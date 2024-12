CEO Nestlé: 'Phát triển bền vững là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp'

Hà NộiÔng Binu Jacob kêu gọi các doanh nghiệp cùng tìm hiểu về bù trừ tín chỉ carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero tại hội thảo vào ngày 29/11.

Hội thảo "Cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon tại Việt Nam và Lộ trình hướng đến mục tiêu Net Zero 2050" diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do Nestlé Việt Nam phối hợp Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Phát biểu mở đầu sự kiện, ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng Chủ tịch VBCSD, cho biết biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu, ảnh hưởng sâu rộng đến doanh nghiệp và môi trường. Vì vậy, hành động ngay và quyết đoán là điều cần thiết, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Tại Nestlé, phát triển bền vững không chỉ là một phần trong chiến lược kinh doanh mà còn là giá trị cốt lõi. Nestlé Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nỗ lực này với nhiều chiến lược toàn diện nhằm giảm lượng khí thải carbon; tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo.

"Chúng tôi hiểu rằng những mục tiêu đầy tham vọng này không thể đạt được nếu chỉ hành động riêng lẻ. Điều đó đòi hỏi sự chung sức của toàn bộ chuỗi giá trị, đặc biệt là từ những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bền vững", ông nói.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Theo đại diện Nestlé Việt Nam, sự kiện lần này tổ chức trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 29 của Liên hợp quốc (COP 29) tại Azerbaijan và APEC Peru 2024 đều nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững và cắt giảm phát thải khí nhà kính. Tại COP 29 ở Baku, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi thảo luận về Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia của Việt Nam (NAP) cho giai đoạn 2021 - 2030, hướng tới tầm nhìn 2050. Kế hoạch cập nhật này vừa được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 19/11 vừa qua.

Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ hướng tới mục tiêu Netzero vào năm 2050, mang thêm niềm tin vào mục tiêu chung. Vì vậy, sự kiện hôm nay là cơ hội để các cá nhân, doanh nghiệp cùng học hỏi, chia sẻ và điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD, chia sẻ đây là sự kiện ban đầu, đánh dấu sự ra đời câu lạc bộ của các doanh nghiệp bền vững Việt Nam, CSI. Trong thời gian tới, VBCSD sẽ đưa hoạt động của câu lạc bộ doanh nghiệp bền vững là hoạt động chính, bên cạnh duy trì những hoạt động cốt lõi như: nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, triển khai các nghiên cứu, hợp tác quốc tế... để phát triển bền vững. Bên cạnh đó là duy trì diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững thường niên; tổ chức những khóa tập huấn, chương trình hội thảo, nghiên cứu hay đánh giá thường niên để làm giàu thêm nội dung hoạt động của doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Ngoài chia sẻ của hai nhà lãnh đạo đứng đầu VBCSD, hội thảo còn có các phiên tham luận của ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) và ông Nguyễn Thành Công, Phó trưởng phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai diễn giả đã chia sẻ về định hướng phát triển và cơ hội của thị trường cũng như cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon tại Việt Nam.

Theo đó, thị trường carbon hiện có hai loại chính. Thứ nhất là thị trường tuân thủ liên quan đến hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải nhà kính (EST). Thứ hai là thị trường tự nguyện liên quan tới cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon hay theo kết quả trao đổi phát thải nhà kính. Mỗi loại thị trường có loại mặt hàng trao đổi khác nhau dù có sự tương quan, do đó, cá nhân và doanh nghiệp cần tìm hiểu và phân biệt để tránh nhầm lẫn khi tham ra thị trường này.

Lộ trình phát triển thị trường carbon tại Việt Nam sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2025 với các bước chuẩn bị và thí điểm. Tới năm 2028 sẽ là là thời điểm vận hành chính thức sàn giao dịch carbon; quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín hỉ carbon trong nước với thị trường khu vực và thế giới. Sau năm 2030 sẽ mở rộng đối tượng tham gia thị trường carbon trong nước và kết nối với thị trường carbon khu vực cũng như thế giới.

