Chân dung 34 Bí thư tỉnh,
thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030
34 bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ 2025-2030 đều không phải người địa phương, trong đó có 9 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, 7 người xuất thân lực lượng vũ trang, tuổi trung bình 54.
Cuối tháng 10/2025, 34 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn tất Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy. Kết quả nhân sự lần này tạo nên dấu mốc đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ khi 100% bí thư cấp tỉnh không phải người địa phương - hoàn tất chủ trương được Trung ương đề ra nhiều năm nay. Đội ngũ lãnh đạo mới có trình độ chuyên môn cao hơn, cơ cấu trẻ hơn và xuất thân đa dạng hơn so với thời điểm sau sáp nhập hồi tháng 7.
100% Bí thư không phải người địa phương
Chủ trương bố trí bí thư không phải người địa phương từng được nêu ở các khóa trước nhưng đến nhiệm kỳ này mới được thực hiện đồng bộ trên toàn quốc. Việc triển khai triệt để thể hiện quyết tâm của Đảng trong xóa bỏ tận gốc tình trạng "cục bộ địa phương" và cơ chế thân hữu. Ở một số nơi trước đây, mối quan hệ lợi ích giữa lãnh đạo với địa phương và doanh nghiệp thân quen đã tạo kẽ hở cho sai phạm, làm giảm niềm tin của nhân dân. Bố trí cán bộ "ngoại tỉnh" là giải pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ hình thành "vương quốc nhỏ", thực hiện nguyên tắc quản trị minh bạch, khách quan.
Cách làm này kế thừa tinh thần tiến bộ của "Luật Hồi tỵ" trong lịch sử, theo đó quan lại không được cai trị quê hương mình để tránh thiên vị. Khi người đứng đầu không bị chi phối bởi quan hệ đồng hương hay lợi ích địa phương, việc điều hành sẽ dựa nhiều hơn vào lợi ích quốc gia và tiêu chí công bằng. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chủ trương này hiện áp dụng đối với các chức danh bí thư tỉnh thành, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát; thời gian tới sẽ xem xét mở rộng đối với chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh thanh tra. Việc thực hiện đồng bộ sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương.
Để đạt mục tiêu 100% bí thư không phải người địa phương, Bộ Chính trị đã tiến hành đợt điều chuyển cán bộ quy mô lớn trước, trong và sau đại hội Đảng theo ba hình thức chính. Thứ nhất là hoán đổi giữa các địa phương. 11 cặp tỉnh, thành đã hoán đổi chức danh bí thư cho nhau trong tháng 9 và đầu tháng 10/2025. Việc "đổi chéo" giúp cùng lúc hai địa phương có người đứng đầu mới không xuất thân tại chỗ, loại bỏ hoàn toàn yếu tố địa phương.
Thứ hai là điều động từ Trung ương về địa phương. 5 cán bộ cấp cao được tăng cường về các tỉnh, thành trọng điểm gồm ông Trần Lưu Quang (TP HCM), Lê Quang Tùng (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Thái (Bắc Ninh), Thái Đại Ngọc (Gia Lai) và Hồ Văn Niên (Quảng Ngãi). Đây là những nhân sự có kinh nghiệm quản lý ở tầm quốc gia, được kỳ vọng nâng cao năng lực điều hành và kết nối trực tiếp giữa Trung ương với địa phương.
Thứ ba là luân chuyển liên hoàn. Một số tỉnh, thành được điều chuyển theo mô hình "vòng tròn" để bảo đảm không ai làm lãnh đạo ở quê hương mình. Như Quảng Trị, Đà Nẵng, Đăk Lăk và Thừa Thiên - Huế, đã hoán đổi bí thư cho nhau.
