúp rửa trôi dư lượng thuốc trừ sâu, trứng côn trùng và bụi bẩn bám trên bề mặt.

Về khả năng giữ chất, dữ liệu nghiên cứu từ Hàn Quốc chỉ ra rằng các vitamin tan trong dầu như E, K, beta-carotene hay lutein vẫn tồn tại tốt sau khi chần, luộc, hấp hoặc quay lò vi sóng. Thậm chí, một báo cáo từ Italy phát hiện hàm lượng vitamin E và beta-carotene trong cải bó xôi luộc còn cao hơn hẳn so với khi ăn sống hay hấp. Ngoài ra, đun sôi là giải pháp tối ưu để loại bỏ các chất "kháng dinh dưỡng" như acid phytic và acid oxalic. Những hợp chất tự nhiên này thường có trong rau lá xanh đậm, gây cản trở cơ thể hấp thụ khoáng chất. Việc chần qua nước sôi có thể triệt tiêu tới 90% lượng acid oxalic.

Để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng Lưu Di Lý khuyến nghị cách chế biến riêng cho từng nhóm thực phẩm. Với các loại rau lá xanh giàu vitamin C, người nội trợ nên ưu tiên luộc, hấp hoặc dùng lò vi sóng. Ngược lại, những loại củ quả màu đỏ, vàng chứa nhiều vitamin nhóm B và beta-carotene sẽ hấp thụ tốt nhất khi được xào cùng một chút dầu ăn và nước.