Đại diện các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam lên nhận giải tại lễ trao giải diễn ra vào tối 29/11. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Hội thảo sáng ngày 29/11 là một phần của lễ trao giải "Chương trình Đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp bền vững Việt Nam" (CSI-100), sự kiện thường niên nhằm tôn vinh Top 100 doanh nghiệp bền vững. Năm 2024 đánh dấu năm thứ 9 của CSI-100 và là năm thứ 7 Nestlé Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Việc tham gia và áp dụng Bộ chỉ số CSI giúp các doanh nghiệp đo lường thành tựu và định hình chiến lược phát triển bền vững.

Ông Binu Jacob cho biết thực tế, 90% các doanh nghiệp Việt Nam đang thiếu kiến thức chuyên sâu cũng như sự một sự định hướng rõ ràng về cam kết Net Zero mà Việt Nam cam kết. Do vậy, năm nay Nestlé quyết định không tham gia bảng xếp hạng nhưng sẽ đảm nhận vai trò mới – đó chính là đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp rất quan tâm đến việc đạt được mục tiêu Net Zero.

"Với tầm nhìn trở thành công ty toàn cầu gắn kết địa phương và tiên phong trong phát triển bền vững, Nestlé không chỉ đưa ra các giải pháp đổi mới cho chính mình mà còn mong muốn truyền cảm hứng và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cùng hướng tới tương lai xanh, đóng góp vào các cam kết chung của Việt Nam", ông Binu Jacob phát biểu tại lễ trao giải.

Tại lễ công bố, Nestlé giới thiệu các sáng kiến phát triển bền vững như chuyển dịch sang nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh và kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong toàn chuỗi cung ứng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng giới thiệu sáng kiến áp dụng công nghệ thực tế ảo VR360 nhằm tăng trải nghiệm cho khách tham gia buổi lễ. Những hoạt động này nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng hành động trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR360 để tìm hiểu các sáng kiến phát triển bền vững của Nestlé. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Nestlé được biết đến là một trong những tập đoàn hàng đầu trên thế giới về thực phẩm và đồ uống với lịch sử hoạt động gần 160 năm. Trong suốt 30 có mặt tại Việt Nam, Nestlé luôn coi trọng những nguyên tắc phát triển bền vững trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh gắn liền với việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Tại Việt Nam, Nestlé đã đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển bền vững ở 5 lĩnh vực.

Theo đó, ở lĩnh vực nông nghiệp, thông qua chương trình "Nescafé Plan", doanh nghiệp hỗ trợ hơn 21.000 nông dân trồng cà phê chuyển đổi sang canh tác theo phương pháp nông nghiệp tái sinh giúp giảm 20% lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm 40-60% lượng nước tưới.

Với việc quản lý nguồn nước, doanh nghiệp áp dụng nhiều sáng kiến nhằm tiết kiệm lượng nước sử dụng ở tất cả nhà máy của mình. Trong 3 năm vừa qua, đây là một trong số ít những công ty ở Việt Nam nhận được chứng chỉ của tổ chức Water Stewardship cho những giải pháp tiết kiệm nước. Tại Nestlé, gần 95% bao bì được thiết kế để có thể tái chế và doanh nghiệp này vẫn luôn nỗ lực tìm cách tăng tỷ lệ tái chế.

Bên cạnh đó, thông qua hợp tác với các đối tác, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nestlé xây dựng và triển khai nhiều chương trình, điển hình như: "Năng động Việt Nam" (Activ Việt Nam), nhằm khuyến khích trẻ em năng động hơn, tham gia hoạt động thể chất nhiều hơn. Mỗi năm, các hoạt động, phong trào của Nestlé Việt Nam thu hút hơn 500.000 trẻ em. Công ty cũng hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để hỗ trợ cho 1,7 triệu phụ nữ nông thôn, giúp họ cải thiện kiến thức, kỹ năng làm việc, chăm sóc sức khỏe gia đình cũng như tạo lập sinh kế bền vững.

Như Ý