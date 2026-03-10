CEO Saudi Aramco cảnh báo 'hậu quả thảm khốc' khi eo biển Hormuz tê liệt

CEO của gã khổng lồ dầu khí Arab Saudi cho rằng thị trường dầu thế giới gánh hậu quả lớn nếu hoạt động vận tải qua Hormuz vẫn gián đoạn.

"Sẽ có những hậu quả thảm khốc với thị trường dầu toàn cầu. Việc gián đoạn càng kéo dài, hậu quả với kinh tế thế giới càng nghiêm trọng", CEO Saudi Aramco Amin Nasser trả lời báo giới trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 10/3.

Các tàu dầu hiện gần như không thể đi qua tuyến hàng hải này. Vệ binh Hồi giáo Cách mạng Iran tuyên bố không cho phép "một lít dầu nào" rời khỏi Trung Đông nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công. Trước khi xung đột xảy ra, khoảng 20% lượng dầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

"Dù chúng tôi từng trải qua nhiều đợt gián đoạn, đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà ngành dầu khí trong khu vực từng chứng kiến", Nasser nhận xét.

Ông cho biết cuộc khủng hoảng làm đảo lộn lĩnh vực vận tải biển, bảo hiểm, và có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền lớn với hàng không, nông nghiệp, ôtô và nhiều ngành khác.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco hôm 2/3. Ảnh: Vantor

Theo tính toán của hãng tư vấn năng lượng Rapidan Energy, xung đột Trung Đông khiến lượng lớn dầu toàn cầu mắc kẹt tại eo biển Hormuz, đẩy thế giới vào tình trạng đứt nguồn cung kỷ lục. Hãng này cho biết việc gián đoạn eo biển Hormuz do xung đột Trung Đông ảnh hưởng gần gấp ba lần so với lệnh cấm vận dầu mỏ Arab năm 1973, vốn làm gián đoạn khoảng 7% nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu Brent hôm 9/3 có thời điểm lên sát 120 USD một thùng - cao nhất 4 năm. Hôm nay giá giảm về quanh 90 USD, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến sự có thể sớm kết thúc. Ông Trump cũng cảnh báo Mỹ đáp trả Iran mạnh hơn nếu nước này chặn xuất khẩu dầu từ Trung Đông. Ông còn cho biết Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên khả năng thực hiện việc này hiện chưa rõ ràng.

Nasser cho biết tồn kho dầu toàn cầu hiện ở mức thấp nhất 5 năm và cuộc khủng hoảng có thể khiến nguồn dự trữ này giảm nhanh hơn. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Hiện Aramco không xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh, do tàu không thể vào bốc hàng tại đây. Tuy nhiên công ty này cho biết vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu của khách hàng.

Họ đang sử dụng đường ống East-West để vận chuyển các loại dầu Arab Light và Arab Extra Light tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Theo Nasser, đường ống này dự kiến đạt công suất tối đa 7 triệu thùng một ngày trong vài ngày tới khi khách hàng chuyển hướng vận chuyển. Ngoài ra, Aramco cũng có thể chuyển một phần sản lượng dầu thô sang phục vụ nhu cầu trong nước.

Tuần trước, Ras Tanura - nhà máy lọc dầu lớn nhất của Aramco trong nước - xảy ra vụ cháy nhỏ do bị tấn công. Tuy nhiên, Nasser cho biết đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt và kiểm soát. Nhà máy đang trong quá trình khởi động lại.

Trong cuộc họp, Aramco công bố lợi nhuận năm 2025 giảm 12% xuống 93,4 tỷ USD, chủ yếu do giá dầu thô giảm. Công ty cũng thông báo kế hoạch mua lại tối đa 3 tỷ USD cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên họ thực hiện việc này.

Hà Thu (theo Reuters)