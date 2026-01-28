Chăm sóc khoang miệng của trẻ 0-6 tuổi

Từ 0-6 tuổi, khoang miệng của trẻ trải qua nhiều giai đoạn thay đổi, mỗi giai đoạn có nhu cầu chăm sóc khác nhau, dưới 2 tuổi cần làm sạch bằng gạc mềm, từ 2 tuổi có thể đánh răng.

Theo các nha sĩ, chăm sóc răng miệng cho trẻ cần được nhìn nhận như một lộ trình liên tục. Khi cha mẹ hiểu đúng đặc điểm khoang miệng của trẻ từng giai đoạn, việc chăm sóc răng miệng cho con sẽ trở nên khoa học, hiệu quả hơn. Theo đó, hành trình chăm sóc răng miệng của trẻ có thể được chia thành những chặng rõ ràng, gắn với từng mốc phát triển của trẻ.

Việc chăm sóc răng miệng của trẻ những năm đầu đời cần sự đồng hành của cha mẹ. Ảnh: Nam Dược

Giai đoạn 0-6 tháng

Trong những tháng đầu đời, khoang miệng của trẻ đã cần được chăm sóc ngay. Khi trẻ bú sữa, cặn sữa dễ bám lại trên lưỡi và niêm mạc miệng. Nếu lưỡi và niêm mạc không được làm sạch thường xuyên, vi khuẩn sẽ có môi trường để phát triển, làm tăng nguy cơ nấm miệng, tưa lưỡi xuất hiện, khiến trẻ đau rát, khó chịu và ảnh hưởng đến việc bú.

Ở giai đoạn này, yếu tố quan trọng nhất khi chăm sóc khoang miệng cho trẻ là làm sạch đủ và nhẹ nhàng. Khoang miệng trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, những thao tác thô cứng hoặc dụng cụ không phù hợp có thể gây tổn thương niêm mạc.

Vì vậy, các giải pháp làm sạch bằng gạc mềm thường được các bậc cha mẹ lựa chọn. Những loại như gạc rơ lưỡi thảo dược Ích Nhi 0+, với chất liệu mềm mại, được tẩm dịch chiết thảo mộc như lá hẹ, keo ong, muối tinh khiết giúp loại bỏ cặn sữa một cách êm ái, không gây đau rát. Đây cũng là cách giúp trẻ làm quen sớm với việc chăm sóc khoang miệng, tạo nền tảng tốt cho các giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 6 tháng - 2 tuổi

Bước sang giai đoạn ăn dặm và mọc răng sữa, khoang miệng của trẻ bắt đầu đối diện với nhiều thách thức hơn. Thức ăn dặm dễ bám lại trên nướu và răng mới nhú, trong khi trẻ chưa thể tự đánh răng. Cùng lúc đó, cảm giác sưng, ngứa và đau nướu khi mọc răng khiến trẻ quấy khóc, mệt mỏi, thậm chí bỏ ăn.

Lúc này, việc chăm sóc răng miệng không chỉ dừng lại ở làm sạch cặn thức ăn, mà còn cần hỗ trợ giảm khó chịu, bảo vệ nướu và hạn chế nguy cơ sâu sún sớm. Đó là lý do nhiều cha mẹ chuyển sang loại gạc răng miệng thảo dược Ích Nhi 6M+ được thiết kế cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Bên cạnh các thành phần dịch tẩm quen thuộc như chiết xuất lá hẹ, keo ong... gạc còn được bổ sung thêm thành phần Lactoferrin, chiết xuất trà xanh và Xylitol. Sản phẩm hỗ trợ loại bỏ cặn sữa và phòng ngừa sự hình thành mảng bám gây sâu sún răng sớm.

Giai đoạn 2 - dưới 6 tuổi

Từ khoảng 2 tuổi, những chiếc răng sữa dần hoàn thiện. Trẻ nên làm quen với việc đánh răng. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, đa số trẻ chưa biết nhả kem, thường nuốt phải kem đánh răng. Nỗi lo hóa chất, fluor gây kích thích dạ dày, fluorosis khiến nhiều cha mẹ "đau đầu" khi chọn kem đánh răng cho con.

Kem đánh răng thảo dược Ích Nhi dưới 6 tuổi là một gợi ý cho mẹ. Sản phẩm với thành phần thảo dược kết hợp keo ong, cúc la mã, hương thảo và muối, hydrated silica sẽ giúp làm sạch răng miệng, đồng thời giúp hạn chế mảng bám, chăm sóc và bảo vệ men răng sữa. Đặc biệt, hương vị dâu và dưa gang ngọt dịu phù hợp với trẻ nhỏ, giúp bé hào hứng hợp tác và dần hình thành thói quen đánh răng đều đặn mỗi ngày.

Mẹ có thể dùng bàn chải đánh răng cao cấp Ích Nhi với lông mềm phủ ion bạc, đầu chải nhỏ gọn vừa khuôn miệng trẻ, đồng hành cùng con trong những bước đánh răng đầu tiên.

Giai đoạn trên 6 tuổi

Sau 6 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn thay răng sữa và hình thành răng vĩnh viễn. Những chiếc răng này sẽ theo trẻ suốt cuộc đời. Vì vậy, việc chăm sóc răng miệng lúc này không chỉ dừng lại ở "giữ sạch", mà còn cần tập trung vào việc bảo vệ và tăng cường độ chắc khỏe của men răng.

Ở giai đoạn này, nhu cầu tái khoáng hóa men răng trở nên rõ ràng hơn. Các sản phẩm chăm sóc răng miệng bổ sung Fluor ở hàm lượng phù hợp giúp tăng cường khả năng phòng ngừa sâu răng, đặc biệt trong thời điểm răng vĩnh viễn mới hình thành

Vì vậy mẹ có thể chuyển sang kem đánh răng thảo dược Ích Nhi dành cho trẻ trên 6 tuổi được nghiên cứu với công thức chuyên sâu hơn, trong đó bổ sung Fluor ở hàm lượng phù hợp. Fluor giúp tái khoáng hóa men răng, tăng cường độ chắc khỏe và phòng ngừa sâu răng trong giai đoạn răng vĩnh viễn mới hình thành. Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn giữ thành phần thảo dược với keo ong và hương thảo, cúc la mã giúp bảo vệ men răng một cách toàn diện.

Bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng trẻ em của Ích Nhi. Ảnh: Nam Dược

Theo các chuyên gia, chăm sóc răng miệng cho trẻ là cả một hành trình dài, cần sự thấu hiểu theo từng giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn răng miệng được chăm sóc đúng cách sẽ góp phần tạo nền tảng cho sức khỏe lâu dài của trẻ.

Với triết lý đó, trọn bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng của Ích Nhi được xây dựng như một lộ trình liền mạch từ 0 đến trên 6 tuổi, đồng hành cha mẹ trên hành trình bảo vệ nụ cười của con.

Kim Anh