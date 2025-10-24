Chân dung 34 Chủ tịch

tỉnh, thành phố hiện nay

Tính đến cuối tháng 10, có 6 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được kiện toàn sau thời điểm sáp nhập; trong đó có 2 Ủy viên Trung ương và 3 Ủy viên dự khuyết.

Trong tháng 9 và 10 vừa qua, một số Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND. Gần đây nhất, ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 20/10, thay ông Hồ Tiến Thiệu nghỉ hưu. Trước đó, Cần Thơ cũng đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND thành phố, kế nhiệm ông Trần Văn Lâu được điều động sang Vĩnh Long.

Hàng loạt tỉnh, thành khác cũng hoàn tất việc kiện toàn trong tháng 9, gồm Thanh Hóa với tân Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh; Quảng Ninh với ông Bùi Văn Khắng; Khánh Hòa với ông Nguyễn Khắc Toàn; và Đà Nẵng với ông Phạm Đức Ấn - người từng là lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính. Những cuộc kiện toàn này diễn ra chỉ sau chưa đầy ba tháng kể từ thời điểm sáp nhập.

Tính đến cuối tháng 10, đội ngũ Chủ tịch UBND tại 34 tỉnh, thành đã có 6 gương mặt mới so với thời điểm sau sáp nhập hồi tháng 7.