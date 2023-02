Cha mẹ Halyna Hutchins kiện Alec Baldwin

Cha mẹ Halyna Hutchins nộp đơn kiện tài tử Alec Baldwin và đoàn phim "Rust" vì gây nên cái chết của nữ quay phim.

Theo Yahoo, ngày 9/2, luật sư Gloria Allred đại diện các thành viên gia đình Halyna - gồm cha mẹ và em gái của cô - tổ chức buổi họp báo ở Los Angles. Họ cho biết đã nộp đơn lên tòa án tối cao ở Los Angeles để kiện Alec Baldwin và các thành viên trong đoàn phim Rust như nhân viên đạo cụ Hannah Gutierrez Reed, trợ lý đạo diễn Dave Halls...

Mẹ (phải) và em gái Halyna Hutchins phát biểu qua video trong buổi họp báo hôm 9/2. Ảnh: Yahoo

Đơn kiện cáo buộc Baldwin và các thành viên êkíp Rust các tội danh như hành hung, cố ý gây đau khổ về tinh thần, sơ suất và gây tổn hại đến gia đình Hutchins. Allred cho biết cái chết của Halyna gây ảnh hưởng lớn tới người thân về cả mặt tình cảm và tài chính, chú thích rằng nữ quay phim thường xuyên chu cấp cho cha mẹ, em gái hiện sống ở Ukraine.

Luật sư cũng cho biết Halyna Hutchins dự định đưa cả gia đình tới Mỹ. "Đó là một giấc mơ bây giờ không thể trở thành hiện thực nữa. Tuy nhiên, họ vẫn muốn được đến Mỹ sống và trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cháu trai Andros", Allred nói.

Trong một đoạn video phát trong buổi họp báo, Svetlana - em gái Halyna - cho biết cái chết của chị là mất mát lớn nhất với gia đình. Cô nói sức khỏe của cha mẹ cũng suy sụp nhanh chóng sau tin buồn.

Đơn kiện của gia đình Halyna độc lập so với vụ kiện giữa Matthew - chồng Halyna Hutchins - và đoàn phim. Sau cái chết của nữ quay phim, Alec Baldwin đã liên hệ với chồng con của cô và đạt được thỏa thuận hòa giải. Luật sư Allred nói: "Thỏa thuận giữa Matthew và Baldwin là dành cho anh ấy và con trai. Chúng tôi hiện đại diện bố mẹ và em gái của Halyna. Họ chưa đạt được thỏa thuận nào với đoàn phim. Thực chất, ông Baldwin chưa từng liên hệ với gia đình kể từ khi sự việc xảy ra đến nay. Chúng tôi muốn tìm lại công lý cho họ".

Alec Baldwin (phải) gặp chồng và con trai Halyna Hutchins ở một khách sạn bang New Mexico hồi tháng 10/2021. Ảnh: Backgrid

Tháng 10/2021, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn tây Rust ở Santa Fe, bang New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, ông bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn, đã hồi phục và xuất viện. Halyna Hutchins bị nặng hơn, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Tháng 2/2022, gia đình Hutchins kiện Alec Baldwin, yêu cầu bồi thường. Trong đơn, Matt cho rằng diễn viên "không thực hiện quy trình cơ bản kiểm tra súng đạo cụ" và "bất cẩn bắn chết người". Hai bên đạt thỏa thuận hòa giải hồi tháng 10/2022.

Alec Baldwin, sinh năm 1958, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con. Hồi tháng 1, ông bị kiểm sát viên ở hạt Santa Fe, New Mexico truy tố tội ngộ sát. Nếu bị kết tội, diễn viên có thể đối mặt mức án cao nhất là 5 năm tù.

Alec Baldwin trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau tai nạn Alec Baldwin khóc trong buổi phỏng vấn về sự cố chết người trên phim trường. Video: ABC

