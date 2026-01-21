CEO Yeah1: Cần thêm thời gian để thấy cổ phiếu YEG 'tím liên tục'

CEO Ngô Thị Vân Hạnh tin việc ra mắt nhóm nhạc mới cần thời gian để chứng minh hiệu quả, sau đó mới phản ánh vào giá cổ phiếu Yeah1.

Ngày 20/1, Tập đoàn Yeah1 (YEG) ra mắt liên doanh SYE - công ty phát hành nhạc và quản lý nghệ sĩ do họ cùng Sony Music góp vốn. Họ đồng thời giới thiệu nhóm nhạc nam mới 7 thành viên UPRIZE theo mô hình đào tạo chuẩn K-pop, cùng 4 nghệ sĩ độc lập đầu tiên.

Ở các lần giới thiệu concert, show trước đây, cổ phiếu YEG đều tăng. Chẳng hạn, hồi cuối tháng 12/2025, mã này có hai phiên tăng trần trước thềm tổ chức concert tổng kết năm của họ, quy tụ nhiều nghệ sĩ từ các show Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai và Tân binh toàn năng. Năm 2024, mã này cũng từng đạt vùng giá 23.000 đồng nhờ hiệu ứng các chương trình giải trí, lọt vào nhóm cổ phiếu hiệu suất cao trên HoSE.

Tuy nhiên YEG kết phiên 20/1 ở 12.300 đồng một đơn vị, giảm nhẹ 0,4% và tương đương với giá mở cửa đầu năm. Trong gần một tháng qua, thị giá cổ phiếu Yeah1 gần như đi ngang.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Tập đoàn Yeah1 - cho rằng rất khó để một chiến lược kinh doanh có thể phản ánh ngay vào giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Bà nói điều quan trọng là tạo được niềm tin cho nhà đầu tư, khán giả đại chúng và cộng đồng người hâm mộ của các nghệ sĩ mới.

"Khi nhận được sự ủng hộ và tin tưởng, giá trị của công ty được khẳng định và một ngày nào đó giá cổ phiếu Yeah1 sẽ 'tím liên tục'", bà Hạnh nói với VnExpress.

Với việc ra mắt nhóm nhạc và các nghệ sĩ độc quyền, Yeah1 dự kiến dồn nhiều nguồn lực cho công tác đào tạo nghệ sĩ, kiện toàn bộ máy vận hành và sản xuất các sản phẩm âm nhạc. Ngoài đội ngũ trong nước, họ còn mời các chuyên gia Hàn Quốc tham gia quá trình làm nhạc.

Thông qua việc bắt tay với Sony Music - một trong ba "ông lớn" thống trị ngành âm nhạc toàn cầu, Yeah1 kỳ vọng được bổ sung tiềm lực tài chính, năng lực sản xuất và công nghệ.

Dồn nhiều nguồn lực cho UPRIZE có thể tạo ra gánh nặng chi phí mới với Yeah1 - doanh nghiệp vực dậy chỉ hơn 2 năm gần đây sau sự cố YouTube. Điều này đòi hỏi các tân binh phải vừa tạo dấu ấn về âm nhạc, vừa thành công về thương mại.

Ông Ryu.D - CEO Công ty giải trí HiDirectors và là chuyên gia trong đội ngũ phát triển sản phẩm của SYE - thừa nhận rằng việc đầu tư vào mô hình nhóm nhạc, ngay cả tại Hàn Quốc, cũng được xem như một sự "đặt cược" (gamble) vì khó ai trả lời được câu hỏi nhóm nhạc nào sẽ thành công trong tương lai hay thời điểm chính xác để tỏa sáng. Chỉ khoảng 10-20% nhóm nhạc ra mắt thành công và tỷ lệ này còn ít hơn với các nhóm đạt được "cú hít" lớn về mặt thương mại. Ngay cả các công ty lớn, thời gian đạt điểm hòa vốn cũng mất tới 3-5 năm.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn hay những rủi ro trước mắt của việc "đặt cược" này, ông cho rằng nên ưu tiên xem xét tiềm năng trong tương lai. Chuyên gia tin rằng xác suất thành công sẽ cao hơn nếu nhóm nhạc được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhóm nhạc nam mới do Yeah1 quản lý độc quyền đang trình diễn tại sự kiện vào ngày 20/1. Ảnh: YEG

Yeah1 từng có kinh nghiệm tổ chức nhiều đêm concert trước đó, quy mô 20.000-50.000 khán giả. Với nhóm nhạc mới, họ chỉ đặt mục tiêu 10.000 người nhưng bà Vân Hạnh cho rằng đây là "con số mơ ước" của nhiều nghệ sĩ và chính YEG.

Tuy quy mô nhỏ hơn, bà cho rằng khả năng sinh lời vẫn không thấp hơn các concert trước vì lúc này, chi phí đầu tư có thể giảm với tỷ lệ tương ứng. Lãnh đạo doanh nghiệp tin đây sẽ là khoản đầu tư không có rủi ro.

Tất Đạt