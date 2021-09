Chậm cấp túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà

TP HCMTrước việc nhiều F0 tại nhà bức xúc vì chưa nhận được túi thuốc điều trị, Sở Y tế yêu cầu các địa phương rà soát, cấp thuốc ngay.

Trong văn bản gửi các địa phương, Trung tâm y tế quận huyện, ngày 5/9, Sở Y tế TP HCM cho biết đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc A (thuốc hạ sốt và vitamin) và túi thuốc B (gồm một loại thuốc kháng viêm và một loại thuốc kháng đông). Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã cấp 16.000 túi thuốc C (thuốc kháng virus molnupiravir). Tổng số túi thuốc đã phân bổ nhiều hơn số bệnh nhân F0 do các địa phương báo cáo.

Tuy nhiên, kiểm tra hoạt động chăm sóc, quản lý F0 đang cách ly tại nhà và báo cáo số liệu cấp phát các túi thuốc hàng ngày từ các trung tâm y tế, cho thấy hiện số lượng túi thuốc được cấp phát đến F0 tại nhà chậm. Do đó, nhiều F0 bức xúc khi chưa được nhận túi thuốc theo quy định.

Để đảm bảo F0 điều trị tại nhà được tiếp cận túi thuốc kịp thời, giảm trường hợp chuyển nặng, Sở Y tế đề nghị các địa phương rà soát và cấp túi thuốc ngay, "tuyệt đối không để bất kỳ trường hợp thiếu thuốc". Nơi nào chậm triển khai sẽ bị xử lý.

Nhân viên y tế phường Linh Tây, TP Thủ Đức, thăm khám và phát thuốc cho chị Mỹ Duyên, 28 tuổi, một F0 đang điều trị tại nhà, ngày 3/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bảng phân bổ túi thuốc của Sở Y tế, hiện đã phân bổ 109.880 túi thuốc A và B, 16.000 túi thuốc C đến các trung tâm y tế, đến ngày 3/9, các trung tâm y tế mới phát 60.729 túi A và B (hơn 55%) và 5.832 túi C (hơn 36%) cho các trạm y tế. Các quận 7, 12, Bình Tân, Gò Vấp có tỷ lệ cấp thuốc cao nhất.

Nơi có tỷ lệ cấp phát thuốc thấp là: Cần Giờ (4,5% túi A và B, 0% túi C); Nhà Bè (9,3% túi A và B, 15,8% túi C); quận 5 (23,2% túi A và B, 15,4% túi C); Củ Chi (27,6% túi A và B, 11,7% túi C); quận 8 (49,3% túi A và B, 3,5% túi C, trong khi đây là địa phương được phân bổ số túi thuốc nhiều thứ hai của thành phố)...

Ngày 31/8, Sở Y tế đã đề xuất mua thêm 200.000 túi thuốc A và B cho các F0 đang điều trị tại nhà, do số lượng người mắc Covid-19 trong cộng đồng đang gia tăng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), tính đến ngày 3/9, thành phố có 109.728 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà. Trong đó có 84.138 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 25.590 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 23.819 người.

