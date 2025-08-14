Bon Spa dự chương trình hợp tác hữu nghị TP HCM - Busan

13 doanh nghiệp Việt đồng hành lãnh đạo UBND TP HCM đến Busan, Hàn Quốc, dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM - Busan (1995-2025). Sự kiện cũng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai quốc gia nói chung và hai thành phố nói riêng.
Bà Trang Phương, CEO Bon Spa, cho biết rất phấn khởi khi góp mặt trong chuyến đi. Cụ thể, ngày 13/8, bà cùng đoàn dự chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam, tham gia Diễn đàn doanh nghiệp TP HCM - Busan.
Tiếp đó hôm 14/8, nữ doanh nhân cùng đoàn dự buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai thành phố, bàn về phát triển công nghiệp, sản xuất thông minh, logistics.
Trong bối cảnh Việt Nam từng bước hội nhập, đổi mới sáng tạo và bước vào kỷ nguyên mới, Bon Spa đẩy mạnh mô hình chăm sóc sức khỏe, làm đẹp theo chuẩn quốc tế. Với một trụ sở chính và 10 chi nhánh toàn quốc, đơn vị được kiến tạo như "hệ sinh thái" thu nhỏ, chăm sóc, phục hồi phái nữ toàn diện - cả thể chất lẫn tinh thần ở mọi giai đoạn, nhất là mẹ bầu, bé sơ sinh.
"Chúng tôi định hướng hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế, làm đẹp, không chỉ tiếp cận thị trường, mà còn là cầu nối giúp sản phẩm, dịch vụ Hàn đến gần người Việt, đồng thời đưa ngành chăm sóc sức khỏe, làm đẹp Việt vươn tầm quốc tế", CEO Trang Phương nói.
Bên cạnh đó, nữ CEO còn mong phát triển mô hình du lịch làm đẹp bền vững, góp phần đưa TP HCM trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách quốc tế trong hành trình "khơi mở phong cách sống tích cực".
"Chuyến công tác Busan là bước đệm để Bon Spa không ngừng hoàn thiện dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cập nhật tiêu chuẩn toàn cầu vào từng sản phẩm, liệu trình. Các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch trong khuôn khổ chuyến đi giúp chúng tôi và nhiều doanh nghiệp mở ra định hướng mới để phát triển, hội nhập sâu rộng cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình", CEO Trang Phương nói thêm.
Đông Vệ
