Cha dượng bị phạt 21 tháng tù vì cầm búa đinh đánh bé lớp 5

Hà TĩnhNguyễn Văn Nam bị phạt 21 tháng tù vì dùng gậy gỗ và búa đinh đánh con riêng của vợ, gây thương tích 7%, do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân.

Bản án ngày 13/1 của TAND khu vực 3 - Hà Tĩnh tuyên Nam, 32 tuổi, trú xã Cổ Đạm, phạm tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Nam bày tỏ hối hận, khai mất kiểm soát khi xử lý các xung đột gia đình.

Bị cáo Nam tại tòa, ngày 13/1. Ảnh: Hùng Lê

HĐXX xác định bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe của người dưới 16 tuổi, thể hiện tính chất côn đồ, cần xử lý nghiêm. Nam được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, bị cáo có đơn xin giảm án.

Theo điều tra, tối 18/10/2025, khi vợ đi vắng, Nam chở con riêng của vợ về nhà trọ ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân. Cho rằng bé gái nói dối, trả lời không đúng ý mình, Nam dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh vào đầu, rồi tự băng bó cho bé trước khi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nam đi làm, khóa cửa để bé ở trong nhà. Nạn nhân mở cửa sổ kêu cứu, được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Bé gái bị đa chấn thương, phải khâu 7 mũi ở đầu. Tối cùng ngày, Nam bị công an bắt khi đang trốn trên mái nhà mẹ đẻ.

Theo chính quyền địa phương, Nam nhiều lần bạo hành bé gái, bị nhắc nhở vào năm ngoái.

Bé gái năm nay 10 tuổi, đang học lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm. Cuối tháng 10/2025, sau khi vết thương tạm ổn định, em xuất viện, hiện đã chuyển về sinh sống, học tập tại quê ngoại ở tỉnh Sơn La.

Mẹ bé là chị Bàn Thị Bình, 29 tuổi, trú tỉnh Sơn La. Năm 2022, chị Bình kết hôn với Nam, vợ chồng sinh được hai con, đang thuê nhà ở thôn Phú Hòa để sinh sống.

Ngoài tội danh vừa được đưa ra xét xử, hồi tháng 11/2025, Nam bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố thêm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra vụ án, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của nghi phạm thu một khẩu súng hơi khí nén dài 113 cm cùng 141 viên đạn chì. Kết luận giám định xác định tang vật thuộc danh mục vũ khí quân dụng, quản lý theo Thông tư 75/2024. Vụ án này chưa xét xử.

Đức Hùng