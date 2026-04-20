Chạm mặt gấu khi huấn luyện, hai lính Mỹ bị thương nặng

Hai quân nhân Mỹ bị thương sau khi chạm trán gấu nâu trong lúc huấn luyện ở bang Alaska, dù đã dùng thuốc xua đuổi gấu.

Lục quân Mỹ hôm 19/4 cho biết sự việc xảy ra trong lúc hai binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 11 đang tham gia "sự kiện huấn luyện định vị trên bộ" tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska. Giới chức Mỹ không cung cấp nhiều thông tin về vụ chạm trán, song cho biết các binh sĩ đã sử dụng thuốc xịt xua đuổi gấu.

Hãng thông tấn AP nói rằng hai quân nhân chạm trán với gấu nâu tại thung lũng Bắc Cực, địa điểm nằm trong thao trường của căn cứ Elmendorf-Richardson, hôm 16/4.

Một con gấu tại Anchorage, Alaska. Ảnh: Anchorage.net

"Sự việc đang được điều tra. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với giới chức căn cứ, cũng như các quan chức phụ trách động vật hoang dã ở địa phương, để thu thập thông tin liên quan, đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân sự trong khu vực", Sư đoàn Dù 11 thông báo.

Trung tá Jo Nederhoed, phát ngôn viên Sư đoàn Dù 11, cho biết hai quân nhân bị thương nặng và đã nhanh chóng được cấp cứu. Họ hiện được chăm sóc tại một cơ sở y tế ở thành phố Anchorage. Tính đến sáng 18/4, cả hai tiếp tục cho thấy dấu hiệu cải thiện về sức khỏe, song sẽ cần được chăm sóc liên tục để có thể bình phục hoàn toàn.

Chưa rõ tình trạng và vị trí hiện tại của con gấu.

Sư đoàn Dù số 11 Mỹ tại Alaska Thành viên Sư đoàn Dù số 11 tại bang Alaska hồi tháng 10/2025. Video: BQP Mỹ

Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson là nơi ở của hơn 40.000 người, trong đó hơn một nửa là quân nhân tại ngũ. Ngoài Sư đoàn Dù 11, đây còn là nơi đóng quân của Không đoàn 673 và Bộ tư lệnh lục quân Mỹ ở Alaska.

Sự việc trên không phải lần đầu binh sĩ Mỹ tại căn cứ Elmendorf-Richardson bị gấu tấn công. Tháng 5/2022, trung sĩ tham mưu Seth Michael Plant đã thiệt mạng khi chạm trán với gấu.

Gấu tấn công người là điều xảy ra khá thường xuyên ở bang Alaska, do đây là khu vực có nhiều gấu sinh sống. Hiện có khoảng 100.000 con gấu đen và 30.000 con gấu nâu tại bang này.

Phạm Giang (Theo AP, ABC News, CBS)