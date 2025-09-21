CEO thay đổi lối sống sau khi cha qua đời vì Alzheimer

MỹCú sốc cha qua đời vì bệnh Alzheimer khiến Dugal Bain-Kim, giám đốc một công ty chuyên về kéo dài tuổi thọ, thay đổi toàn bộ lối sống để bảo vệ bộ não của mình.

Từng là một thanh niên "nghiện" gym, chỉ tập trung vào tạ nặng và thực phẩm bổ sung, Dugal Bain-Kim ở tuổi 41 thay đổi hoàn toàn sau khi cha qua đời vì bệnh Alzheimer. Giờ đây, mọi thói quen của anh đều hướng đến một mục tiêu: bảo vệ bộ não.

"Khi còn trẻ, tôi có nhiều thời gian để thử mọi thứ một cách dàn trải cho sức khỏe", Bain-Kim, CEO và đồng sáng lập công ty khởi nghiệp về kéo dài tuổi thọ Lifeforce, chia sẻ. "Bây giờ cuộc sống có quá nhiều việc, tôi phải thực sự hiệu quả và rõ ràng về các mục tiêu quan trọng nhất của mình".

Năm ngoái, Bain-Kim đối mặt với thực tế phũ phàng khi cha anh được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Bệnh tình của ông xấu đi nhanh chóng, sau đó qua đời ở tuổi 70. Biết mình có nguy cơ di truyền, Bain-Kim quyết định thực hiện những thay đổi lớn trong lối sống để bảo vệ bộ não một cách tối đa.

"Nhiều người lầm tưởng rằng bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ giống như bị sét đánh, chỉ đơn thuần là không may và chúng ta đành bó tay", Bain-Kim nói. "Nhưng việc biết trước thông tin có thể khiến một người thay đổi cách sống của mình".

Để tạo ra những chuyển biến tích cực cho sức khỏe, anh thay đổi nhiều thói quen, từ việc dùng vi liều (microdosing) thuốc GLP-1 đến chế độ tập luyện hàng ngày.

Dugal Bain-Kim, CEO công ty Lifeforce. Ảnh: Dugal Bain Kim

Bain-Kim hoài nghi với nhiều loại thực phẩm bổ sung được hứa hẹn cải thiện tuổi thọ và sức khỏe não bộ. "Nhìn chung, mọi người đang dùng quá nhiều thực phẩm bổ sung", anh nhận định. Nhưng anh tin có một ngoại lệ nổi bật là creatine. Đây là một chất bổ sung thể hình vốn để xây dựng cơ bắp nhưng cũng có thể bảo vệ não bộ.

Creatine là một hợp chất gồm các axit amin do cơ thể tự sản xuất, có chức năng cung cấp năng lượng cho các mô như cơ bắp. Từ nhiều năm nay, giới vận động viên đã dùng nó như một chất bổ sung để lấp đầy kho năng lượng dự trữ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Các nghiên cứu mới nổi cho thấy creatine có thể có tác dụng tương tự với não, cung cấp thêm nguồn lực cho tế bào não để chống lại sự suy giảm nhận thức và các yếu tố gây stress như thiếu ngủ. Bain-Kim cho biết anh dùng creatine hàng ngày, cùng với bột protein và glutamine (giúp khớp khỏe mạnh).

Các loại thuốc đang rất nổi tiếng như Ozempic hay Wegovy thuộc nhóm thuốc GLP-1. Về cơ bản, chúng tác động vào các hormone của cơ thể để kiểm soát cảm giác thèm ăn và sự trao đổi chất. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có thể mang lại lợi ích quan trọng khác cho não bộ.

Bain-Kim rất quan tâm đến các nghiên cứu mới cho rằng những loại thuốc này có thể giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra thuốc GLP-1 có liên quan đến việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, có thể làm chậm quá trình teo não và các vấn đề tư duy liên quan đến tuổi tác. Điều này thôi thúc Bain-Kim tự mình khám phá việc dùng vi liều một loại thuốc GLP-1.

Bằng chứng rất rõ ràng: một cơ thể khỏe mạnh cũng giúp bảo vệ bộ não. Bain-Kim vẫn tập tạ nhưng quyết định tập trung nhiều hơn vào cardio. Một trái tim khỏe mạnh và hệ tuần hoàn tốt là yếu tố thiết yếu để giữ cho não bộ hoạt động tốt theo thời gian. Cụ thể, các bài tập như chạy bộ hoặc đạp xe ở nhịp tim thấp (còn gọi là Vùng 2) có thể giúp tim trở nên khỏe và bền bỉ hơn

Bain-Kim cho biết đã bổ sung hai buổi tập cardio nhẹ mỗi tuần vào lịch trình của mình. Để hoàn thiện lịch tập hàng tuần, anh cũng thường xuyên chơi pickleball vì hoạt động cường độ cao giúp tăng cường chỉ số VO2 max, qua đó cải thiện thể lực và kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, Bain-Kim đang tối ưu hóa chế độ ăn để tăng cường sức khỏe nhận thức. Anh điều chỉnh chế độ ăn Địa Trung Hải vốn đã lành mạnh của mình để tập trung hơn vào các thực phẩm bảo vệ não. Chế độ mới của anh dựa trên phương pháp MIND, được các nhà nghiên cứu Harvard phát triển để giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Chế độ này tập trung vào các chất dinh dưỡng như chất xơ, chất béo lành mạnh như omega-3, thông qua mục tiêu hàng tuần gồm: 6 khẩu phần rau lá xanh trở lên; 5 khẩu phần các loại hạt; 4 khẩu phần các loại đậu; hai khẩu phần quả mọng; một khẩu phần cá béo trở lên (cá hồi, cá thu, cá mòi); dùng dầu ô liu làm dầu ăn chính

Ngoài tập luyện và chế độ ăn, với Bain-Kim, một giấc ngủ ngon chính là nền tảng trong thói quen hàng ngày. Anh cho biết "ngưỡng vàng" của bản thân để đạt hiệu suất và sức khỏe đỉnh cao là khoảng 7 tiếng 45 phút ngủ ngon, không chỉ tính thời gian nằm trên giường. Các nhà thần kinh học thì khuyến nghị ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm.

"Ai cũng hiểu giá trị của một giấc ngủ ngon nhưng với tôi giờ đây nó là yếu tố cốt lõi trong chiến lược của mình, vì những lợi ích bảo vệ não bộ mà việc ngủ đủ giấc mang lại", Bain-Kim nói. "Đối với tôi, đó đã trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch".

Bình Minh (Theo Business Insider)