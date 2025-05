Robot Unitree H1 'tấn công' kỹ sư

Trung QuốcKhi các kỹ sư đang tinh chỉnh, robot hình người Unitree H1 bất ngờ vùng vẫy khiến một người bị thương nhẹ.

Video do tài khoản OSINTdefender đăng trên X đầu tuần này và thu hút gần một triệu lượt xem. Robot được kiểm soát bằng dây treo vào giá, nhưng bất ngờ vung hai tay theo cường độ tăng dần, khiến một trong hai kỹ sư không kịp tránh và bị đánh trúng. Chuyển động thất thường của cỗ máy làm đổ một máy tính. Sau 10 giây, robot ngừng hoạt động.

Robot Unitree H1 'nổi điên' tấn công kỹ sư Khoảnh khắc Unitree H1 vung tay được camera an ninh ghi lại. Video: X/OSINTdefender

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra sợ hãi, đặt câu hỏi về tính nghiêm trọng, độ tin cậy và giao thức an toàn liên quan đến cỗ máy tiên tiến. Một số so sánh cảnh tượng này với robot sát thủ trong phim The Terminator, số khác cho rằng viễn cảnh robot tấn công con người sẽ sớm xảy ra và kêu gọi cần có cách kiểm soát từ bây giờ.

Dẫn một số nguồn tin, Times of India cho biết sự cố xảy ra tại một nhà máy ở Trung Quốc, nhưng không đề cập địa điểm cụ thể. Ban đầu, nghi vấn tập trung vào trục trặc cơ học hoặc hệ thống AI, nhưng lỗi sau đó được xác định liên quan đến mã hóa khi cài đặt chương trình.

Nhà sản xuất Unitree chưa đưa ra bình luận.

H1 được Unitree Robotics công bố đầu năm ngoái, là "robot có kích thước hình người đầy đủ và toàn diện" nhất với chiều cao 1,8 mét, nặng 47 kg, có thể mang 30 kg hàng, thực hiện các động tác khó như nhảy lộn ngược, chạy trên địa hình gồ ghề... Đầu năm nay, 16 robot hình người H1 đã nhảy điệu Yangko cùng các diễn viên múa trong Đêm hội mừng xuân của Trung Quốc.

Dù vậy, H1 cũng gây nghi ngại khi từng tấn công về phía đám đông trong một lễ hội. Khi đó, một robot trong nhóm đứng sững trước khán giả, trở nên mất kiểm soát, lao về phía trước và va vào một phụ nữ lớn tuổi sau rào chắn an toàn. Ngay khi tình huống trở nên căng thẳng, nhân viên an ninh nhanh chóng giữ robot và kéo nó ra xa.

Tháng trước, trong cuộc thi chạy half marathon lần đầu tiên có sự tham gia của robot hình người, robot tên Shennong cũng bất ngờ tăng tốc, xoay hai vòng đâm vào lan can và hất người điều khiển xuống đất.

Theo Interesting Engineering, nhiều người cho rằng các sự cố trên là bằng chứng trí tuệ nhân tạo có thể tiến gần hơn tới tình huống giống phim khoa học viễn tưởng, trong đó robot nổi dậy chống lại con người.

Bảo Lâm tổng hợp