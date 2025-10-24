Chân dung 34 Chủ tịch
tỉnh, thành phố hiện nay
Tính đến cuối tháng 10, có 6 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được kiện toàn sau thời điểm sáp nhập; trong đó có 2 Ủy viên Trung ương và 3 Ủy viên dự khuyết.
Trong tháng 9 và 10 vừa qua, một số Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND. Gần đây nhất, ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 20/10, thay ông Hồ Tiến Thiệu nghỉ hưu. Trước đó, Cần Thơ cũng đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND thành phố, kế nhiệm ông Trần Văn Lâu được điều động sang Vĩnh Long.
Hàng loạt tỉnh, thành khác cũng hoàn tất việc kiện toàn trong tháng 9, gồm Thanh Hóa với tân Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh; Quảng Ninh với ông Bùi Văn Khắng; Khánh Hòa với ông Nguyễn Khắc Toàn; và Đà Nẵng với ông Phạm Đức Ấn - người từng là lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính. Những cuộc kiện toàn này diễn ra chỉ sau chưa đầy ba tháng kể từ thời điểm sáp nhập.
Tính đến cuối tháng 10, đội ngũ Chủ tịch UBND tại 34 tỉnh, thành đã có 6 gương mặt mới so với thời điểm sau sáp nhập hồi tháng 7.
Các chủ tịch tỉnh thành hiện nay có độ tuổi trung bình khoảng 52. Trong đó, 15 người ở độ tuổi 42-52, chiếm 44,12%; 19 người trên 52 tuổi, tương đương 55,88%. Tỷ lệ này gần tương đồng với thời điểm sau sáp nhập (55,82% trên 52 tuổi và 41,10% ở nhóm 42-52), phản ánh xu hướng duy trì độ chín về tuổi đời và kinh nghiệm hành chính ở cấp điều hành tỉnh.
Người trẻ nhất là ông Lê Hải Hòa, 45 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; lớn tuổi nhất là 57, gồm các ông Nguyễn Văn Được (TP HCM), Lê Văn Lương (Lai Châu), Võ Trọng Hải (Hà Tĩnh) và Lê Thành Đô (Điện Biên).
Cả 34 chủ tịch đều là nam giới, trong đó hai người là người dân tộc thiểu số (chiếm 2,94%), tương tự cơ cấu hồi tháng 7.
Trình độ học vấn của đội ngũ chủ tịch tỉnh được nâng lên nhẹ. Hiện có 3 người trình độ cử nhân (8,82%), 22 người thạc sĩ (64,71%) và 9 người tiến sĩ (26,47%), trong khi hồi tháng 7, tỷ lệ tiến sĩ cao hơn đôi chút (29,41%). Dù vậy, 100% chủ tịch đều có bằng đại học trở lên, chủ yếu học các chuyên ngành kinh tế, luật, hành chính công, tài chính và quản lý nhà nước. Một số từng học tập ở nước ngoài, như ông Nguyễn Cảnh Toàn (Lạng Sơn) tốt nghiệp tại Australia.
Hơn một nửa lãnh đạo từng làm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính hoặc hành chính công. Khoảng 70% trưởng thành từ cơ sở, qua các vị trí như giám đốc sở, bí thư huyện ủy hoặc phó chủ tịch tỉnh. Số còn lại được luân chuyển từ trung ương, như ông Trần Duy Đông (Phú Thọ) - nguyên Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Văn Khắng (Quảng Ninh) - nguyên Thứ trưởng Tài chính, hay ông Phạm Anh Tuấn (Gia Lai) - nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông.
Đáng chú ý, cơ cấu Chủ tịch tỉnh tham gia Trung ương tăng so với trước. Hiện có hai Ủy viên Trung ương Đảng là ông Trần Sỹ Thanh (Hà Nội) và Nguyễn Văn Được (TP HCM); ba Ủy viên dự khuyết gồm các ông Hồ Văn Mừng (An Giang), Vương Quốc Tuấn (Bắc Ninh) và Nguyễn Hoài Anh (Thanh Hóa). Thời điểm tháng 7, chưa có Chủ tịch UBND tỉnh, thành nào là Ủy viên Trung ương.
Có 11/34 chủ tịch UBND là người địa phương, gồm có Bắc Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên và TP Huế.
Đội ngũ Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành hiện nay cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa lãnh đạo tại chỗ và luân chuyển. Trình độ học vấn, mức độ tham gia vào Trung ương và sự đa dạng chuyên môn được cải thiện, phản ánh nỗ lực xây dựng lớp lãnh đạo địa phương có năng lực quản trị hiện đại, thích ứng với mô hình chính quyền hai cấp vừa được triển khai trên toàn quốc.
Nội dung: Sơn Hà
Đồ họa: Khánh Hoàng - Thanh Hạ