21 người thuộc thế hệ 7X
Đội ngũ 34 bí thư nhiệm kỳ 2025-2030 có tuổi trung bình khoảng 54 (giảm 1 tuổi so với sau sáp nhập), trong đó 21 người thuộc thế hệ 7X, ba người trẻ nhất 48 tuổi gồm các ông Nguyễn Hồ Hải (Cà Mau), Trịnh Việt Hùng (Lào Cai) và Trịnh Xuân Trường (Thái Nguyên). Hai người lớn tuổi nhất là bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đều 60 tuổi. Bà Hoài là nữ bí thư duy nhất toàn quốc. So với thời điểm sau sáp nhập, cơ cấu độ tuổi này trẻ hơn và cân bằng hơn, khi nhóm 7X chiếm hơn 60% tổng số.
Trong số các bí thư mới, hai người được bổ nhiệm từ vị trí phó bí thư là ông Trần Tiến Dũng (Điện Biên) và Lê Minh Ngân (Lai Châu). Một số bí thư tiếp tục đảm nhiệm vị trí từ khi sáp nhập đơn vị hành chính tháng 7/2025, như ông Hầu A Lềnh (Tuyên Quang), Lê Tiến Châu (Hải Phòng), Y Thanh Hà Niê K'Đăm (Lâm Đồng), Vũ Hồng Văn (Đồng Nai), Nguyễn Văn Quyết (Tây Ninh), Nguyễn Tiến Hải (An Giang), Nguyễn Hồ Hải (Cà Mau) và Nghiêm Xuân Thành (Khánh Hòa).
Tại các địa phương không thuộc diện sáp nhập, các bí thư đương nhiệm tiếp tục được tín nhiệm, gồm bà Bùi Thị Minh Hoài (Hà Nội), ông Nguyễn Doãn Anh (Thanh Hóa), Quản Minh Cường (Cao Bằng), Vũ Đại Thắng (Quảng Ninh), Nguyễn Đức Trung (Nghệ An) và Nguyễn Duy Lâm (Hà Tĩnh).
Về học vấn, 9 người có học vị tiến sĩ, 19 người thạc sĩ, đa số tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, luật, quản lý công. Con số này tăng nhẹ so với sau sáp nhập (8 tiến sĩ, 18 thạc sĩ). Nhiều người từng công tác ở Trung ương; trong đó 20 là Ủy viên Trung ương (gồm 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Bí thư) và 2 Ủy viên dự khuyết - tăng 3 người so với hồi tháng 7. Năm người là cán bộ dân tộc thiểu số, tăng 1 người so với danh sách sau sáp nhập.
7 bí thư xuất thân lực lượng vũ trang
Có 7 bí thư xuất thân từ lực lượng vũ trang (tăng 2 so với thời điểm sau sáp nhập), trong đó ba người mang cấp hàm thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam gồm Nguyễn Doãn Anh (Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Thái (Bắc Ninh) và Thái Đại Ngọc (Gia Lai). Một người thuộc Công an nhân dân là thiếu tướng Vũ Hồng Văn (Đồng Nai). Ba người từng công tác trong quân đội trước khi chuyển ngành gồm Nguyễn Duy Lâm (Hà Tĩnh), Y Thanh Hà Niê K'Đăm (Lâm Đồng) và Hồ Văn Niên (Quảng Ngãi). Những cán bộ an ninh, quốc phòng này góp phần tăng cường tính kỷ luật, bản lĩnh và năng lực điều hành trong bối cảnh các địa phương phải xử lý thách thức về an ninh, trật tự và phát triển biên giới.
Sự đa dạng về xuất thân - từ cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, công an, ngành kinh tế - giúp người đứng đầu các địa phương có kinh nghiệm đa chiều, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, cân bằng giữa phát triển và ổn định.
Đợt luân chuyển và hoán đổi quy mô lớn cũng giúp đội ngũ bí thư trải nghiệm nhiều môi trường công tác, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Cán bộ từng làm việc ở Trung ương mang tư duy mới khi về địa phương, trong khi lãnh đạo được điều động giữa các tỉnh có cơ hội học hỏi mô hình tổ chức và phương thức điều hành khác nhau. Đây là bước chuẩn bị cho lớp cán bộ kế cận của Trung ương trong những nhiệm kỳ tới.
Nội dung: Vũ Tuân
Đồ họa: Khánh Hoàng - Thanh Hạ