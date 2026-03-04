CEO Trang Phương là đại sứ Lễ hội Áo dài TP HCM 2026

Bà Trang Phương, CEO Bon Spa và 36 nhân vật có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực làm đại sứ Lễ hội Áo dài TP HCM 2026.

Lễ hội Áo dài TP HCM lần 12 diễn ra ngày 1-31/3, cao điểm vào 6-8/3. Với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng, ban tổ chức muốn tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của tà áo dài, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại họp báo ngày 3/3, ban tổ chức lần lượt xướng tên 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực gồm kinh tế, chính trị, giáo dục, truyền thông. Các gương mặt nổi bật gồm NSND Bạch Tuyết, NSND Kim Xuân, Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Bảo Ngọc, Nam vương Tuấn Ngọc...

CEO Trang Phương (thứ 6 từ trái sang) và các đại sứ ra mắt ở họp báo ngày 3/3. Ảnh: Huy Linh

Nhiều năm kinh doanh mảng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, bà Nguyễn Thị Trang Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Hưng kiêm nhà sáng lập, CEO Bon Spa - lần đầu đảm nhận vai trò đại sứ sự kiện. Bà cho rằng áo dài không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng cho sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt trong thời đại mới.

"Đây là cơ hội để tôi và cộng đồng doanh nghiệp chung tay lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TP HCM năng động, hội nhập và giàu bản sắc", CEO Trang Phương nói thêm.

Dưới sự dẫn dắt của bà Trang Phương, Bon Spa đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm ngoái, bà và 12 đại diện doanh nghiệp Việt đồng hành lãnh đạo UBND TP HCM đến Busan, Hàn Quốc, dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM - Busan (1995-2025). Sự kiện cũng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai quốc gia nói chung và hai thành phố nói riêng.

CEO Trang Phương nhận chứng nhận đại sứ Lễ hội Áo dài TP HCM 2026. Ảnh: Huy Linh

Sự kiện do Sở Du lịch TP HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM chủ trì, năm nay hướng tới nhiều dấu mốc: kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định mang tên TP HCM, 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

17 hoạt động diễn ra ở nhiều tuyến phố, tụ điểm ở trung tâm như công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, tuyến Metro số 1 và showroom 92-96 Nguyễn Huệ.

Đêm khai mạc 6/3 được dàn dựng công phu, nhấn vào hình tượng nghệ thuật Kén tơ hóa bướm, quy tụ 37 nhà thiết kế ba miền, gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên, người mẫu cùng 37 đại sứ. Hình ảnh "kén tơ" tượng trưng cho sự hội tụ và chuyển hóa, mở ra chặng đường thăng hoa của áo dài trong kỷ nguyên hội nhập.

Sáng 8/3, chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài dự kiến thu hút khoảng 50.000 người ở nhiều điểm trên địa bàn thành phố. Hàng chục nghìn tà áo dài cùng xuất hiện giữa không gian đô thị hiện đại, hứa hẹn tạo nên bức tranh văn hóa sống động, lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Việt.

Các không gian triển lãm Áo dài và Metro, khu trải nghiệm mặc áo dài miễn phí, chuỗi hoạt động Đồng hành áo dài Việt, chương trình Áo dài yêu thương cùng nhiều cuộc thi sáng tạo, tọa đàm quốc tế... mở rộng sức lan tỏa của lễ hội từ sân khấu nghệ thuật đến đời sống cộng đồng.

CEO Trang Phương cho biết háo hức với các hoạt động tại lễ hội. Ảnh: Huy Linh

Ban tổ chức định vị Lễ hội Áo dài TP HCM là "đại sứ văn hóa sống động", góp phần kích cầu du lịch, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao hình ảnh điểm đến trên bản đồ du lịch toàn cầu.

