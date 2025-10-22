100% Bí thư không phải người địa phương

Chủ trương bố trí bí thư không phải người địa phương từng được nêu ở các khóa trước nhưng đến nhiệm kỳ này mới được thực hiện đồng bộ trên toàn quốc. Việc triển khai triệt để thể hiện quyết tâm của Đảng trong xóa bỏ tận gốc tình trạng "cục bộ địa phương" và cơ chế thân hữu. Ở một số nơi trước đây, mối quan hệ lợi ích giữa lãnh đạo với địa phương và doanh nghiệp thân quen đã tạo kẽ hở cho sai phạm, làm giảm niềm tin của nhân dân. Bố trí cán bộ "ngoại tỉnh" là giải pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ hình thành "vương quốc nhỏ", thực hiện nguyên tắc quản trị minh bạch, khách quan.

Cách làm này kế thừa tinh thần tiến bộ của "Luật Hồi tỵ" trong lịch sử, theo đó quan lại không được cai trị quê hương mình để tránh thiên vị. Khi người đứng đầu không bị chi phối bởi quan hệ đồng hương hay lợi ích địa phương, việc điều hành sẽ dựa nhiều hơn vào lợi ích quốc gia và tiêu chí công bằng. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chủ trương này hiện áp dụng đối với các chức danh bí thư tỉnh thành, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát; thời gian tới sẽ xem xét mở rộng đối với chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh thanh tra. Việc thực hiện đồng bộ sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương.

Để đạt mục tiêu 100% bí thư không phải người địa phương, Bộ Chính trị đã tiến hành đợt điều chuyển cán bộ quy mô lớn trước, trong và sau đại hội Đảng theo ba hình thức chính. Thứ nhất là hoán đổi giữa các địa phương. 11 cặp tỉnh, thành đã hoán đổi chức danh bí thư cho nhau trong tháng 9 và đầu tháng 10/2025. Việc "đổi chéo" giúp cùng lúc hai địa phương có người đứng đầu mới không xuất thân tại chỗ, loại bỏ hoàn toàn yếu tố địa phương.

Thứ hai là điều động từ Trung ương về địa phương. 5 cán bộ cấp cao được tăng cường về các tỉnh, thành trọng điểm gồm ông Trần Lưu Quang (TP HCM), Lê Quang Tùng (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Thái (Bắc Ninh), Thái Đại Ngọc (Gia Lai) và Hồ Văn Niên (Quảng Ngãi). Đây là những nhân sự có kinh nghiệm quản lý ở tầm quốc gia, được kỳ vọng nâng cao năng lực điều hành và kết nối trực tiếp giữa Trung ương với địa phương.

Thứ ba là luân chuyển liên hoàn. Một số tỉnh, thành được điều chuyển theo mô hình "vòng tròn" để bảo đảm không ai làm lãnh đạo ở quê hương mình. Như Quảng Trị, Đà Nẵng, Đăk Lăk và Thừa Thiên - Huế, đã hoán đổi bí thư cho nhau.