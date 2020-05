Cha tài tử Ben Stiller qua đời

MỹDiễn viên Jerry Stiller - cha tài tử Ben Stiller - mất hôm 11/5, thọ 92 tuổi.

Ben viết trên Twitter: "Tôi rất buồn phải thông báo cha tôi, ông Jerry Stiller, qua đời hôm nay vì tuổi già. Ông là một người cha, người chồng tuyệt vời. Chúng con sẽ nhớ cha".

Diễn viên Jerry Stiller. Ảnh: Twitter.

Diễn viên tên thật là Gerald Isaac Stiller, sinh năm 1927 trong một gia đình Do Thái tại New York. Ông và vợ Anne Meara - cưới năm 1954 - nổi tiếng với các tiết mục hài trong chương trình The Ed Sullivan Show. Diễn viên cũng được biết đến với các series hài đình đám như Seinfeld, The King of Queens... Tờ NY Times từng đánh giá các tiểu phẩm của ông là hiện tượng khắp nước Mỹ trong thập niên 1950 và 1960.

Jerry xuất hiện trong một số bộ phim của con trai như: Zoolander, Heavyweights, Hot Pursuit... Ông thường đóng các nhân vật có tính cách nóng nảy, cay nghiệt.

Jerry Stiller trong Seinfeld 1 Jerry Stiller trong "Seinfeld". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Variety)